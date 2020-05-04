Orhangazi'de öğretmenler sözünü yazıp besteledikleri şarkıya klip çekti - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hobi olarak müzikle ilgilenen Kurtuluş İlkokulu İngilizce öğretmeni Serkan Değerli ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hasan Santırcı tarafından kurulan "Söz Gelimi" adlı grup ilk klibini sosyal medyada yayınladı.

Sözü ve bestesi Hasan Santırcı'ya ait olan "Saklı Kalsın" adlı şarkıda solistliği Serkan Değerli yaptı.

Hasan Uysal'ın kemanıyla eşlik ettiği klip çekimleri İznik Gölü kıyısındaki çamlıkta ve bir kafede gerçekleştirildi.

Klipte Orhangazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Erdoğan Çakıcı, eşi Fatma Çakıcı, oğlu Ozan Çakıcı ve Elif Eylül Keskin rol aldı. Klibin kameramanlığını Çakırlı İlkokulu öğretmeni Sinan Halıcıoğlu, yönetmenliğini de Orhangazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ferhat Yavuztekin üstlendi.

Grup tarafından hazırlanan klip, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında ilgi görüyor.