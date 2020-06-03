Söke'de otomobil ters döndü; 3 yaralı - Son Dakika

Kuşadası istikametinden Söke istikametine hareket halindeki 09 BG 617 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Harmandar kavşak yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüj bordürüne çarpan otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü ve yolcular Hatice Harmandar, Selen Ay Atar 112 acil servis ambulansı ile Söke devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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