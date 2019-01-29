Siyasi Partilerde "Tepki" İstifaları

HALİL ŞAHİN - Yerel seçimlerde yarışacak adaylarını belirleyen siyasi partilerde, kararlardan memnun olmayan bazı partililer istifa etti ya da görevlerinden ayrıldı.
Siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde göstereceği adayları tespit süreci devam ediyor. Siyasi partilerde belirlenen adaylar da peyderpey kamuoyuyla paylaşılıyor. Aday belirleme sürecinde kararları beğenmeyenlerden bazıları, tepkilerini ya görevlerinden ya da partilerinden istifa ederek gösteriyor.
Aday belirleme sürecinin hız kazandığı son 1 ayda en fazla istifa CHP
'de görüldü.
Adaylarını Parti Meclisinde (PM) belirledikten sonra duyuran CHP'de çeşitli illerden istifalar geldi. CHP, son PM'de toplam 145 belediye başkan adayını belirlese de açıklanan isimlerin ardından tepkiler yükseldi.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
, gergin geçen bu toplantının ardından PM üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. PM toplantısının devam ettiği saatlerde görevinden istifa ettiğini duyuran CHP'nin İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ise daha sonra bundan vazgeçti. Muğla
'nın Marmaris
Belediye Başkanı Ali Acar
, CHP'den istifa etti. İstifasının ardından "Genel merkeze ders vermek boynumuzun borcu. Oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir başarıya imza atamamış, partiyi büyütemeyen, bir adım ileriye götüremeyen, sorumlusu olan tüm yöneticilere dersi Muğla'dan vereceğiz" açıklaması yapan Acar'ın yanı sıra 15 meclis üyesi de CHP'den istifa etti.
CHP'nin Marmaris ilçe yönetimi de istifa kararını duyurdu. Yönetimin yedek üyelerle birlikte istifasını açıklayan CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, MYK
toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar'ın aday olarak açıklandığını, PM'de demokratik olmayan bir şekilde başka bir isim getirildiğini, Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldığını vurguladı.
CHP teşkilatında istifa açıklayan bir başka ilçe de Menemen
oldu. CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.
CHP'deki diğer istifalar
CHP'nin önemli isimlerinden Mustafa Sarıgül
de adının Şişli
yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını ifade ederek CHP'den istifa etti.
Muğla'nın Fethiye
ilçesinde de CHP'den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz
ve 4 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP'den istifa ettikleri açıklandı.
Ayrıca Kayseri
'nin Felahiye
ilçesinde CHP belediye başkan adayı Kerim Karakoç
parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığından, Aydın
'ın Söke
ilçesinde partinin ilçe teşkilatının 36 üyesi ile eski ilçe başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, Nevşehir
'in Hacıbektaş
ilçesi Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu
, CHP Mardin
İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin
ilçe yönetimi üyeleri, Aydın'ın Efeler
Belediye Başkanı Mesut Özakcan
, Adıyaman
merkeze bağlı Yaylakonak
beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya
CHP'den istifa etti.
Mardin'in Dargeçit
ilçesinde CHP ilçe örgütü görevi bıraktı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık
Demir, CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını duyurdu.
CHP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 6 üyesi de istifalarını açıkladı. Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.
Diğer partilerdeki istifalar
CHP ile ittifak anlaşması yapan İYİ Parti
'den de istifa kararları geldi.
İYİ Parti Manisa
Milletvekili Tamer Akkal
, "Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK
'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur" ifadelerini kullandığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini belirtti. Mersin
'de Eski İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel
, beraberindeki bir grupla partiden istifa ettiklerini açıkladı. MHP
'de Osmaniye
'nin Sumbas
ilçesinin belediye başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu
ve 3 belediye meclis üyesi de partisinden istifa etti.
AK Partili Zonguldak
'ın Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
, partisinden ayrıldı. AK Parti, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Erol Şahin
'i Ereğli Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Ordu Çaybaşı
Belediye Başkanı İsmet Yanık
ile Sakarya Karasu
Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu
da AK Parti'den aday gösterilmeyince Büyük Birlik Partisine (BBP
) katıldı. Gümüşhane Kelkit
Belediye Başkanı AK Parti'li Ünal Yılmaz
ile Kelkit ilçe teşkilatı ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.