Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara'daki 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk - Son Dakika

Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu Gara'daki bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." diyen Erdoğan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk. Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında ilk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

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