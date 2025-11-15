Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz\'ın oğlu babasını ebediyete böyle uğurladı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 11 Kasım'da uçakta 20 personel şehit oldu. Daha sonra Ankara'ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderildi. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) Büyükçekmece'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.

ŞEHİDİN OĞLUNDAN BABASINA SON VEDA

Şehidin naaşı daha sonra Büyükçekmece Kuba Camii'ne getirildi ve cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Kadir Korkmaz, annesi Rabia Korkmaz, eşi Burcu Korkmaz taziyeleri kabul etti. Şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, törende babasının kıyafetlerini ile törene katıldı.

Düzenlenen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, çeşitli partilerin milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT KORKMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Korkmaz, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yarbay Korkmaz'ın cenazesi omuzlarda taşınarak top arabasına konulurken, silah arkadaşları ellerindeki karanfili şehidin tabutunun üstüne koydu.

Şehidin naaşı Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

"CUMA GÜNÜ YANINIZDAYIM"

Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Gökhan Korkmaz'ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi. Korkmaz'ın en son oğlunun doğum gününü kutlamak için pazar günü evine gittiği ve daha sonra ailesine "Cuma günü yanınızdayım, geleceğim" dedikten sonra göreve gitmek üzere evden ayrıldığı ortaya çıktı.

"PİLOT OLMAK HAYALİYDİ"

Şehit Gökhan Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim, "Pilot olmak hayaliydi. Bu vatan içim çalışan bir insandı. Vatansever, vatanını seven Cumhuriyet'e sahip çıkan, Atatürk'ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu. En son oğlunun doğum gününde pazar günü konuşmuştuk. Oğlu da onun gibi olmak istiyor. O da pırlanta. O da pilot olmasa da uçaklar yapacak, o kadar zeki bir çocuk" dedi.