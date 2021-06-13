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Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor - Son Dakika

Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor

13.06.2021 17:20

Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan son verilere göre Marmara, İç Anadolu Ege ve Karadeniz'de şiddet yağış bekleniyor. İstanbul'un da içinde bulunduğu 22 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, 6 il için de turuncu kodlu uyarı verildi. Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışların sel, su baskını, dolu ve yıldırıma neden olabileceğine dikkat çekildi.

Meteoroloji, bu geceden itibaren birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. 22 il için sarı, 6 il için de turuncu kodlu uyarı verilen açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara dikkat edilmesi gerektiği istendi.

6 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından paylaşılan uyarı haritasında; Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu için "tehlikeli durum" anlamına gelen turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, şiddetli yağış sonrası oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında da dikkatli olunması istendi.

22 İLE SARI KODLU UYARI

Aralarında; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Denizli, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sinop, Ankara, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale ve Yalova'nın bulunduğu 22 il içinde "hava durumu potansiyel tehlikeli" anlamına gelen sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor

METREKAREYE 75 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şu şekilde:

"Bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor

SARI VE TURUNCU ALARM NEDİR?

Meteoroloji sarı alarm için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır", turuncu alarm için de "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor

Meteoroloji, su baskını, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji uyardı! 22 ile sarı, 6 ile turuncu kod: Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor - Son Dakika
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