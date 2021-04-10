Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi

10.04.2021 15:54

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığının giderek önem kazandığını belirterek, "2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığının giderek önem kazandığını belirterek, "2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Demir Yolu Hattı yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, demir yolu hatlarıyla yapılan yük taşımacılığına ilişkin bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında ticaretin devamlılığının sağlanması için demir yolu taşımacılığının daha etkin hale geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı demir yolu taşımalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi. Karaismailoğlu, "2020 yılında bir önceki yıla göre Avrupa yönündeki demir yolu yük taşımalarında yüzde 25 artış kaydedildi ve bu yıl da aynı ivme devam ediyor." diye konuştu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa yönünde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya, Fransa ve Almanya'ya gerçekleştirilen taşımacılığa her geçen gün talebin yükseldiğine işaret eden Karaismailoğlu, bunu karşılamak için mevcut tren seferleri artırılırken, yeni blok yük trenlerinin sefere konulduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye ile Avrupa arasında tır kasası taşımacılığının da giderek arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özel tertibatlı vagonlarda 2 tır kasasının tek bir vagonda taşınmasına imkan sağlanan bu taşıma türüyle yüzlerce tırla taşınması gereken yükler, kara yolunda trafiğe neden olmadan, az sayıda trenle varış noktalarına ulaştırılıyor. Bunun hem maliyet hem zaman hem de çevre bakımından birçok avantajları bulunuyor."

Bakan Karaismailoğlu, tır kasası taşımacılığına özel sektörün de yatırım yaptığını ifade ederek, farklı destinasyonlarda tır kasası taşımacılığına başlanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü, buna Marmaray üzerinden Anadolu'dan da bu yıl başlanacağını dile getirdi.

"Türkiye- İran taşımalarında bu yıl hedef 1 milyon ton"

Karaismailoğlu, Türkiye ile İran arasındaki yük taşımacılığında 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 artış sağlandığı bilgisini verirken, yeni devreye alınarak mevcut kapasiteyi ve hızı artıran Van Gölü feribotlarının İran yönlü taşımalarda çok önemli avantajlar sağlandığını söyledi.

Türkiye-İran taşımalarının bu yıl 1 milyon tona çıkarılması ve İran üzerinden Pakistan, Afganistan ve Çin'e yük taşınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, dost ve kardeş ülkelerin iş birliğiyle çok güzel projelerin de hayata geçirildiğini, bunun en somut örneğinin BTK Demir Yolu Hattı olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a, ayrıca Rusya ve Çin'e yönelik blok yük trenleri işletildiğini ve yakın zamandaki Süveyş Kanalı krizinin Türkiye'den geçen Orta Koridor'un önemini de ortaya koyduğunu ifade etti.

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden geçen yıl, 2019'a göre yüzde 104 artışla toplam 396 bin 778 ton yük taşındığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan BTK yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı. Dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön veren BTK Demiryolu Hattı'nda ve Orta Koridor'da salgın sebebiyle büyük bir yük talebi bulunuyor. Orta Koridor, ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya'daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi'ne ulaşması için önemli fırsatlar sunuyor. Yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Koridor'un geçtiği ülkeler önemli miktarda ekonomik kazanç sağlayacaktır."

"Marmaray'dan 335 bin ton yük taşındı"

Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük potansiyelini dikkate alarak yapacakları çalışmalarla Türkiye'yi transit demir yolu taşımacılığında merkez ülke konumuna getirmek istediklerini söyledi.

Kıtalar arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray'ın yük taşımacılığında da milat olduğuna, böylece yurt içi ve yurt dışına toplam 766 yük treni ile 335 bin 455 ton yük taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Marmaray, ayrıca uluslararası ticarette BTK Demir Yolu Hattı'nın ülkemize kazandırdığı ekonomik gücün yanı sıra zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak, çevreci ve hızlı ulaşımın en büyük destekçisidir. 2013'ten önce Avrupa'dan gelen yüklerin ya da Anadolu'dan Avrupa'ya giden yüklerin geçişi deniz yoluyla sağlanırken, Marmaray hattıyla kesintisiz yapılmaya başlandı." diye konuştu.

"Kuzey-Güney Koridoru üzerinden 8 günde yapılabilen taşımalar giderek artacak"

BTK Hattı ve Orta Koridor üzerinden taşımaların daha da artacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çin-Türkiye-Avrupa parkurunda bugüne kadar 15 yük treni Marmaray'dan geçerek toplam 11 bin 483 kilometrelik parkurunu 18 günde tamamladı. Bu demir yolu hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa güzergahında başlatılan düzenli blok konteyner tren taşımaları devam etmektedir. Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 19 blok tren işletilirken, Türkiye'den Çin'e 4 adet blok konteyner treninin yanı sıra son olarak Kütahya'dan (Değirmenözü) 2 adet boraks yüklü tren bu ülkeye sevk edildi. Ülkemiz ile Çin arasında gerçekleştirilen boraks trenleri düzenli seferler şeklinde işletilecek."

Karaismailoğlu, Çin'in gelecek yıllarda "Kuzey Hat" olarak belirtilen ve Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye üzerinden yapmayı planladığına dikkati çekerek, bunun yılda 1500 trenin transit olarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması anlamına geldiğini bildirdi.

BTK Hattı üzerinden başlatılan Türkiye-Rusya (Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Rusya) demir yolu taşımacılığı ile yeni bir Kuzey-Güney Koridoru oluşturularak, farklı destinasyonlar ve ürün gruplarının taşınmasına imkan sağlandığını belirten Karaismailoğlu, bu hattan 8 günde yapılabilen taşımaların giderek artacağını anlattı.

Karaismailoğlu, demir yolu sektörüne önem vermeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi ile demir yolu sektörüne yapılan yatırımlarımızda ivme sürekli yukarı doğru olup, demir yollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaşacaktır." dedi.

Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi
Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi
Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi
Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bakü, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi - Son Dakika


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