Son Dakika | TFF 2. Lig maçlarına canlı yayın müjdesi! Hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | TFF 2. Lig maçlarına canlı yayın müjdesi! Hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika Spor

Son Dakika | TFF 2. Lig maçlarına canlı yayın müjdesi! Hangi kanalda yayınlanacak?

6 saat önce

Spor Arena | TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor.

Son Dakika | TFF 2. Lig maçlarına canlı yayın müjdesi! Hangi kanalda yayınlanacak?, System.String[]

Spor Arena | TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Yayın konusunda sıkıntıların yaşandığı ligde sürpriz bir gelişme yaşandı.


TRT Spor ve TRT Spor 2 bu hafta oynanacak iki karşılaşmanın canlı yayınlanacağını duyurdu.


Cumartesi günü oynanacak ve 13: 30'da başlayacak Zonguldak Kömürspor - Manisa Futbol Kulübü maçıyla birlikte Pazar günkü Ergene Velimeşe - Sakaryaspor mücadelesi TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.


Arda Turan'ın hikayesini izliyoruz;


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:


TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:


11 Ocak Cumartesi:


13.30 Kırşehir Belediyespor- Eyüpspor (Kırşehir Ahi)


13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)


13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)


12 Ocak Pazar:


13.00 Elazığspor- Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)


13.00 Piserro Kahramanmaraşspor- Uşakspor (12 Şubat)


13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)


13.30 Niğde Anadolu- Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)


13.30 Kardemir Karabükspor- Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)


Beyaz Grup:


11 Ocak Cumartesi:


13.00 Hekimoğlu Trabzon- Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)


13.30 Sarıyer- Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)


13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)


13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)


13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


12 Ocak Pazar:


13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)


13.30 Yılport Samsunspor- Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


13.30 1922 Konyaspor- Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)


13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)


TFF 3. Lig


1. Grup:


11 Ocak Cumartesi:


13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)


13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)


13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)


13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)


12 Ocak Pazar:


13.00 Yomraspor- Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)


13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)


13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)


13.30 Manisaspor- Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)


2. Grup


11 Ocak Cumartesi:


13.30 Esenler Erokspor- Fethiyespor (Esenler)


12 Ocak Pazar:


13.00 Ağrı 1970- Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)


13.00 Fatsa Belediyespor- Turgutluspor (Fatsa İlçe)


13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)


13.30 Erbaaspor- Ofspor (Erbaa İlçe)


13.30 Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)


13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)


13.30 Kemerspor 2003- Cizrespor (Kemer İlçe)


3. Grup


11 Ocak Cumartesi:


13.30 Somaspor- Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)


12 Ocak Pazar:


13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)


13.00 Diyarbekirspor- Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)


13.00 Pazarspor- Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)


13.30 Osmaniyespor FK- Yozgatspor 1959 (7 Ocak)


13.30 Altındağ Belediyespor- Gölcükspor (Çubuk İlçe)


13.30 Bayrampaşa- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)


13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)


13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:42 
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