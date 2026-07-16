Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı

16.07.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canlı yayında dev bir hamam böceği boynuna tırmanan muhabir, paniğe kapılmadan haberini tamamladı. Soğukkanlı tavrı izleyicilerden büyük övgü aldı.

ABD'de canlı yayın sırasında yaşanan beklenmedik bir olay, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Los Angeles'ta görev yapan KTLA televizyonu muhabiri Rachel Menitoff, haber sunumu yaptığı sırada dev bir hamam böceğinin boynuna ve göğsüne tırmanmasıyla zor anlar yaşadı. Buna rağmen genç gazetecinin haberini kesmeden soğukkanlılığını koruması, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Dev Hamam Böceği Canlı Yayını Bastı

Olay, ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşti. Rachel Menitoff, bölgede etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasıyla ilgili canlı yayın yaparken beklenmedik bir misafir ortaya çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde dev bir hamam böceğinin önce muhabirin göğsünde dolaştığı, ardından boynuna doğru tırmandığı ve son olarak mikrofonunun üzerine konduğu görüldü.

Böceğin hareket ettiğini hisseden Menitoff'un gözlerinin bir an büyüdüğü fark edilse de deneyimli muhabir, haberini hiçbir şey olmamış gibi sürdürmeye devam etti.

Yayın Biter Bitmez Panik Yaşadı

Canlı yayın sona erer ermez Rachel Menitoff kendini daha fazla tutamadı. Mikrofonunu bırakan muhabir, telaşla üzerindeki hamam böceğini uzaklaştırmaya çalışırken, "Aman Tanrım... Üzerimde bir şey hissediyorum." sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Kamera arkasında kaydedilen görüntülerde Menitoff'un cildini hızla temizlemeye çalıştığı ve mikrofonunu sallayarak böceği uzaklaştırdığı görüldü.

"Böceğin Üzerimde Olduğunu Biliyordum"

Canlı yayının ardından KTLA'ya konuşan Rachel Menitoff, böceğin üzerine konduğunu fark ettiğini ancak haberi tamamlayabilmek için bunu görmezden geldiğini söyledi.

Genç muhabir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üzerimde olduğunu biliyordum. Ama ona tepki verirsem haberi tamamlayamayacağımı da biliyordum."

"Kendi kendime 'Önce bu yayını bitir, sonra halledersin' dedim."

Menitoff ayrıca olayın ilginç bir tesadüf olduğunu belirterek, hazırladığı haberin aşırı sıcaklarla ilgili olduğunu hatırlattı.

"Aşırı sıcaklar nedeniyle hamam böcekleri sıcak ortamlara ve kamera ışıklarına çekiliyor. Aslında bulunduğumuz ortam onlar için mükemmel bir yerdi." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarından Övgü Yağdı

Rachel Menitoff'un baskı altındaki profesyonel tavrı, çalışma arkadaşlarından da tam not aldı.

Sunucu Megan Henderson, "İşte bizim Rachel Menitoff'umuz. Gerçekten son derece profesyonel. Ben olsam yayına devam edemezdim." diyerek meslektaşını övdü.

Meteoroloji uzmanı Kirk Hawkins ise yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bu gerçekten korkutucuydu. Artık hepimiz uçan hamam böcekleriyle ilgili kabuslar göreceğiz."

KTLA muhabiri Jessica Holmes da Menitoff'un sergilediği soğukkanlılığı övgüyle değerlendirerek, "O tam anlamıyla gerçek bir profesyonel." ifadelerini kullandı.

Aşırı Sıcaklar Hamam Böceklerini Artırdı

Televizyon kanalı, canlı yayının perde arkasına ait görüntüleri de izleyicilerle paylaştı. Görüntülerde Menitoff'un yayının hemen ardından böceği üzerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Programda ayrıca Kaliforniya'da son dönemde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının hamam böcekleri başta olmak üzere çeşitli böcek türlerinin sayısında artışa neden olduğu da konuşuldu.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler, Rachel Menitoff'un zorlu koşullar altında bile görevine odaklanmayı başarması nedeniyle çok sayıda kullanıcı tarafından "gerçek profesyonellik" örneği olarak değerlendirildi.

Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı
Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Sizin haberciliginizin Taaaa... yakında sahibinizin bilinmesi gereken haberlerini yayınlamamak için validenizin gunlugunu yayınlayacaksınız 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı Haluk Levent’in asistanından şok itiraflar: Kendi borçları yüzünden beni yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Leandro Trossard, Beşiktaş’ta Leandro Trossard, Beşiktaş'ta
TBMM’de 15 Temmuz’a özel mapping gösterisi TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Rize’de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:43
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:57
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
12:52
Naci Görür’den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
12:21
İran Devrim Muhafızları: Ürdün’deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:41:13. #7.12#
SON DAKİKA: Muhabirin soğukkanlılığı hayran bıraktı! Hamam böceğine aldırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.