30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Haberin Videosunu İzleyin
27.12.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
30 bin dolarlık kabus! Kiev\'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haber Videosu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD Başkanı Trump ile yapacağı önemli görüşme öncesinde, Kiev dahil birçok bölgeye Rusya tarafından füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Şahid-136 kamikaze dronların kullanıldığı saldırılarda en az sekiz kişi yaralandı. 30 bin dolarlık olduğu ifade edilen Şahid-136 kamikaze dronlardan tam 500 tane atıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşme öncesinde başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.

BAŞKENTTE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Saldırılar sırasında Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Ukrayna hava savunma birlikleri alarma geçti. Ukrayna Orsdusu sosyal medya platformu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada füzelerin ateşlendiğini bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rus İHA'larının başkent ile ülkenin kuzeydoğu ve güney bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırılarda en az sekiz kişi yaralandı. Yerel saatle 08.00 itibarıyla (TSİ 09.00) saldırıların sürdüğü, Kiev'de hava saldırısı alarmının devam ettiği belirtiliyor.

30 bin dolarlık kabus! Ülkenin başkentini 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

POLONYA SAVAÇ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Saldırılar nedeniyle Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow ve Lublin havalimanları geçici olarak kapatıldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Rusya saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bir gün önce de Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını ve güneydeki liman kenti Odesa'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını ifade etti.

30 bin dolarlık kabus! Ülkenin başkentini 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

ZELENSKİ: 500 İHA VE 40 FÜZE ATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın geceden beri Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 40 füze fırlattığını aktaran Zelenski, "Ana hedef Kiev, enerji ve sivil altyapısıdır." ifadesini kullandı.

Zelenski, savaşın sona ermesi için barış görüşmelerinin sürdüğünü anımsatarak Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savundu.

Rusya'nın, bu müzakerelere saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini kaydeden Zelenski, "Peki, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için yaptığı önerilere Rusya'nın cevabı nerede?" diye sordu.

Zelenski, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini belirterek, bugün ve yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ve Kanada'nın liderleri ile görüşmeler yapacağını vurguladı.

KAMİKAZE İHA'LARIN MALİYETİ ORTALAMA 30 BİN DOLAR

Şahid-136 (Rusya'daki adıyla Geran-2), Ukrayna savaşında Rusya'nın en yoğun kullandığı tek yönlü saldırı (kamikaze) İHA'larından biri olarak öne çıkıyor. Düşük-orta hızda uzun mesafeler kat edebilmesi, basit gövde yapısı ve seri üretime uygun tasarımı sayesinde, hem kritik altyapıya yönelik saldırılarda hem de hava savunmasını yıpratmaya dönük "dalgalar halinde" saldırılarda sıkça tercih ediliyor. Açık kaynak analizlerinde Rusya'nın bu sistemleri zaman içinde navigasyon/elektronik karşı tedbir gibi alanlarda güncellediği, ayrıca yerel üretimle kapasiteyi artırdığı değerlendiriliyor. Birim maliyet konusunda net bir resmi rakam bulunmamakla birlikte; çeşitli rapor ve analizlerde Şahid-136/Geran-2'nin yaklaşık 20 bin–50 bin dolar bandında üretilebildiği, bazı değerlendirmelerde ise daha gerçekçi seviyenin 50 bin–70 bin dolar aralığına çıktığı belirtiliyor.

30 bin dolarlık kabus! Ülkenin başkentini böyle vuruldu

ZELENSKİ YARIN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Zelenski, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı ile yarın yapılması planlanan görüşmede, Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik bir anlaşma çerçevesinde tarafların hangi toprakları kontrol edeceğinin ele alınacağını söyledi.

Volodimir Zelenski, Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD öncülüğünde hazırlanan 20 maddelik barış planının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin anlaşmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Yeni yıla girmeden önce çok şey netleşebilir" diyen Zelenski, güvenlik garantilerinin geçmişteki gibi kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise sürecin arkasındaki asıl itici gücün Washington olduğunu söyledi. Trump, "Ben onaylamadan hiçbir şey olmaz. Ne getireceğini göreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsansız Hava Aracı, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya 30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Zelenski koşulsuz kabul ile ABD ye gider, ABD den onay gelirse savaş durur ,Bazı madenler vs ... biraz ağır ve masraflıya sebeb olacak evet ,ancak ABD siz orada barış mümkündeğil bu gayet açık... 7 9 Yanıtla
    Oğuzhan DİNLEMEK Oğuzhan DİNLEMEK:
    Ukrayna diye bir ülke kalmadı ortada. dış borcu aldı başını gitti. Rusya'ya boyun eğmeyeceğim derken , Amerika'nın Avrupa'nın piyonu oldular. Zelenski ülkeyi mahvetti , hala şovmenlik peşinde ama artık çok geç. 5 1
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Barış olmaz hikaye hepsi rusya avrupayı alıcak savaş çıkarıcak 1 0
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Bu ülke başkanları varya tam pisikopat 6 2 Yanıtla
  • Yasin Basak Yasin Basak:
    500 tane kamikkaze dron 15 milyon dolar yapıyor. way AMK savaş pahalıymış 4 1 Yanıtla
  • İsmail Eker İsmail Eker:
    Ülke yönetmek sarkatanliga benzemez Ukrayna halkı şarlatani seçti ve bedelini ödüyor maalesef hiçbiriyle geri donduremesin zelenskiyi adam yerine ile koyan yok 2 0 Yanıtla
  • Chen Medya Chen Medya :
    BOYLE SAYDIRIMI OLUR ASKERI USTLERE DEGIL GELISI GUZEL SIVILLERIN OLDUGU YERLERI VURUYORLAR 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti
Yapay zeka ile oluşturulmuş video tam 1,5 milyon lirasından etti Yapay zeka ile oluşturulmuş video tam 1,5 milyon lirasından etti
Arnavutköy’de akılalmaz kaza Araba berber dükkanına daldı Arnavutköy'de akılalmaz kaza! Araba berber dükkanına daldı
Diyarbakır’da düğün sonrası kavga: Damat, yerde yatan şahsa siper oldu Diyarbakır'da düğün sonrası kavga: Damat, yerde yatan şahsa siper oldu
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
Kayahan’ın ’Gönül Köşkü’ satışa çıkarıldı İstenen rakam dudak uçuklattı Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Suriye’deki bombalı saldırıya Türkiye’den tepki Suriye'deki bombalı saldırıya Türkiye'den tepki
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı: Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı:
Mercedes, TOGG’a arkadan çarptı Sonuç hayli şaşırtıcı Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı
Kamu kurumlarının verilerine erişmişler Siber çeteye darbe Kamu kurumlarının verilerine erişmişler! Siber çeteye darbe
Eski Galatasaraylı Marcao’ya şok ceza Eski Galatasaraylı Marcao'ya şok ceza
Bahçeli, klasik otomobillerinden birini MYK Üyesi Teoman’a hediye etti Bahçeli, klasik otomobillerinden birini MYK Üyesi Teoman'a hediye etti
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı Kanlı elbiselerini değiştirmiş Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş
Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe’nin oyuncusu Yüksel Yıldırım: Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu
Emine Erdoğan, ’Kalanlar’ Filistin Sergisi açılışında Emine Erdoğan, 'Kalanlar' Filistin Sergisi açılışında
Ukrayna’da telesiyejde mahsur kalan 78 kişi kurtarıldı Ukrayna'da telesiyejde mahsur kalan 78 kişi kurtarıldı
Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun
Kavga değil meydan savaşı İşte dehşet görüntüleri Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç Bu otomobilin merdivenlerde olmasının nedeni çok ilginç
Yürekleri yakan kaza Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti Yürekleri yakan kaza! Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı İki reyon özellikle mercek altında 81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

15:20
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan
14:46
22 yıllık küslük bitti Tatlıses ve Asena, İbo Show’da bir araya geldi
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi
14:18
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi
13:16
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı İki reyon özellikle mercek altında
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
12:40
Kara kış resmen bastırdı Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok
12:11
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam
12:06
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
11:00
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
10:53
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
Özgür Özel: Adayım İmamoğlu
10:41
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi
10:39
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:26
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani’nin oğlundan yürek yakan türkü
Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü
10:06
Binlerce öğrenciye af geliyor
Binlerce öğrenciye af geliyor
09:37
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyeti resmi törenle ülkelerine uğurlandı
09:31
Türkiye’nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
09:16
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı
08:30
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
08:18
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
01:16
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2025 15:31:41. #7.11#
SON DAKİKA: 30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.