Kripto Piyasasında Yeni Rekabet Alanı: Güven ve Likidite Öne Çıkıyor

Sektöre ilişkin son veriler, işlem hacimlerinde yaşanan daralmaya rağmen kurumsal yatırımcıların dijital varlıklardan tamamen uzaklaşmadığını; bunun yerine daha kontrollü, çeşitlendirilmiş ve risk yönetimi odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

TokenInsight'ın 2026 yılı ilk çeyrek raporuna göre kripto borsalarındaki toplam işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 32 gerilerken, 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki zirve seviyeye kıyasla düşüş yüzde 42'ye ulaştı.

Koruma fonu temmuz ayında ortalama 351 milyon dolara ulaştı

Piyasadaki güven tartışmalarının sürdüğü dönemde Bitget tarafından açıklanan son Koruma Fonu raporu da rezerv ve risk yönetimi konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Şirketin açıkladığı verilere göre koruma fonunun temmuz ayındaki ortalama büyüklüğü *351 milyon dolar* olarak gerçekleşti. Fon 21 Temmuz'da 365,9 milyon dolarla ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 1 Temmuz'daki en düşük değer 329,8 milyon dolar oldu.

Rapora göre fonun rezerv yapısında 5.500 Bitcoin bulunuyor. Bitcoin'in temmuz boyunca yaklaşık 59 bin 968 dolar ile 66 bin 521 dolar arasında hareket etmesi, fonun dolar bazındaki değerinin de ay boyunca değişmesine neden oldu.

Bitget, söz konusu fonu olağanüstü piyasa koşulları ve beklenmeyen olaylarda kullanıcı varlıklarını desteklemeye yönelik ek bir rezerv mekanizması olarak konumlandırıyor.

"Artık konu yalnızca getiri değil"

Bitget CEO'su Gracy Chen, son değerlendirmesinde kurumsal yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde güvenlik, risk yönetimi ve sermaye verimliliğinin artık yatırım kararlarında daha belirleyici hale geldiğini söyledi.

Bitget CEO'su Gracy Chen'e göre kurumsal yatırımcıların gündemi artık yalnızca yüksek getiri elde etmekten oluşmuyor. Varlıkların nasıl saklandığı, risk kontrollerinin nasıl yürütüldüğü ve sermayenin farklı piyasalarda ne kadar verimli kullanılabildiği de karar süreçlerinde öne çıkıyor.

Chen ayrıca geçen yıl yaşanan piyasa şokunun ardından büyük işlem platformlarında dahi likiditenin önceki dönemlere kıyasla gerilediğini ve güvenin yeniden inşa edilmesinin fiyatların toparlanmasından daha uzun sürebildiğini ifade etti.

CoinGlass'ın 2026'nın ilk yarısına ilişkin araştırması da Bitcoin piyasasındaki uygulanabilir likiditenin halen sınırlı sayıdaki büyük platformda yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Kurumsal yatırımcıların kriptoya bakışı değişiyor

Sektördeki bir diğer önemli değişim ise dijital varlıkların kurumsal portföylerdeki konumu.

Bitget CEO'su Gracy Chen, ABD ve Avrupa'da kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından kriptonun artık birçok profesyonel yatırımcı tarafından tek başına spekülatif bir varlık sınıfı olarak değerlendirilmediğini belirtiyor.

Kripto varlıkların hisse senetleri, emtialar ve tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarıyla birlikte daha geniş portföy stratejilerinin bir parçası haline gelmeye başladığı görülüyor.

DeFiLlama Research verilerine göre tokenlaştırılmış hisse senetlerinin toplam değeri 2026 içerisinde yüzde 140'ın üzerinde büyüyerek 1,9 milyar doların üzerine çıktı. Bitget'in yanı sıra farklı global platformlar da bu alandaki ürün ve altyapı çalışmalarını genişletiyor.

Tokenlaştırılmış varlıklara ilgi hızlanıyor

Bitget'in temmuz ayı şeffaflık raporu da kullanıcıların tokenlaştırılmış varlıklara yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre rToken ürünlerinde günlük işlem yapan kullanıcıların oranı lansmandan sonraki dönemde *18 kat arttı*.

rToken tarafındaki yönetilen varlık büyüklüğü ise lansmandan yaklaşık beş hafta sonra 100 milyon dolar sınırını aşarak 6 Temmuz itibarıyla yaklaşık 114 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde kümülatif işlem hacminin 671,37 milyon dolara ulaştığı ve 100 binden fazla kullanıcının rToken ürünlerinde işlem yaptığı belirtildi.

Bitget verilerine göre ilk kez rToken alan kullanıcıların yüzde 42,87'si ilk yedi gün içerisinde pozisyonlarını artırdı. Bu veri, tokenlaştırılmış varlıkların yalnızca tek seferlik kullanıcı ilgisiyle sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

Rekabet yalnızca ürün sayısıyla ölçülmüyor

Bağımsız araştırmalar da tokenlaştırılmış piyasalarda yeni bir rekabet alanı oluştuğunu gösteriyor.

CryptoRank'ın tokenlaştırılmış hisse senetleri üzerine gerçekleştirdiği araştırmada; likidite, fiyat kayması, yatırımcı hakları, itfa yapısı ve dayanak varlık modeli platformlar arasındaki temel farklılıklar arasında gösterildi.

Araştırmada Bitget'in Reality rToken ürünleri de karşılaştırılan platformlar arasında yer aldı.

CryptoRank sonuçlarına göre Bitget, incelenen tokenlaştırılmış hisse ürünlerinde büyük hacimli simüle edilmiş işlemlerde düşük fiyat kayması ve güçlü iki yönlü likidite sonuçlarıyla öne çıktı.

Bu tablo, tokenlaştırılmış finansal ürünlerde yalnızca hangi varlıkların sunulduğunun değil, bu varlıkların hangi likidite ve işlem koşullarında alınıp satılabildiğinin de önem kazandığını gösteriyor.

Çoklu varlık yaklaşımı genişliyor

Bitget'in son dönemde geliştirdiği Universal Exchange yaklaşımı da kripto varlıklar ile tokenlaştırılmış finansal ürünleri aynı altyapıda buluşturmaya odaklanıyor.

Şirket, temmuz ayında 100'den fazla tokenlaştırılmış ABD hissesinin Unified Trading Account altyapısı içerisinde belirli koşullarda teminat olarak kullanılabilmesine yönelik yapısını genişletti.

Bitget ayrıca yapay zeka destekli işlem araçları, kurumsal ürünler ve zincir üstü finans alanındaki çalışmalarını da sürdürdüğünü açıkladı.

Şirketin temmuz raporunda, tokenlaştırılmış varlıkların yalnızca alternatif bir ürün grubu olmaktan çıkarak aktif portföy yönetimi ve çoklu varlık stratejilerinin daha görünür bir parçası haline geldiği değerlendirmesi öne çıktı.

Kripto borsalarında rekabetin kuralları değişiyor

Uzun yıllar boyunca kripto platformları arasındaki rekabet; listelenen token sayısı, işlem hacmi ve kullanıcı büyümesi üzerinden şekillendi.

Ancak piyasanın kurumsallaşmasıyla birlikte yeni başlıklar daha fazla önem kazanıyor:

- Rezervların şeffaf biçimde gösterilmesi

- Varlık güvenliği

- Likidite derinliği

- Risk yönetimi

- Saklama altyapısı

- Sermaye verimliliği

- Farklı varlık sınıflarına erişim

Bitget'in temmuz ayı verileri de bu dönüşümün platform tarafındaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

Koruma Fonu'nun ortalama 351 milyon dolar seviyesinde bulunması, rToken tarafında kullanıcı aktivitesinin yükselmesi ve likidite odaklı altyapı çalışmaları, şirketin güvenlik ve ürün çeşitliliğini birlikte geliştirmeye çalıştığını gösteriyor.

Yeni dönemin anahtarı güven olabilir

Bitget CEO'su Gracy Chen'e göre ayı piyasaları şirketleri yeniden temel konulara odaklanmaya zorluyor.

Chen, önümüzdeki dönemde yalnızca maliyetlerini azaltarak piyasada kalan şirketlerin değil; kısa vadeli riskleri yönetirken altyapı geliştirmeye devam eden, ürün-pazar uyumu sağlayan ve kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına çözüm üreten platformların ayrışacağını düşünüyor.

Bitget'in koruma fonu, likidite ve tokenlaştırılmış varlık tarafında açıkladığı son veriler de sektörün artık yalnızca işlem hacmi üzerinden değil; *güvenlik, rezerv şeffaflığı, likidite ve sermaye verimliliği* üzerinden yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

*Haberde yer alan piyasa ve sektör verileri TokenInsight, CoinGlass, CryptoRank, DeFiLlama Research ve kamuya açık şirket raporlarından derlenmiştir. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital ve tokenlaştırılmış varlıklar fiyat oynaklığı, likidite ve karşı taraf kaynaklı riskler içerebilir.*