30 bin dolarlık kabus! Kiev\'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşme öncesinde başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.

BAŞKENTTE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Saldırılar sırasında Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Ukrayna hava savunma birlikleri alarma geçti. Ukrayna Orsdusu sosyal medya platformu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada füzelerin ateşlendiğini bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rus İHA'larının başkent ile ülkenin kuzeydoğu ve güney bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırılarda en az sekiz kişi yaralandı. Yerel saatle 08.00 itibarıyla (TSİ 09.00) saldırıların sürdüğü, Kiev'de hava saldırısı alarmının devam ettiği belirtiliyor.

POLONYA SAVAÇ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Saldırılar nedeniyle Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow ve Lublin havalimanları geçici olarak kapatıldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bir gün önce de Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını ve güneydeki liman kenti Odesa'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını ifade etti.

ZELENSKİ: 500 İHA VE 40 FÜZE ATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenski, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Zelenski, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenski, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenski, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.

KAMİKAZE İHA'LARIN MALİYETİ ORTALAMA 30 BİN DOLAR

Şahid-136 (Rusya'daki adıyla Geran-2), Ukrayna savaşında Rusya'nın en yoğun kullandığı tek yönlü saldırı (kamikaze) İHA'larından biri olarak öne çıkıyor. Düşük-orta hızda uzun mesafeler kat edebilmesi, basit gövde yapısı ve seri üretime uygun tasarımı sayesinde, hem kritik altyapıya yönelik saldırılarda hem de hava savunmasını yıpratmaya dönük "dalgalar halinde" saldırılarda sıkça tercih ediliyor. Açık kaynak analizlerinde Rusya'nın bu sistemleri zaman içinde navigasyon/elektronik karşı tedbir gibi alanlarda güncellediği, ayrıca yerel üretimle kapasiteyi artırdığı değerlendiriliyor. Birim maliyet konusunda net bir resmi rakam bulunmamakla birlikte; çeşitli rapor ve analizlerde Şahid-136/Geran-2'nin yaklaşık 20 bin–50 bin dolar bandında üretilebildiği, bazı değerlendirmelerde ise daha gerçekçi seviyenin 50 bin–70 bin dolar aralığına çıktığı belirtiliyor.

ZELENSKİ YARIN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı ile yarın yapılması planlanan görüşmede, Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik bir anlaşma çerçevesinde tarafların hangi toprakları kontrol edeceğinin ele alınacağını söyledi.

Volodimir Zelenski, Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD öncülüğünde hazırlanan 20 maddelik barış planının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin anlaşmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Yeni yıla girmeden önce çok şey netleşebilir" diyen Zelenski, güvenlik garantilerinin geçmişteki gibi kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise sürecin arkasındaki asıl itici gücün Washington olduğunu söyledi. Trump, "Ben onaylamadan hiçbir şey olmaz. Ne getireceğini göreceğiz" dedi.