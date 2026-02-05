Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!

Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking\'in ismi de çıktı!
05.02.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde bilim insanı Stephen Hawking'in ismi 200 farklı yerde görüldü. Belgelerdeki mesajlaşmalarda Epstein ile Hawking'in arkadaş olduğu yönündeki iddialar güç kazanırken; Hawking'in kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiaları da yer aldı.

Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde adı geçen bilim insanı Stephen Hawking'in, Epstein ile arkadaş olma olasılığı ve cinsel istismar iddialarına karışması dikkati çekti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgeler, dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor.

STEPHEN HAWKİNG'İN İSMİ 200'DEN FAZLA YERDE GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının birçoğunda bilim insanı Stephen Hawking'in adı da yer alıyor. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Hawking'in ismi Epstein dosyasında 200'den fazla yerde geçiyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ İSTEMİŞ

Dosyalarda yer alan Haziran 2015 tarihli bir e-postada, ismi belirsiz kişinin Epstein'den, bilişsel psikolog ve yazar Steven Pinker'ın röportaj talebi için Hawking'in iletişim bilgilerini istediği bir mesaj yer alıyor.

Kasım 2013 tarihli bir başka e-postada ise ABD'li iş insanı Steven Sinofsky Epstein'e, Microsoft için televizyon reklamı yapan kişilerin Hawking'e seslendirme yapması için teklifte bulunmak istediklerini belirtiyor. Sinofsky, Epstein'e gönderdiği e-postada bu konuda ne düşündüğünü ve yardım etmek isteyip istemediğini soruyor.

Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!

ABD'li bilim insanı Roger Schank'ın Epstein'e gönderdiği Aralık 2014 tarihli e-postada ise "Hawking, Al'ın (artificial intelligence-yapay zeka) ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan Al'dan korkuyor; endişelenme Steve." ifadesi yer alıyor.

İsmi sansürlenmiş başka bir kişinin de Epstein'a aynı konudan ulaştığı görülürken, bu kişi Epstein'a 14 Mart 2018'de yolladığı e-postada "Cenazesine katılacak mısın? O benim en sevdiğim astronomumdu ve görünüşe göre haylaz biriydi de." ifadelerine yer veriyor.

MESAJLAŞMALAR HAWKİNG'İN EPSTEİN İLE ARKADAŞ OLDUĞU YÖNÜNDE

Belgelerde yer alan 2018 tarihli ve Hawking'in ölümünden bir gün sonra atıldığı anlaşılan bir mesajda, Epstein'a Hawking'in ölümünden dolayı başsağlığı dilendiği görülüyor.

2017 tarihli alıcısı belli olmayan bir mesajlaşmada ise Epstein'in "Hawking benim adama geldiğinde ve hayalinin dalış yapmak olduğunu söylediğinde, kafasını yüksek sırtlı bir sandalyeye bantladım ve onu özel bir denizaltıya bindirdim, çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Belgelerde eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'e "ortak savunma" başlığıyla gönderdiği bir e-postada Epstein, Maxwell'in Bill Clinton ile Ehud Barak'ın adaya hiç gelmediğini bildiğini belirtiyor.

Aynı e-postaya göre Epstein'in, Stephen Hawking'in "herhangi bir cinsel ilişkiye karışmadığı bilgisinin" Maxwell'de bulunduğu ifadesini mahkemeye sunmayı planladığı anlaşılıyor.

Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!

HAWKİNG'E DAİR CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Amerikalı iş adamı Andrew Farkas, 11 Ocak 2015'te Epstein'e yolladığı e-postada, Hawking hakkında cinsel istismar iddiaları olduğunu kaydederek, "Şaka yapmıyorum, yerel gazeteler Stephen Hawking'in adada reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürüyorlar." ifadesini kullanıyor.

E-postalardan birinde ise Epstein bilinmeyen bir kişiye, mağdur ettikleri kişilerden olduğu tahmin edilen bir kadının Hawking ile "cinsel ilişkiye" girdiğini söylediği mesajını yolluyor.

Başka bir e-postada Epstein ile Lawrence Krauss arasındaki konuşmada Epstein, Krauss'a suçlamaları reddetmesi ve bunun yayınlanmaması durumunda olayın "görünür" hale geleceği uyarısını yapıyor. Krauss ise Karayipler'deki bir adada Hawking ile "cinsel ilişki partilerine" katıldıkları gibi "asılsız" iddialar olduğunu savunuyor.

Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!

Dosyalar içerisinde Epstein ile eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell arasındaki yazışma da Hawking bağlantılarına yönelik şüpheleri artırdı.

Epstein, Ocak 2015'te Maxwell'e, ismi gizlenen birinin ortaya attığı suçlamalara ilişkin e-posta gönderiyor. Bunlardan "en güçlüsünün" mağdurlardan birinin eski ABD Başkanı Bill Clinton ile akşam yemeği yediği iddiası olduğunu belirten Epstein, bir yenisinin de Hawking'in Virgin Adaları'nda reşit olmayan kişilerin cinsel istismarında yer alması olduğunu ifade ediyor.

Epstein, bu iddiaların sahte olduğunu kanıtlayabilecek herhangi bir kişiye "ödül verilmesine" yönelik kampanya başlatılmasını öneriyor. Maxwell'in bu fikri uygun bulmaması üzerine de Epstein, şaka yaptığını savunuyor.

EPSTEİN VE HAWKİNG'İN DALLAS'TAKİ KULÜPTE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Dosyalar arasında, ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) ait olduğu görülen Ağustos 2019 tarihli bir belge de bulunuyor.

Belgeye göre ismi gizlenmiş bir muhbir, görüşme yaptığı bir FBI ajanına Epstein davasına ilişkin bilgi veriyor.

Muhbir, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde erkeklere özel bir kulüpte 2011'de pek çok tanınmış ismi gördüğünü söylüyor.

Bunlar arasında Epstein ve Hawking bulunduğunu belirten muhbir, kulüpte bazı "Rusya bağlantılarını" ve şarkıcı Michael Jackson'ı da gördüğünü ifade ediyor. Muhbir, Epstein'in mağdurlarının sadece kız olmadığını vurguluyor.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Stephen Hawking, Bilim İnsanı, Ünlüler, Güncel, Bilim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular
Asansöre biner binmez balonlar patladı Asansöre biner binmez balonlar patladı
Şampiyonluk için gelmişti Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Epstein hayranı çıkan ünlü filozofan tartışmalı tavsiyeler Epstein hayranı çıkan ünlü filozofan tartışmalı tavsiyeler
Galatasaray ayrılığı duyurdu İşte Yusuf Demir’in yeni takımı Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı
Hindistan’da çocuğun midesinden “hulk“ çıktı Hindistan'da çocuğun midesinden "hulk" çıktı
Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:49
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.