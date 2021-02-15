Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara'daki 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara'daki 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk

15.02.2021 14:00

Son dakika! AK Parti Rize, Aksaray, Eskişehir ve Konya 7. İl Kongrelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'daki 13 şehidimizle ilgili olarak "5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk." ifadelerini kullandı.

Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu Gara'daki bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." diyen Erdoğan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk. Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında ilk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara'daki 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara'daki 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk - Son Dakika


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