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Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor" - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor"

08.01.2022 19:54

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile selamlaşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

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Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürüyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır."

Son dakika haber: Bakan Akar: Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor
Son dakika haber: Bakan Akar: Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor
Son dakika haber: Bakan Akar: Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor

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Hulusi Akar, Yunanistan, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Akar: 'Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Akar: "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor" - Son Dakika
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