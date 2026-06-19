NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan "Yıkıcı yanıt" tehdidi - Son Dakika
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NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan "Yıkıcı yanıt" tehdidi

19.06.2026 00:07
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NATO müttefikleri Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, füzeler ve yüz binlerce İHA’yı kapsayan yeni bir destek paketi açıkladı. İngiltere’nin Rus varlıklarından elde edilen gelirle finanse ettiği dev paket ve Almanya'nın ortak silah üretimi hamlesine Moskova'dan yanıt gecikmedi; Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus topraklarına yapılacak herhangi bir saldırıya karşı "yıkıcı yanıt" verileceğini ilan etti.

Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleştirilen Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından, Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya yönelik geniş kapsamlı yeni bir askeri destek paketi açıklandı. NATO müttefiklerinin hava savunma sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları (İHA) tedarikini artırma kararına Rusya kanadından sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun olası bir saldırısına karşı "yıkıcı yanıt" verileceğini duyurdu.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: "SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN DESTEĞİ ARTIRMALIYIZ"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının bitiminde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mihailo Fedorov ile birlikte kameraların karşısına geçti. Savaşın sona erdirilmesi için askeri yardımların kritik önemde olduğunu vurgulayan Rutte; Almanya, Hollanda, Letonya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Lüksemburg, Hırvatistan, İsveç, İzlanda ve ortak ülke Avustralya’nın Ukrayna’ya yeni taahhütlerde bulunduğunu açıkladı.

NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan

Genel Sekreter Rutte, özellikle uzun menzilli mühimmat tedarikinin Ukrayna için hayati olduğunu belirterek şu detayları paylaştı:

İspanya: Hava savunma sistemleri desteği sağlayacak.

Kanada: Askeri araç sevkiyatı gerçekleştirecek.

Hollanda ve Almanya: İlave insansız hava araçları (İHA) gönderecek.

Çekya: Öncülüğündeki mühimmat girişimine yeni finansal ve lojistik katkılar sunulacak.

ALMANYA’DAN HAVA SAVUNMA VE ORTAK ÜRETİM HAMLESİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın geceleri yüzlerce İHA ve seyir füzesiyle sivil alanları hedef aldığını belirterek, bu durumu "terör" olarak nitelendirdi. Almanya’nın önceliğinin hava savunması olduğunu ifade eden Pistorius, Ukrayna’ya ilave bir IRIS-T hava savunma sistemi teslim ettiklerini ve füze sevkiyatını hızlandırdıklarını açıklamıştı.

Almanya'nın yeni yardım paketindeki mali ve endüstriyel detaylar ise şöyle:

Füze Tedariki: Stoklardan yüzlerce havadan havaya füze gönderilecek. Ayrıca "JUMPSTART" programı kapsamında PAC-3 güdümlü füzeleri için 200 milyon dolar katkı sağlanacak.

PURL Mekanizması: ABD silahlarının Ukrayna’ya tedarikini içeren havuz mekanizmasına 200 milyon dolar daha aktarılacak.

Ortak Askeri Üretim: Bir Alman ve bir Ukrayna şirketi, Almanya'da "Termit" adlı insansız kara araçlarının (İKA) ortak üretimi için imza attı. Ayrıca balistik füzelere karşı yeni savunma sistemleri geliştirmek üzere bir çerçeve anlaşması yapıldı.

Pistorius, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığında yaşanabilecek olası değişikliklere de değinerek, müttefikler arasında koordineli bir yol haritası çalışıldığını ve kısa vadede savunma kapasitesinde bir boşluk oluşmasına izin verilmeyeceğini ekledi.

İNGİLTERE’DEN RUS VARLIKLARIYLA FİNANSE EDİLEN PAKET

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Ukrayna ordusunun hem kendi sınırlarını hem de Avrupa'nın ortak değerlerini koruduğunu belirtti. Jarvis, el konulan Rus varlıklarının satışından elde edilen 750 milyon sterlinlik fon kapsamında, yıl sonuna kadar şu askeri unsurların teslim edileceğini duyurdu:

Ukrayna üretimi 150 bin adet insansız hava aracı (İHA),

350’den fazla hava savunma füzesi ve radar sistemleri.

Jarvis ayrıca, İngiltere’nin gelecek ay Ukrayna için kurulacak Çok Uluslu Kuvvet Karargahı’nın komutasını üstleneceğini ve uzun vadeli yeniden yapılanma sürecine destek vereceğini bildirdi.

NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan

RUSYA: "KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN, YANITIMIZ YIKICI OLUR"

NATO’nun bu hamlelerine Moskova’dan tehditvari bir yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında batılı ittifaka gözdağı verdi. Zaharova, "Herhangi bir NATO üyesi devletin Rusya’nın herhangi bir bölgesine karşı saldırgan eylemde bulunması durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın" ifadelerini kullandı. AB’nin yaptırım listesini genişletmesine de sert karşılık vereceklerini belirten sözcü, Hazar bölgesinde (İran, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında) güvenliğin artırılmasına yönelik ortak adımların atılmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Maria Zaharova, Mark Rutte, İngiltere, Moskova, Almanya, Ukrayna, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO’dan Ukrayna'ya dev destek paketi: Rusya'dan 'Yıkıcı yanıt' tehdidi - Son Dakika

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