Mithat Yenigün: Türkiye’nin müteahhitlik sektörü dünyada bir marka haline geldi

Türk müteahhitlik sektörünün duayen isimlerinden Mithat Yenigün, iş hayatına uzanan yolculuğunu, sektörün dünyadaki konumunu ve geleceğe ilişkin görüşlerini Haberler.com ekranlarında anlattı. Yarım asrı aşan meslek hayatından kesitler paylaşan Yenigün, Türk müteahhitlerinin uluslararası alandaki başarısına dikkat çekti.
Meslek hayatının başlangıcına değinen Mithat Yenigün, “Matematik hocam mühendisliği seçmem gerektiğini söylemişti” dedi. Eğitim hayatında aldığı yönlendirmelerin kariyerinde belirleyici olduğunu ifade eden Yenigün, mühendislik tercihinin ilerleyen yıllarda kendisine önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.
İnşaat sektöründeki girişimcilik serüvenini anlatan Yenigün, “1973 yılında Mithat Yenigün firmasını kurduk” ifadelerini kullandı. Kuruluş sürecinden itibaren birçok projeye imza attıklarını söyleyen Yenigün, şirketin yıllar içerisinde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.
Kendisine verilen ödüllerin manevi anlamına dikkat çeken Yenigün, “Ödül bir onur veriyor, ödül için bir hesap yaptım 90 yılım geçmiş” dedi. Uzun çalışma hayatının ardından gelen takdirlerin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Yenigün, meslek hayatına dönüp baktığında önemli bir birikim oluştuğunu söyledi.
Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası başarılarına değinen Yenigün, “Türkiye’nin müteahhitlik sektörü dünyada bir marka haline geldi” ifadelerini kullandı. Türk firmalarının dünyanın farklı bölgelerinde önemli projeler üstlendiğini belirten Yenigün, sektörün Türkiye’nin küresel ölçekteki en güçlü markalarından biri olduğunu söyledi.
Devlet desteğinin sektör açısından önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, “Devlet müteahhitlik sektörünü ne kadar desteklerse zarar etmez” dedi. Yurt dışı pazarlarda önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Yenigün, “Yurt dışında yapılacak çok iş var, Türkiye’ye getirilecek çok para var” sözleriyle Türk müteahhitlerinin yeni projelerle ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Uluslararası pazarlardaki deneyimlerini paylaşan Yenigün, “Bir Avrupalı ve Amerikalıya göre hızlı çalışıyoruz” dedi. Türk firmalarının iş yapma hızının önemli bir avantaj olduğunu belirten Yenigün, “Şimdiye kadar en çok pay aldığımız ülke Rusya’dır” ifadeleriyle yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.
Sektördeki yapısal sorunlara da değinen Yenigün, “Türkiye’de ortaklık kültürümüz çok zayıf” dedi. Daha güçlü ve büyük projelerin hayata geçirilebilmesi için iş birliği kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yenigün, ortak hareket etmenin sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Teknolojinin inşaat sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yenigün, “Yapay zeka inşaat sektöründe kullanılabilir, yeniliğe açık olmak lazım” ifadelerini kullandı. Yeni teknolojilerin sektörün verimliliğini artırabileceğini belirten Yenigün, değişime ve yeniliklere uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.
Hayatını yeniden yaşama fırsatı olsa aynı yolu tercih edeceğini söyleyen Yenigün, “Aynı işi yapmayı tercih ederdim” dedi. İnşaat sektöründe geçirdiği uzun yıllardan memnun olduğunu ifade eden Yenigün, mesleğine duyduğu bağlılığın bugün de devam ettiğini belirtti.
Son Dakika › İnşaat › Mithat Yenigün: Türkiye’nin müteahhitlik sektörü dünyada bir marka haline geldi - Son Dakika
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