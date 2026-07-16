Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı

ABD'de canlı yayın sırasında yaşanan beklenmedik bir olay, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Los Angeles'ta görev yapan KTLA televizyonu muhabiri Rachel Menitoff, haber sunumu yaptığı sırada dev bir hamam böceğinin boynuna ve göğsüne tırmanmasıyla zor anlar yaşadı. Buna rağmen genç gazetecinin haberini kesmeden soğukkanlılığını koruması, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Dev Hamam Böceği Canlı Yayını Bastı

Olay, ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşti. Rachel Menitoff, bölgede etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasıyla ilgili canlı yayın yaparken beklenmedik bir misafir ortaya çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde dev bir hamam böceğinin önce muhabirin göğsünde dolaştığı, ardından boynuna doğru tırmandığı ve son olarak mikrofonunun üzerine konduğu görüldü.

Böceğin hareket ettiğini hisseden Menitoff'un gözlerinin bir an büyüdüğü fark edilse de deneyimli muhabir, haberini hiçbir şey olmamış gibi sürdürmeye devam etti.

Yayın Biter Bitmez Panik Yaşadı

Canlı yayın sona erer ermez Rachel Menitoff kendini daha fazla tutamadı. Mikrofonunu bırakan muhabir, telaşla üzerindeki hamam böceğini uzaklaştırmaya çalışırken, "Aman Tanrım... Üzerimde bir şey hissediyorum." sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Kamera arkasında kaydedilen görüntülerde Menitoff'un cildini hızla temizlemeye çalıştığı ve mikrofonunu sallayarak böceği uzaklaştırdığı görüldü.

"Böceğin Üzerimde Olduğunu Biliyordum"

Canlı yayının ardından KTLA'ya konuşan Rachel Menitoff, böceğin üzerine konduğunu fark ettiğini ancak haberi tamamlayabilmek için bunu görmezden geldiğini söyledi.

Genç muhabir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üzerimde olduğunu biliyordum. Ama ona tepki verirsem haberi tamamlayamayacağımı da biliyordum."

"Kendi kendime 'Önce bu yayını bitir, sonra halledersin' dedim."

Menitoff ayrıca olayın ilginç bir tesadüf olduğunu belirterek, hazırladığı haberin aşırı sıcaklarla ilgili olduğunu hatırlattı.

"Aşırı sıcaklar nedeniyle hamam böcekleri sıcak ortamlara ve kamera ışıklarına çekiliyor. Aslında bulunduğumuz ortam onlar için mükemmel bir yerdi." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarından Övgü Yağdı

Rachel Menitoff'un baskı altındaki profesyonel tavrı, çalışma arkadaşlarından da tam not aldı.

Sunucu Megan Henderson, "İşte bizim Rachel Menitoff'umuz. Gerçekten son derece profesyonel. Ben olsam yayına devam edemezdim." diyerek meslektaşını övdü.

Meteoroloji uzmanı Kirk Hawkins ise yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bu gerçekten korkutucuydu. Artık hepimiz uçan hamam böcekleriyle ilgili kabuslar göreceğiz."

KTLA muhabiri Jessica Holmes da Menitoff'un sergilediği soğukkanlılığı övgüyle değerlendirerek, "O tam anlamıyla gerçek bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

Aşırı Sıcaklar Hamam Böceklerini Artırdı

Televizyon kanalı, canlı yayının perde arkasına ait görüntüleri de izleyicilerle paylaştı. Görüntülerde Menitoff'un yayının hemen ardından böceği üzerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Programda ayrıca Kaliforniya'da son dönemde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının hamam böcekleri başta olmak üzere çeşitli böcek türlerinin sayısında artışa neden olduğu da konuşuldu.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler, Rachel Menitoff'un zorlu koşullar altında bile görevine odaklanmayı başarması nedeniyle çok sayıda kullanıcı tarafından "gerçek profesyonellik" örneği olarak değerlendirildi.