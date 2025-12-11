Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Haberin Videosunu İzleyin
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
11.12.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Haber Videosu

İstanbul'da bir semt pazarında tezgahların birinden eşofman çalan 14 yaşlarında bir çocuk, pazara ikinci kez geldiğinde kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, esnaf yaşananları "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" sözleriyle anlattı.

Sarıyer Ayazağa'da kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan esnaf Ahmet Saydan, "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" dedi.

Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir çocuk, kurulan semt pazarına geldi. Çocuk burada iddiaya göre kıyafeti tezgahından eşofman çaldı. Çaldığı ürünü ATM'lerin oraya saklayan çocuk ardından pazara geri geldi. İkinci kez hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edilen çocuk bu kez esnaf tarafından fark edildi. Bunun üzerine pazar esnafından Ahmet Saydan çocuğu iple bağladı. Ardından da çocuğu sorgulayarak eşofmanın yerini öğrendi. Eşofmanın geri alınmasının ardından çocuk serbest bırakıldı.

Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Diğer yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun iple bağlandığı anlar görülüyor. Pazar tezgahının arkasında oturtulan çocuğun olayı anlatan esnafın sözleri karşısında tepki gösterdiği anlarda, "Yalancılar" diye tepki gösterdiği anlar da görüntülerde görülüyor. Tezgah arkasındaki çuvalın üzerine oturtulan çocuğun kaçmaması için kollarından ve bacaklarından bağlandığı da fark ediliyor.

Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

"ELİNİ KOLUNU BAĞLADIK BURADA"

Çocuğu bağlayan pazar esnafı Ahmet Saydan, "Geldi eşofmanı aldı oradan götürdü. ATM'lerin arkasına sakladı. Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim seni.Anadan doğma ediyorum' dedim. 'Baktım' dedi 'Abi eşofman ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi. Elini kolunu bağladık burada. Kaçmasın diye polis çağırdık. Sonra baktım eşofmanı getirdi biz de gönderdik" dedi.

Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, İstanbul, Sarıyer, Ayazağa, Güncel, Çocuk, ATM, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ilyas coşkun ilyas coşkun:
    bu esnaf kılıklı bu insan bozuntusu tutuklanmalı 36 36 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Bu günleri yaşatan yaşattıran hükümete siyasilere yazıklar olsun ülkeyi perişan ettiler 43 26 Yanıtla
  • sennury33 sennury33:
    yani onu öyle versen nolur du yok ki almış ayıp gunah hiçimi insanlik kalamdı sizde altı üstü bi eşortman altı 30 27 Yanıtla
  • Mehmet Sarikaya Mehmet Sarikaya:
    Şimdi desen çok mu pahalıydı eşofman çocuğa Bu şekilde davranmaya gerek var mıydı ama sonra da düşünüyorum yapmasalar bu sefer de çocuk alışkanlık edecekti belki devam edecekti hırsızlığa yani kısacası iki ucu boklu Çolak Ülkemizin hali kötü 43 3 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    belkide ihtiyacı var bilemeyiz parasızlıktan böyle bişey yaptı belkide keşke esnaf hediye etseydi kıyafeti uyardıktan sonra 18 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi
Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar Katil kampüse böyle girmiş Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar! Katil kampüse böyle girmiş
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı Hemen gözaltına alındı Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı
Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu
Alev alev yanan dev fabrika küle döndü Alev alev yanan dev fabrika küle döndü
Grammy Adayı Şarkıcı Jubilant Sykes, Oğlu Tarafından Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti Grammy Adayı Şarkıcı Jubilant Sykes, Oğlu Tarafından Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
İzlemeyen pişman olur Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık alev alacak İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak
Taraftar ’’Salah geliyor’’ derken Galatasaray’a yeni bir dünya yıldızı Taraftar ''Salah geliyor'' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Geri dönecek mi Mourinho’dan Real Madrid iddialarına net yanıt Geri dönecek mi? Mourinho'dan Real Madrid iddialarına net yanıt
Sivas kangalını ve diğer köpekleri kurt sürüsünün karşısına çıkardılar: Sonuç inanılmaz Sivas kangalını ve diğer köpekleri kurt sürüsünün karşısına çıkardılar: Sonuç inanılmaz
Emeklinin maaşından kesinti yapılacak Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti 1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti
“Eskiden bende boksördüm“ diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı "Eskiden bende boksördüm" diyen yaşlı adamı tiye alan genç, hayatının şokunu yaşadı
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
Meclis’te ender görülecek bir an: CHP’li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Güllü’nün kızının bavulla evden çıktığı anlar Güllü'nün kızının bavulla evden çıktığı anlar

11:45
MHP’den “Terörsüz Türkiye“ raporu
MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu
11:31
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı Havalimanında dikkat çeken detay
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay
11:27
Bin çeyrek altına denk geliyor Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
11:17
Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
11:13
Ersin Tatar’dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet’in duası bana 5 puan kaybettirdi
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi
11:00
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’a mesaj yağıyor Herkes aynı şeyi yazdı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
10:45
Kamerun’da eşi benzeri görülmemiş olay Bakanlık devreye girdi
Kamerun'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık devreye girdi
10:26
Fener taraftarı kahrolacak Sörloth için kesin karar verildi
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi
10:13
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
09:48
FED’in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
09:21
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
08:53
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor
08:20
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi Güllü’yü itip “Hadi görüşürüz bay bay“ demiş
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip "Hadi görüşürüz bay bay" demiş
08:00
İstanbul’da yangın faciası Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
07:09
2 ülke arasındaki savaş alevlendi Ölü sayısı artıyor, 500 binden fazla kişi yerinden oldu
2 ülke arasındaki savaş alevlendi! Ölü sayısı artıyor, 500 binden fazla kişi yerinden oldu
06:48
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı Tutuklanan Ersoy’la ilgili çarpık “ilişki“ detayı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık "ilişki" detayı
06:30
Türkiye’de 400’den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 12:50:52. #7.11#
SON DAKİKA: Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.