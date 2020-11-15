Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması

15.11.2020 21:10

Son dakika haberlerine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan olduğu dönemde bir salgın hastanesi yapma girişimi olduğunu, ancak projenin bir türlü çıkmadığını belirterek, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan olduğu dönemde bir salgın hastanesi yapma girişimi olduğunu, ancak projenin bir türlü çıkmadığını belirterek, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim." ifadesini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede etkili olduğu dönemde kendisinin başbakan olduğunu hatırlatan Ersin Tatar, "Bakanlar Kurulu olarak belki de 3 ayda 50 Bakanlar Kurulu, belki 300 saat Kovid-19'u, halkımızın sağlığını nasıl koruyacağımızı, nasıl tedbirler alacağımızı tartıştık." diye konuştu.

Halkın sağlığını korumanın yanında ülke ekonomisini, istihdamını ve sektörlerin ayakta kalabilmesi için alınacak tedbirleri yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Tatar, "Bu süreç içerisinde bizlere her zaman destek olan elbette ana vatanımız Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin ihtiyacı olan her anda Türkiye'den her türlü desteği alabildiklerini söyleyerek, "Şimdi de işte o sıkışık dönemlerde bir pandemi hastanesi yapamayan hükümet olarak bizi eleştirenler, bu akşam acaba ne diyecekler?" diye konuştu.

O dönemde başbakan olarak salgın hastanesi yapılması talimatını verdiğini, ancak projenin çıkmadığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim. Eğer bir salgın patlaması olursa insanlarımızın bu ihtiyacını, sağlık hizmetlerini nasıl vereceğiz? Kapasite dolabilir diye haberler vardı." şeklinde konuştu.

KKTC'de o dönemde hastanelerdeki yatakların dolduğuna yönelik haberlerin çıktığını hatırlatan Ersin Tatar, "Öyle bir durum hiç olmadı. Bu işi öyle bir yönettik ki hiçbir zaman salgın patlaması olmadı. Çok az vakayla bu işi başarıyla sürdürdük. Dolayısıyla alnımız açık." dedi.

Tatar, Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin 2 ayda tamamlandığını söyleyerek, "Hastane hazır, sağlık sistemi daha da güçlendi, KKTC dünyanın gözü önünde daha da güçlenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Gerek vaka, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz"

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli ise salgının başında gerekli tüm önlemleri geç kalmadan aldıklarını ve bu kapsamda bir salgın merkezi oluşturduklarını söyledi.

Test, yoğun bakım ve ventilatör kapasitesini Türkiye'nin desteğiyle artırdıklarını ifade eden Pilli, "Bugüne kadar toplamda 999 vaka oldu, bu süre içinde 5 hastamızı kaybettik. Pek çok dünya ülkesinde salgının kontrolden çıkmasına rağmen hükümet olarak aldığımız önlemler sayesinde ülkemizde kontrolden çıkmamıştır." diye konuştu.

Ali Pilli, KKTC'nin aldığı önlemlerle dünyada en iyi değerlere sahip ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Gerek vaka, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz, dünyanın en iyi değerlere sahip ilk 10 ülkesi içindeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin iyi değerlere rağmen açılışı yapılan hastaneye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Pilli, "Ortaya çıkan bu eser, kardeşliğimizin, iyi ve kötü günde bir arada duruşumuzun nişanesidir." şeklinde konuştu.

Acil durum hastanesinin ayrıca Türkiye'nin küresel anlamda nasıl bir güçte olduğunu gösterdiğini de ifade eden KKTC Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye ile KKTC arasındaki sağlık alanındaki iş birliğine ilişkin detayları paylaştı.

Pilli, AMATEM, Güzelyurt Hastanesi, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi gibi sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımların inşasının devam ettiğini de söyledi.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

İnşasına ağustosta başlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanede bir laboratuvar, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de mevcut.

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması

112 Acil, Lefkoşa, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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