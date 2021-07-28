Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı çıktı. Yangınlara 13 dakika içinde müdahale edildi.

62 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallesinin kuzey kısmı boşaltıldı. Dumandan ve alevlerden 62 kişi etkilendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, yangına ilişkin, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerde tahliyelerin sürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve aracın zarar gördüğü açıklandı. Tedbir amaçlı bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 1 arazöz devrildi. Arazöz şoförünün durumu ağır.

Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

KOMANDOLAR DA YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında komandolar da görev aldı. Artvin'de sel felaketinde canla başla çalışan komandolar, Antalya'daki yangında da önce sırada yer aldı.

BAKANLAR YANGIN BÖLGESİNDE

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Helikopter ile bölgeyi gezen bakanlar, gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, yangının henüz kontrol altına alınmadığını, hava koşullarının büyümesini kolaylaştırdığını söyledi.

Yoğun şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlarla ilgili de çalışma yapıldığını bildirdi.

Pakdemirli, "Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında konaklamayla ilgili odamız mevcut. Ancak şu ana kadar bir başvuru yok. Buradan da bilgilendirme yapalım. Evlerini tahliye eden vatandaşlarımız, Manavgat'ta kriz masasına uğrarlarsa kendi konaklamalarıyla ayarlama yapılacak." diye konuştu.

"VATANDAŞIN ZARARININ TELAFİSİ YAPILACAK"

Bakan Çavuşoğlu da yangına anında müdahale edildiğini, ekiplerin, cansiparane çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yangının devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi. Vatandaşın zararının telafisi yapılacak. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. İnşallah kısa süre içinde, umut ediyoruz ki bu gece yangın kontrol altına alınır, ondan sonra da gerekli çalışmaları yaparız."

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAK SEYREDİYOR

Bakan Ersoy da çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı. Yerleşim yerlerine uzak bölgelerde seyrediyor." ifadesini kullandı.