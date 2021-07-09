Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akan kanı sürdürmek için 'Çözüm Süreci'ni baltalayanlar, şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Hatta anayasa yapmaktan bahsediyorlar. Tek dertleri, tek projeleri, tek gayeleri var, o da Tayyip Erdoğansız, AK Partisiz bir Türkiye." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilik önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Mesela seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin, Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü, duydunuz mu? Kurban eti dağıtmak için evinden çıkan 16 yaşındaki Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Önce kovalıyorlar sonra sığındığı evde bıçaklıyorlar ardından 3. kattan aşağı atıyorlar, yetmiyor başını taşla eziyorlar sonra arabayla üstünden geçiyorlar, en nihayetinde de üzerine benzin döküp yakıyorlar. Bu nasıl bir kindir, nefrettir, insanlıktan çıkmışlıktır? Bıraktım Kürt'ünü, Türk'ünü, Arap'ını, Acem'ini böyle bir muamele canlıya nasıl yapılabilir? Üstelik tüm bu hıncın tek sebebi, tıpkı aynı günlerde katledilen diğerleri gibi Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zulme ortak olan herkes, bu dünyada, öteki dünyada cezasını muhakkak çekecektir. Aynı şekilde bunların, evlatları ellerinden alınıp dağa götürülen annelerin, babaların feryatlarına kulak verdiklerini gördünüz mü, duydunuz mu? Tam tersine bu yüreği yanık insanlarla bunlar dalga geçtiler."

Kendisini dinleyen Diyarbakırlılara "Hendekler, çukurlar kazılırken, gencecik çocuklar kasten ölüme gönderilirken, sokaklarda oluk oluk Kürt kardeşlerimin kanı akarken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız." diyerek seslenen Erdoğan, "Alçakça kanları dökülen mazlum Kürt kardeşlerimin hesabını sormayacak mıyız? 'Her köye bir cenaze' diyerek kana, gözyaşına, şiddete, kine bulayanlardan hesap sormayacak mıyız?" dedi.

"Bunlar da utanmadan, sıkılmadan sözde Ermeni soykırımını kabul ettirmek için çalışıyor"

Erdoğan, yerli ve yabancı tüm tarihçilerin, 1915'te Ermeni komitacıların 1 milyona yakın sivil mazlum Kürt'ü katlettiğini söylediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlar da utanmadan, sıkılmadan sözde Ermeni soykırımı yalanını kabul ettirmek için çalışıyor. Dedelerinin katillerine hayranlık besleyecek kadar tarihlerinden, benliklerinden kopmuş bu güruhun sizlerle bir ilişkisi olabilir mi? Selahaddin Eyyubi'nin mirasının şanla şerefle taşındığı bir yerde, mazlum Filistinliler yerine zalim İsrail yönetimiyle birlikte olanların, benim Kürt kardeşimle herhangi bir ortak yönü olabilir mi? Kürt kardeşlerimden aldığı siyasi desteği ülkede ne kadar sapkın, sapık, marjinal grup varsa onların emrine verenler, sizlerle hangi müşterekleri paylaşıyor olabilir? Dün akan kanı sürdürmek için 'Çözüm Süreci'ni baltalayanlar, şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Hatta anayasa yapmaktan bahsediyorlar. Tek dertleri, tek projeleri, tek gayeleri var, o da Tayyip Erdoğansız, AK Partisiz bir Türkiye. Kafalarındaki faşist emellere bu kardeşinizi engel olarak gördükleri için de işi gücü bırakıp bizimle uğraşıyorlar. Bunların tek bir tane hayırlı adımlarını, yaptıkları eseri, sadra şifa işlerini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok."

Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna Diyarbakırlıların şahit olduğunu bildiren Erdoğan, artık gece gündüz herkesin şehrin sokaklarında, evlerinde güven içinde hayatını sürdürdüğünü, işine gücüne baktığını kaydetti.

Diyarbakırlılardan bir ricası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun, sorgulayın. Çözüm Süreci'ni bitirmek için kim size talimat verdi, bunu sorun. Hendek ve çukurlarla ülkeyi iç savaşa sokmaya çalışma talimatını kimden aldınız? Bunu sorun. Yasin Börü'yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi, bunu sorun. Suriye'de önünüze gelen herkesin aparatı olma talimatını kimden aldınız? Bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki bir sürü yalan, dalavere, sahtekarlık ve iki yüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar." dedi.

Erdoğan, bu coğrafyayı birlikte medeniyetin beşiği haline getirdiklerine, bu ülkeyi birlikte kurup bugünlere getirdiklerine işaret ederek, ülkeyi 2023 hedeflerine, 2053 vizyonuna da yine birlikte kavuşturacaklarını söyledi.

AK Parti'nin en büyük özelliğinin, ülkenin dört bir yanında iç ve dış şartlar ne olursa olsun eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürmek olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini kendi dönemlerinde yaşadığını ifade etti.

"Diyarbakır'a da son 10 yılda 46 katrilyon lira yatırım yaptık"

Tüm illere, Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5-10 katı yatırımlarla çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Diyarbakır'a da son 10 yılda 46 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde, şehrimize 6 bin 207 yeni derslik kazandırdık. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 5 bin 300'e çıkardık. Aralarında 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu'nu da bu arada biz yaptık. 42 spor tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Şehrimizin takımlarından birini en kısa sürede Süper Lig'de de görmek istiyoruz. Merkez ve ilçelerimizdeki faaliyetlerden 248 bin gencimizin istifade ettiği 7 gençlik merkezi inşa ettik."

Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 milyar lira tutarında sosyal yardım aktardıklarını belirten Erdoğan, "Sağlıkta, toplamda 1442 yataklı 19 hastaneden oluşan 48 adet sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı devam eden 7 adet yatırımımızı da süratle bitirerek hizmetinize sunacağız. Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Diyarbakır'da toplam 18 bin 578 konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, Sosyal Konut Kampanyası kapsamında Yenişehir Üçkuyu'daki 2 bin 705 konutun yapımına devam ettiklerini anlattı.

Diyarbakır'da toplam büyüklüğü 396 bin metrekare olan 6 adet Millet Bahçesi projesi olduğunu kaydeden Erdoğan, bunlardan Dicle Vadisi ve İçkale millet bahçelerini hizmete açtıklarını, Yenişehir ve Bağlar millet bahçelerinin yapımına devam edildiğini, Çermik ve Hani millet bahçelerinin de proje aşamasında olduğunu söyledi.

Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçesini ve tarihi Suriçi'ni adeta baştan sona yeniden yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Suriçi projesini 7 bölgede planlayarak her bir bölgeyi de kendi içinde etaplara ayırdıklarını, konut projelerini, altyapı, üstyapı ve restorasyon çalışmalarını bitirme aşamasına geldiklerini, proje tamamlandığında Diyarbakır'ın yepyeni çehreye kavuşacağını bildirdi.

"44 kilometre olan Diyarbakır'ın bölünmüş yol uzunluğunu, 444 kilometreye çıkardık"

Ulaştırmada, 44 kilometre olan Diyarbakır'ın bölünmüş yol uzunluğuna 400 kilometre ilave ederek toplam 444 kilometreye çıkardıklarını aktaran Erdoğan, "Yapımı devam eden Diyarbakır-Silvan ayrımı, Elazığ hududu yolunu, Diyarbakır-Güneybatı Çevre Yolunu ve Silvan-Çatakköprü ayrımı Hamzalı yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Diyarbakır- Mardin yolundaki eksik kısımları, Diyarbakır-Mardin ayrımı, Bismil- Batman yolunu seneye bitiyoruz. Diyarbakır-Kurtalan, Diyarbakır-Batman arasındaki demir yolu hatları ile yol çatı Diyarbakır ve Gezin-Sallar arasındaki hatları sıfırdan yenileniyor." dedi.

Erdoğan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ne bir iltisak hattı yaptıklarını ifade ederek, "Ülkemizin en büyük fosfat kaynağında üretilen ham maddenin taşınabilmesi için Diyarbakır- Mazıdağı arasında yeni bir demir yolu bağlantısı yapıyoruz. Bu hattı inşallah önümüzdeki yıl bitirmeyi planlıyoruz. Diyarbakır Havalimanı'nı yeniden ele alarak yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği, 2003'te 211 bin iken salgın koşullarına rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyon 115 bini aştı." bilgisini verdi.

Diyarbakır'ı şehir içinde raylı sisteme kavuşturmak için kolları sıvadıklarını anlatan Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin şehrin çeşitli yerlerinde özellikle yol, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı, halı saha, yurt, çevre düzenlemesi, köprü onarımı, kavşak gibi başlıklar altında 411 milyon liralık yatırım yaptığını dile getirdi.

"Salgın döneminde Diyarbakır'da 1000 civarında iş yeri kapatılırken 4 bin 556 yeni işletme açıldı"

Özellikle Dicle Barajı'ndan suyu almak suretiyle Diyarbakırlılara susuzluk çektirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Son 19 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 5,5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Kuraklık nedeniyle hayvan yetiştiricilerimize destek olmak için yaylalarda 44 su deposu inşa ettik. Sanayide, Diyarbakır'a 2 Organize Sanayi Bölgesi, bir teknopark, bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır'daki 47 bin iş yerimize toplam 2,5 milyar liralık prim teşviki verdik." dedi.

Geçen yıl düzenlenen 254 yatırım teşvik belgesiyle Diyarbakır'da tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu yatırımlar tamamlandığında 16 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam alanı açılacaktır. Salgın döneminde Diyarbakır'da 1000 civarında esnaf iş yeri kapatırken bunun tam 4,5 katı olan 4 bin 556 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde şehirde 229 şirket kapanırken 1994 yeni şirket faaliyete başladı." diye konuştu.

Erdoğan, önemli bir istihdam kaynağı olan çağrı merkezlerinde görev yapanların sayısının 3 bin 500 kişiye ulaştığını, burada hedefin 5 bin olduğunu bildirdi.

Mesleki eğitim merkezlerinden yararlananların sayısının 4 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, doğal gaza kavuşan Diyarbakır'da abone sayısının 214 bini bulduğunu söyledi.

Erdoğan, Zerzevan Kalesi ve Diyarbakır surlarını yılda 5'er milyon turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini belirterek, El Cezeri Robotik ve Sibernetik Zirvesi, Film Festivali, Karpuz Festivali, Dengbej Yarışması gibi Diyarbakır'ın değerlerini dünyaya tanıtan projelerin hızla hayata geçirildiğini anlattı.

Uyanış Gençlik Programlarına katılan gençlerin spordan bilgi yarışmalarına kadar her alanda kendilerini gösterme imkanı bulduklarını ifade eden Erdoğan, "Sizin hangi hizmete, yatırıma ihtiyacınız varsa hepsini yapmak boynumuzun borcudur. Başım gözüm üstüne Diyarbekir. Ser sera ser çava Diyarbekir." dedi.

Bugüne kadar yapılanların önemli olduğunu belirten Erdoğan, bugün de Diyarbakır'a ellerinin boş gelmediğini söyledi.

"Yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, özel sektörümüz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Eğitimde, merkezde ve çeşitli ilçelerimizde çok sayıda ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonlarının da aralarında bulunduğu 444 milyon liralık yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızca şehrimize kazandırılan 120 yataklı Silvan Devlet Hastanesinin, 112 acil yönetiminin de yer aldığı hizmet binasının, AMATEM ve ÇEMATEM binalarının, Dicle, Hani, Kayapınar ilçelerimizde aile sağlığı merkezi ve 112 Acil binalarının açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Sur'da yürüttüğü projeler kapsamında inşası tamamlanan 164 konutu, 6 oteli, 116 ticari alanı ve yolları hizmete alıyoruz. Ayrıca içinde 814 dükkanın bulunduğu, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak oto sanayi sitemiz ile altyapı ve çevre düzenlemelerini de hizmete alıyoruz."

Ulaştırmada, Çermik, Dicle, Çüngüş, Kulp, Hani, Lice, Kocaköy ilçelerinin şehir geçişlerini tamamladıklarını bildiren Erdoğan, Diyarbakır'ın diğer il ve ilçelerle olan bağlantı yollarının da yeni imalat, onarım, tretuvar ve bordürlerle iyileştirildiğini söyledi.

Hani Kırım Köyü Köprüsü, Yenişehir Halil Viran Köprüsü, Ergani Hoşan Köprüsü'nün restore edilerek yenilendiğini belirten Erdoğan, "Tüm bu ulaştırma yatırımlarının da resmi açılışlarını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Batman sağ sahil sulamasının ikinci kısmını, Ergani Barajı sulamasını, Çüngüş Malkaya köyünü, Çatalderesi taşkın koruma tesisini tamamladı, bunları da hizmete açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından üç noktaya canlı bağlantıların da yapıldığı toplu açılışa geçildi.

Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bulunduğu, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'ne, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bulunduğu Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesislerine ve son olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bulunduğu Diyarbakır Kayapınar 4'üncü Oto Sanayi Sitesi'ne canlı bağlantılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle Diyarbakır'da yapımı tamamlanan tüm eserlerin toplu açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da eşlik etti.

(Bitti)