Son Dakika | TFF 2. Lig maçlarına canlı yayın müjdesi! Hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Arena | TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Yayın konusunda sıkıntıların yaşandığı ligde sürpriz bir gelişme yaşandı.



TRT Spor ve TRT Spor 2 bu hafta oynanacak iki karşılaşmanın canlı yayınlanacağını duyurdu.



Cumartesi günü oynanacak ve 13: 30'da başlayacak Zonguldak Kömürspor - Manisa Futbol Kulübü maçıyla birlikte Pazar günkü Ergene Velimeşe - Sakaryaspor mücadelesi TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.



Arda Turan'ın hikayesini izliyoruz;



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Kırşehir Belediyespor- Eyüpspor (Kırşehir Ahi)



13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)



12 Ocak Pazar:



13.00 Elazığspor- Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)



13.00 Piserro Kahramanmaraşspor- Uşakspor (12 Şubat)



13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)



13.30 Niğde Anadolu- Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)



13.30 Kardemir Karabükspor- Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)



Beyaz Grup:



11 Ocak Cumartesi:



13.00 Hekimoğlu Trabzon- Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)



13.30 Sarıyer- Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)



13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)



13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)



13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



12 Ocak Pazar:



13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)



13.30 Yılport Samsunspor- Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



13.30 1922 Konyaspor- Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)



TFF 3. Lig



1. Grup:



11 Ocak Cumartesi:



13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)



13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)



13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)



12 Ocak Pazar:



13.00 Yomraspor- Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)



13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)



13.30 Manisaspor- Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



2. Grup



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Esenler Erokspor- Fethiyespor (Esenler)



12 Ocak Pazar:



13.00 Ağrı 1970- Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.00 Fatsa Belediyespor- Turgutluspor (Fatsa İlçe)



13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)



13.30 Erbaaspor- Ofspor (Erbaa İlçe)



13.30 Karşıyaka- Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)



13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)



13.30 Kemerspor 2003- Cizrespor (Kemer İlçe)



3. Grup



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Somaspor- Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)



12 Ocak Pazar:



13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)



13.00 Diyarbekirspor- Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)



13.00 Pazarspor- Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)



13.30 Osmaniyespor FK- Yozgatspor 1959 (7 Ocak)



13.30 Altındağ Belediyespor- Gölcükspor (Çubuk İlçe)



13.30 Bayrampaşa- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)



13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)