Selin vurduğu Düzce'de sular kesilecek! Bazı personeller bugün idari izinli sayılıyor - Son Dakika
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Selin vurduğu Düzce'de sular kesilecek! Bazı personeller bugün idari izinli sayılıyor

10.07.2023 08:42

Sağanak yağışın etkili olduğu Düzce'de ilin su ihtiyacını karşılayan ana regülatörün bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Öte yandan Düzce Valiliği, ilde yaşanan sel ve taşkınlar nedeniyle mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanlarının bugün idari izinli sayılmalarına karar verdi.

Karadeniz'i esir alan yağışlar, Düzce'de de hayatı felç etti. Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağış, özellikle kırsal alanlardaki derelerin taşmasına neden oldu. Merkezi, Yığılca ilçesine bağlayan kara yolu üzerindeki Çiftlik ve Gürcü Çiftlik ile bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Öte yandan şehrin su ihtiyacını karşılayan ana regülatörün bulunduğu bölgede yaşanan heyelan sebebiyle tesise su alınamadığı ve şehir genelinde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, engelli ve hamile kamu çalışanlarının bugün idari izinli sayılmalarına karar verdi.

Selin vurduğu Düzce'de su kesintisi yaşanacak! Bazı personellerin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YOL KAPALI KALACAK"

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cevdet Atay, gazetecilere, Yığılca bölgesinde debileri yükselen derelerdeki suyun, köprülere zarar verdiğini söyledi. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına Düzce-Yığılca kara yolunun, çift yönlü kapatılması talimatını verdiğini aktaran Atay, "Sadece bölgede çalışan araçlarımızın geçişine izin verilecek. İkinci bir duyuruya kadar yol kapalı kalacak." dedi.

Selin vurduğu Düzce'de su kesintisi yaşanacak! Bazı personellerin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi

KENT GENELİNDE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Bu arada Düzce Belediyesi, şehrin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana regülatörünün bulunduğu bölgede, heyelan meydana geldiğini bildirdi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle tesise su alınamadığı belirtilerek, "Şehrimiz genelinde su kesintisi yaşanacak olup, meydana gelen heyelan için tüm ekiplerimiz seferber edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Selin vurduğu Düzce'de su kesintisi yaşanacak! Bazı personellerin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi

10 TEMMUZ TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği, 10 Haziran 2023 Pazartesi günü, ilde yaşanan sel ve taşkınlar nedeniyle mazereti olan engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verdi. Hafızlık eğitimi verilen yatılı Kur'an kursları ile yaz Kur'an kursları da tatil edildi.

Selin vurduğu Düzce'de su kesintisi yaşanacak! Bazı personellerin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi

METREKAREYE REKOR YAĞIŞ DÜŞTÜ

Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca ilçesinde metrekareye 250 kilogram yağış düştüğünü, 100'e yakın evi su bastığını, 500 kişiyi zamanından önce tahliye ettiklerini söyledi. Atay, "Sabahtan beri bölgeyi geziyoruz bizlere eşlik eden AFAD ve DSİ ekibimiz ile incelemelerde bulunuyoruz. 36 saattir devam eden bir yağış ile karşı karşıyayız. Özellik Yığılca tarafı çok ciddi anlamda yağış aldı. Metrekareye 250 kilogram yağış düştü. Hasanlar Barajı tarihinin en yüksek su seviyesine geldi. 85 milyon metreküp civarında, şuanda dolu savaktan 505 metreküp saniye deşarj ediliyor. Bölgemiz çok ciddi anlamda yağış aldı. Bu yağışa beraber derelerde taşmalar ve evleri su basması söz konusu. Bununla ilgili gerekli uyarılarımızı önceden yaptık. Vatandaşlarımız bu konuda bizlere yardımcı oldular" dedi.

Selin vurduğu Düzce'de su kesintisi yaşanacak! Bazı personellerin bugün idari izinli sayılmasına karar verildi

"500 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"

Vali Atay, dere kenarına yakın bölgelerde ikamet edenleri zaman içerisinde güvenli alanlara tahliye edildiğini belirterek "Şu ana kadar 500 vatandaşımızı tahliye ettik, 30 köy yolu ulaşıma kapalı. Arkadaşlarımız bu yolların açılması ile ilgili gerekli çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekip arkadaşlarımızın da can güvenliğini düşünerek uygun saatlerde çakışmalar devam ediyor. Yığılca civarında 15 köyümüz şuna elektrik alamıyor bununla ilgilide çalışmalar sürüyor. Gün içerisinde hasar alan evlerin tarım alanların tespitleri yapılacaktır. 100 civarında su baskını olan evimiz mevcut temizlik çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dere kenarlarında durmasınlar herhangi bir merak sosyal medya paylaşımı için taşkın olan dereden fotoğraf almaya çalışan vatandaşlarımız lütfen dere kenarlarında durmayalım çünkü şu an tehlike arz ediyor" şeklinde konuştu. Ekipler gece boyunca teyakkuz halde olacak.

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SON DAKİKA: Selin vurduğu Düzce'de sular kesilecek! Bazı personeller bugün idari izinli sayılıyor - Son Dakika
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