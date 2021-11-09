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Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi

09.11.2021 23:47
Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji'nin yayınladığı "Meteo Uyarı" haritasına göre; bugün 4 ile turuncu, 18 ile sarı ise kodlu uyarı yapıldı. Turuncu kodlu uyarı yapılan iller Adana, Antalya, Mersin ve Konya olurken Artvin, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Trabzon, Karaman, Osmaniye, Burdur, Hatay, Niğde, Rize, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce sarı kodla uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi internet sitesinde "Meteo Uyarı" haritasını yayınladı. Buna göre, birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

4 İLE TURUNCU, 18 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasına göre; Adana, Antalya, Mersin ve Konya için turuncu kodlu uyarı verildi. Artvin, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Trabzon, Karaman, Osmaniye, Burdur, Hatay, Niğde, Rize, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı

YARIN İÇİN DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENTİSİ

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi

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Son Dakika Yaşam Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika
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