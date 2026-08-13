Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi - Son Dakika
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Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. Marmara ve Karadeniz fırtına ve sağanağa teslim olurken, Güneydoğu'da termometreler tehlikeli seviyelere ulaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar ne zaman başlayacak? İşte il il güncel tahminler...

Ağustos ayının ortasında Türkiye genelinde iki farklı hava durumu etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncellediği tahmin haritaları, ülkenin batısı ile güneyi arasındaki hava farklılığını gözler önüne seriyor. Bir yanda kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarıları peş peşe gelirken, diğer yanda güneşin altında kavrulan şehirler var. 

Meteorolojiden korkutan uyarı: <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> dahil 59 il için alarm verildi

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA ALARMI

Bugün (13 Ağustos Perşembe günü) özellikle kıyı kesimlerde yaşayanların ve seyahat planı olanların dikkatli olması gerekiyor. Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve İzmir sahil şeridinde kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başlayacak. MGM verilerine göre rüzgar hızının saatte 60-80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Fırtınanın gün boyunca şiddetini korumaya devam etmesi ve gece saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor. Deniz ulaşımı kullanacaklar başta olmak üzere, Ege ve Marmara'da vakit geçirecek herkesin çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı önlem alması öneriliyor.

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

KARADENİZ'DE SEL ALARMI

Yurdun batısında fırtına etkiliyken, Karadeniz Bölgesi de gök gürültülü sağanaklarla karşı karşıya. Perşembe sabahından itibaren Kastamonu, Amasya, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinde yağışların etkisini artırması beklenirken, sel ve su baskını risklerine karşı vatandaşlar uyarıldı. 

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR

Kuzey ve batıda uyarılar peş peşe gelirken, Güneydoğu Anadolu'da tablo tamamen farklı. Perşembe günü Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da sıcaklıkların 40-41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hafta boyunca bölgede belirgin bir serinleme beklenmezken, güneşli ve kavurucu hava hakimiyetini sürdürecek. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine dikkat çekerek kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların dışarı çıkmaktan kaçınmasını öneriyor.

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00)

Perşembe sabah saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı bir hava etkili oluyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerinde (Kastamonu, Amasya, Ordu çevreleri) "Kuvvetli Yağış" uyarısı yapıldı. Marmara Bölgesi'nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Ege ve Marmara'nın batı kıyılarında saatte 60-80 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin büyük bir bölümü ise güneşli ve parçalı bulutlu.

ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde Karadeniz üzerindeki yağışlı sistemin etki alanını genişletmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki kuvvetli yağışlar bu periyotta Sinop ve Trabzon çevrelerinde de etkisini sürdürecek. Kuzeydeki yağışlara ek olarak güneyde Adana ve Osmaniye çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışların başlaması bekleniyor. Batı kıyılarındaki (Marmara ve Ege) 60-80 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgar bu zaman diliminde de esmeye devam edecek.

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yurdun genelindeki yağışlı alanların daralacağı ancak Karadeniz sahil şeridi, Marmara'nın doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanakların devam etmesi tahmin ediliyor. Karadeniz'deki kuvvetli yağış uyarısı bu dilimde Samsun ve Ordu çevreleri için geçerliliğini koruyacak. Güney kesimlerde ise Kahramanmaraş ve Osmaniye dolaylarında yağışlar sürecek. Batı bölgelerimizde gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinde de yönünü ve hızını koruyacak. 

GECE (00:00 - 06:00)

Cuma gününün ilk saatlerinde (gece yarısından sabaha kadar olan dilimde), gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın güneydoğusu (Yalova, Bursa, Bilecik), Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize) ve güneyde Osmaniye çevrelerinde lokal olarak etkili olmaya devam edecek. Batı kıyılarımızda (Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege) esen 60-80 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarın gece saatlerinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yurdun geri kalan büyük bir bölümünde ise gece saatleri parçalı bulutlu veya açık olacak.

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Son Dakika Hava Durumu Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi - Son Dakika
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