Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğu su, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sakarya ve Düzce çevreleri ile orta ve doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop'un doğusu, Amasya'nın kuzeyi ve Samsun çevrelerinde, Çarşamba Amasya ve Çorum dışında Orta ve Karadeniz bölge geneli ile Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinde Sinop'un doğusu, Amasya'nın kuzeyi ve Samsun çevrelerinde, Amasya ve Çorum dışında Orta ve Karadeniz bölge geneli ile Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ( Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Çarşamba Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 22°C

Az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 23°C

Az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Çarşamba Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile orta ve doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 32°C

Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 21°C, 28°C

Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Çarşamba Karaman dışında bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 22°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 15°C, 24°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sinop'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 18°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 21°C

Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın bu akşam saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 25°C

Çarşamba yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 20°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 22°C

Çarşamba yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çarşamba öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çarşamba Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 30°C

Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu