Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'da otomobilin arkadan çarptığı elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 L 1634 plakalı otomobil Suriyeli Abdurrahman Hancı idaresindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kazada Abdurrahman Hancı arkasında oturan Ahmet Hancı, Teyyibe Hancı ve Abdulgafur Hancı yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahman Hancı ve Ahmet Hancı'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.