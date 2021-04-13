MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene "ölçme değerlendirme eğitimi" verdi - Son Dakika

MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene "ölçme değerlendirme eğitimi" verdi

13.04.2021 13:43
MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene, ölçme değerlendirme eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene, ölçme değerlendirme eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim ihtiyacının karşılanması, Türkiye ile olan kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türk dilinin yaşatılması amacıyla yurt dışına görevlendirilen öğretmenlere yönelik ölçme değerlendirme eğitimi başlatıldı.

Eğitimler, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli ölçme değerlendirme uzmanları tarafından, 31 ülkenin saat farkları da dikkate alınarak, iki farklı grup olacak biçimde, dört farklı gün ve saatte düzenlendi.

"Sınıf İçi Değerlendirme" eğitimi, Türkiye saatinden geride olan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki görevli öğretmenlere 22 Mart'ta, Türkiye saatinden ileri olan Azerbaycan, Katar gibi ülkelerdeki görevli öğretmenlere ise 24 Mart'ta verildi.

Alternatif/Yeni Değerlendirme Yöntemleri eğitimleri ise 29 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde yapıldı.

"Yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda eğitim düzenleniyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki öğretmenler için ilk kez bu konuda bir eğitim düzenlendiğini belirtti.

Selçuk, eğitimlerin Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İran, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan'da görevli toplam 1644 öğretmeni kapsayacak şekilde tasarlandığını aktardı.

"Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" ana başlığı altında çevrim içi platformda iki eğitim gerçekleştirildiğini dile getiren Selçuk, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"İlk eğitimimiz, yurt dışında görevli öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla 'Sınıf İçi Değerlendirme', ikinci eğitimimiz ise klasik ve geleneksel değerlendirme yöntemlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılabilecek yöntemleri aktarabilmek için 'Alternatif/Yeni Değerlendirme Yöntemleri' başlığında gerçekleştirildi. Yurt dışındaki gerçekleştirdiğimiz eğitimler, farklı içeriklerle sürekli olarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, Türk okullarına yönelik, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerine farklı eğitim programları da uygulanacak."

Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, eğitimlerin öğretmenlere etkin bir biçimde ulaştırılmasını sağlayan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'ye, gerekli teknik desteği sağlayan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz'a, eğitimleri planlayan ve veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ile çalışma arkadaşlarına, Veri Analizi ve İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

"Eğitimlere devam edeceğiz"

Bakan Selçuk, eğitimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden 1644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

milli eğitim bakanlığı, Almanya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene 'ölçme değerlendirme eğitimi' verdi - Son Dakika


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