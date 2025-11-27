Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu: O zaman çatışmalar duracak - Son Dakika
Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu: O zaman çatışmalar duracak

27.11.2025 20:04
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin devlet başkanı seçimini düzenlemeyerek meşruiyetini kaybettiğini belirterek, "Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok" dedi. Ukrayna'daki savaşın sonu için şartını da açıklayan Putin, "Ukrayna ordusu işgal ettiği bölgelerden çekilecek, o zaman çatışmalar duracak" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Devlet Başkanları Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"OTURUP CİDDİ BİR ŞEKİLDE BELİRLİ KONULARI TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR"

ABD'nin Ukrayna'daki krize çözüm planına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "(Ukrayna barış) anlaşma taslağı yoktu. Müzakere edilmesi ve nihai olarak formule edilmesi önerilen bir takım konu vardı. ABD ziyaretimden önce Amerikalı müzakerecilerle tartışmıştık ve ondan sonra 28 maddelik plan oluştu ve daha önce duyurduğum gibi belli bir kanallar üzerinden bize incelenmek üzere iletildi. ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Cenevre'de müzakere yapıldı. Anladığım kadarıyla onlar kendi aralarında 28 maddeyi 4 bölüme ayırmaya karar vermişler ve bu bize iletildi. Genel olarak bunun gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabileceği konusunda mutabıkız. (Anlaşmanın) Nihai versiyonu henüz yok. Genel olarak ABD tarafının Alaska ziyareti öncesinde ve sonrasında tartışılan tutumumuzu bir şekilde göz önüne aldığını görüyoruz. Oturup ciddi bir şekilde belirli konuları tartışmamız gerekiyor. Her şeyi diplomatik bir şekilde ele almalıyız" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN AVRUPA'YA SALDIRMAYI DÜŞÜNMEDİK"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa güvenlik garantilerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına ilişkin söylentiler bize komik geliyor. Hiçbir zaman saldırmayı düşünmedik. Bizden duymak istiyorlarsa bunu kayda geçirelim, mesele yok. Orada bazı insanlar kendi halkına Rusya'nın Avrupa'ya saldırmaya hazırlandığını söylüyorlar. Bizim bir an önce savunma potansiyeli güçlendirmeliyiz diyorlar. Ya da onlar savunma sanayiinin ve özel şirketlerin çıkarlarına hizmet ediyor ya da iç politikada popülerliğini artırmaya çalışıyor. Neye göre hareket ettiklerini söylemek zor. Bize göre bu tamamen saçmalık. Yine de Avrupa'ya yönelik agresif bir planımız olmadığını duymak isteseler biz bunu uygun bir şekilde kayda geçirmeye hazırız. Eğer hepimiz bir araya gelerek Avrupa güvenliği konularında bazı noktalar belirlemek istiyorsak belki de bunu yapmak mantıklıdır. Biz zirve de önermiştik. Eğer Batılı sözde ortaklar bunu istiyorlarsa, biz hazırız. Bunu oturup, her kelimenin anlamını ciddi bir şekilde tartışmak gerektiğinin farkındayız. Bir belgede ABD'li ortaklarla stratejik istikrar konusunu çözmemiz gerektiği hatırlatılıyor. Biz buna karşı değiliz. Biz Obama yönetimine bunu önermiştik. 'Evet' cevabı aldık, daha sonran Obama yönetiminin Beyaz Saray'dan gitmesine bir ay kala her şey tıkandı. Biz ciddi tartışmalara hazırız. Gelecek hafta ABD heyetinin Moskova'ya gelmesi bekleniyor" dedi.

"SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASIYLA İLGİLİ KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ABU DABİ AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konulu müzakerelerin yapıldığına dair soru üzerine Putin, "Abu Dabi konusunda evet, bu konuyla ilgili bazı haberler duydum. Ancak orada olağandışı veya gizli bir şey olmadı. Rus ve Ukraynalı istihbarat servisleri en zor zamanlarda bile her zaman bir birleriyle iletişim halindeydi ve şimdi de öyleler. Şimdi onlar oradalar. Ne yapıyorlar? İnsani konuları çözüyorlar, öncelikle bu savaş esirlerinin takasıyla ilgili ve bunun için Abu Dabi aktif olarak kullanılıyor" dedi.

WİTKOFF-UŞAKOV GÖRÜŞMESİNİN SIZDIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Uşakov arasında 14 Ekim'de gerçekleştirilen telefon görüşmesinin basına sızdırılmasına değinen Putin, bunu bir suç olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından "gözden düştüğüne" yönelik iddialara değinen Putin, bunun "yalan" olduğunu vurgulayarak, "Onun kendi programı var. Bana programıyla ilgili bilgi verdi. O, ABD'li meslektaşlarıyla görüşmek için hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ORDUSU İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN ÇEKİLECEK, O ZAMAN ÇATIŞMALAR DURACAK"

Ukrayna'da çatışmaların sona erip ermemesine ilişkin olarak Putin, "Ukrayna ordusu işgal ettiği bölgelerden çekilecek, o zaman çatışmalar duracak. Çekilmezlerse bunu silahlı yolla başaracağız" ifadesini kullandı. Putin, "Kırım'ın, Donbas'ın ve Novorossiya'nın tanınması, Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerin konusu olmalıdır" dedi.

"UKRAYNA YÖNETİMİYLE ANLAŞMALARA İMZA ATMANIN ANLAMI YOK"

Putin, Ukrayna'da askeri durum bittikten sonra devlet başkanlığı seçimleri, referandum yapılması, yeni anayasa mahkemesi oluşturulması gerektiğini belirterek, "Sonuç olarak Ukrayna ile anlaşmak istiyoruz. Ancak şu anda bu imkansız, hukuken imkansız. Onlara göre kim istiyorsa müzakere yürütsün. Bizim kararlarımızın uluslararası aktörler tarafından kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut Ukrayna yönetimi ile anlaşma imzalamanın anlamsız olduğunu ifade eden Putin, "Ukrayna yönetimiyle anlaşma imzalamak anlamsız. Yönetimleri, başkanlığa aday olmaktan korkarak temel ve stratejik bir hata yaptı ve başkanlığın meşru statüsünü kaybetti" dedi.

AVRUPA'DAKİ RUS VARLIKLARINA EL KONULMASI

Putin, Avrupa'daki Rus varlıklarına el konulması Avrupa Birliği için sonuçlarını değerlendiren Putin, "Bunun dünya finans sistemi üzerinde olumsuz etkileri olacağı açıktır. Çünkü Euro bölgesine olan güven keskin bir şekilde azalacaktır. Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya'nın resesyonda olduğu zorlu ekonomik koşullar göz önüne alındığında bu durumun kolay bir sınav olmayacağı kanısındayım. Rusya hükümeti, benim talimatımla, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde alınacak önlemler paketini hazırlamaktadır. Herkes bunun başkalarının mülkünü çalmak olacağını açıkça biliyor ve söylüyor" dedi.

Kaynak: İHA

