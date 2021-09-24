Son dakika haberi: FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir 'de 13 Eylül Pazartesi günü 52 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ-PYD operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı, 27'si ise etkin pişmanlık hükmünden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim

Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı