Suriye'de SDG'nin güç kaybetmesi Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Suriye'de SDG'nin güç kaybetmesi Türkiye'yi nasıl etkileyebilir?

Suriye\'de SDG\'nin güç kaybetmesi Türkiye\'yi nasıl etkileyebilir?
23.01.2026 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de University of Oklahama'da Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Prof. Joshua Landis, Oxford Analytica'da Türkiye uzmanı ve Doğu Avrupa Analisti Mak Kasapovic ve İngiltere'de University of Sheffield'da Kürt çalışmaları uzmanı Dr. Zeynep Kaya, BBC News Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Suriye'de yılın ilk üç haftasında önemli gelişmeler yaşandı.

Suriye ordusu önce Fırat Nehri'nin batısında büyük bir operasyon başlattı, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) nehrin doğusuna çekilmeye zorladı.

Daha sonra da Suriye'de en büyük petrol ve doğal gaz sahalarının bulunduğu bölge olan Deyrizor'u ve IŞİD'in geçmişte "başkent" ilan ettiği sembolik ve stratejik bir şehir olan Rakka'yı ele geçirdi.

Son gelişmeler sonrası Kürtlerin kontrolünde kalan en önemli bölgeler, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Kobani ile kuzeydoğusundaki Haseke ve yine Türkiye sınırındaki Kamışlı.

20 Ocak'ta Haseke'de Suriye ordusu ile SDG arasında dört günlük ateşkes ilan edildi.

Ateşkesle, Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin entegrasyon planının hazırlanması ve taraflar arasında teknik görüşmelerin tamamlanması hedefleniyor.

Ancak gelinen noktada, Kürtlerin 2012'de oluşturdukları Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin ağır darbe aldığı görülüyor.

18 Ocak'ta Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik anlaşma, SDG güçlerinin birlikler olarak değil bireysel olarak Suriye ordusuna katılmasını öngörüyor.

SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye YPG'yi "PKK'nın Suriye kolu ve terör örgütü" olarak görüyor ve SDG'ye karşı da aynı yaklaşımı benimsiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tam entegrasyonun sağlanmasıyla orada da yeni bir dönem başlayacak. Suriye'nin istikrara kavuşması en çok Suriye Kürtlerini rahatlatacak" dedi.

Peki Suriye'deki son gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkileyebilir?

ABD'de University of Oklahama'da Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Prof. Joshua Landis, Oxford Analytica'da Türkiye uzmanı Mak Kasapovic ve İngiltere'de University of Sheffield'da Kürt çalışmaları uzmanı Dr. Zeynep Kaya, BBC News Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

'Erdoğan kazanmış görünüyor'

Suriye uzmanı Prof. Joshua Landis, ülkedeki son gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir başarı olduğunu söylüyor.

Joshua Landis, Erdoğan için, "Neredeyse tek başına Suriye'de devrime, Sünni muhalefete ve iktidarı ele geçiren İslamcı muhalefete oynadı. Ve bugün vizyonu, tamamen tamamlanmamış olsa da kazanmış görünüyor" diyor.

Landis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhaliflerinin onu uzun süredir milyonlarca Suriyeli mültecinin Türkiye'ye gitmesi ve IŞİD'in Türkiye'deki varlığını artırması nedeniyle eleştirdiğini ancak Erdoğan'ın Suriye politikasından taviz vermediğini vurguluyor:

"Erdoğan bugün onlara bakıp 'Suriye elimizde. Kürtler ve SDG yenildi. Amerika bölgeden çekildi' diyebilir."

Mak Kasapovic'e göre de Ankara'nın Suriye'deki son gelişmeleri büyük bir stratejik zafer olarak gördüğünden şüphe yok.

Kasapovic, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri "sabırla izlediğini" söylüyor, SDG'nin bazı iddialarının aksine, "Ankara'nın oldukça sınırlı bir müdahalede bulunduğu" yorumunu yapıyor.

Türkiye'deki yeni çözüm süreci nasıl etkilenebilir?

Türkiye'de Kürt sorunun çözümü için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te başlattığı; iktidarın "Terörsüz Türkiye", PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti "Barış ve Demokratik Toplum" adını verdiği süreç devam ediyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından yaşananlar, 2015'te son bulan çözüm sürecini olumsuz etkilemişti.

Ülkede son haftalarda yaşananların, Türkiye'deki yeni çözüm sürecini etkileyip etkilemeyeceği merak konusu.

Süreç kapsamında TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

DEM Parti'den 18 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Sınırın bu tarafında 'yurttaş' dediğinize, öbür tarafında 'düşman' muamelesi yapamazsınız; bu, halkın hafızasında onarılmaz yaralar açmaktadır. Barış, bütünlüklü bir irade gerektirir, Ankara'da yapıcı, Suriye'de yıkıcı olunamaz" ifadeleri kullanıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bir gün önce DEM Parti'nin Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptığı grup toplantısının ardından sınıra yönelen bir grubun Türk bayrağını indirmesine sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "DEM Parti eş başkanları Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur" dedi, yaşananlar için "Provokasyonların en ağırı" ifadesini kullandı.

T24 YouTube kanalında gazeteci Şirin Payzın'a konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz."

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025'te PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmış, Türkiye'de demokratik siyaset zeminine geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Dr. Zeynep Kaya, Suriye'deki son gelişmelerin, "Türkiye'de iktidarın süreçle ilgili müzakerelerde Kürtler karşısında elini güçlendirebileceği" yorumunu yapıyor.

Kaya, buna karşın DEM Parti'nin tavrının da belirleyici olacağı görüşünde:

"DEM Parti açısından Suriye'nin kuzeyindeki rejimin [özerk Kürt yönetiminin] varlığını sürdürmesi gerçekten önemli. Bunun olmaması Türkiye'de de çözüm sürecini riske atabilir. Kürtler için daha fazla çatışma, istikrarsızlık ve güvensizlik ortamında Türkiye'de barış mümkün olmayabili."

Mak Kasapovic'e göre ise Türkiye'de hükümet "geçen yıl boyunca sembolik adımlar atarak süreci canlı tuttu" ancak SDG'nin Suriye'de devlet yapısına entegrasyonu kesinleşene dek "önemli tavizler vermedi".

"Şimdi bu stratejinin işe yaradığı ve barış sürecinde bazı ilerlemeler kaydedilebileceği görülüyor" diyor Kasapovic ve ekliyor:

"Türkiye istediğini elde eder ve SDG dağılırsa, muhtemelen sürecin tamamen Ankara'nın şartlarına göre geliştiğini göreceğiz: Kürtlerin temel talepleri konusunda çok sınırlı tavizler, belki alt düzey PKK üyelerine af ve Erdoğan'ın iktidarını uzatmayı amaçlayan anayasa değişiklikleri üzerine görüşmeler gibi...

Kürtlerin buna tepki gösterebileceklerini de ekleyen Kasapovic, SDG'nin Şam ile yaptığı anlaşmayı uygulayıp uygulamama veya gerilimi artırıp artırmamayla ilgili kararlarının Türkiye'deki gelişmeleri de etkileyebileceği görüşünde.

'Şii Hilali'ndeki zayıflama Türkiye'nin lehine oldu'

Uzmanlar, Suriye'deki son gelişmelerin, Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sonrası jeopolitik dengelerin sarsıldığı Ortadoğu'ya etkisi açısından önemli olduğuna da dikkat çekiyor.

Hamas'ın saldırıları ve İsrail'in Gazze'de büyük yıkıma yol açan askeri harekatları, İran'ın bölgedeki etkisini büyük ölçüde azaltan bazı gelişmeleri de tetikledi.

İsrail önce Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi İran'da, sonra Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'da öldürdü, 8 Aralık 2024'te de İran'ın en büyük müttefiki Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi son buldu ve ülkenin devlet başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

Mak Kasapovic, Türkiye için, "Artık Şam'da bir müttefiki var, sınırındaki korkulan Kürt özerk bölgesi ölümcül bir yara aldı ve tarihi rakibi İran da aynı şekilde zayıfladı" diyor.

Kasapovic, SDG'nin dağılmasının, Türkiye-ABD ilişkilerinde de "önemli bir engeli" ortadan kaldıracağı görüşünde.

Prof. Joshua Landis de Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası Ortadoğu'da yaşananları şöyle yorumluyor:

"Şii Hilali yani Lübnan'dan Suriye, Irak ve İran'a uzanan, İran'a bölgede büyük güç veren Şii üstünlüğü fikri artık tuzla buz oldu."

'Suriye'de direksiyonun başında artık Türkiye var'

Prof. Landis'e göre Suriye'de yeni dönemde "direksiyonun başında artık Türkiye var".

"Bu da Türkiye'ye büyük bir etki sağlıyor. Bir süreliğine Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Suriye'de büyük rakipler olacağı düşünülüyordu, olacaklar da" diyen Landis, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Ancak [Suudi Arabistan Veliaht Prensi] Muhammed bin Selman ve Erdoğan birçok noktada birleşiyor. Bu yüzden şimdilik Suriye'de işbirliği yapıyorlar.

"Ve bu, Suriye için iyi bir şey. Çünkü ekonomilerini geliştirmelerine, yabancı yatırım almalarına ve destek bulmalarına yardımcı olacak."

'Türkiye ve İsrail arasında büyük bir gerilim yaşanabilir'

Buna karşın uzmanlar Suriye'deki gelişmeleri yakından izleyen İsrail ile Türkiye arasında gerginliğin daha da artacağı uyarısında da bulunuyor.

İsrail'de hükümet komisyonununun Ocak 2025'te yaptığı bir değerlendirmede, Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzunun tehdit oluşturabileceği sonucuna vardığı bildirilmişti.

Komisyon, bunun İsrail için zamanla "İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir duruma" yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Prof. Landis, "Türkiye, hem askeri hem de ekonomik açıdan İran'dan çok daha güçlü ve bu nedenle bu durum İsrail'in gözünde birçok tehlike arz ediyor" diyor.

Kasapovic ise "İsrail'in Türkiye'nin artan gücü hakkındaki korkularını yatıştırması pek olası değil" diye konuşuyor ve ekliyor:

"İki bölgesel rakip arasında büyük bir gerilim yaşanabilir."

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Zeynep Kaya, Orta Doğu, İngiltere, Türkiye, Suriye, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de SDG'nin güç kaybetmesi Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye’yi terk etti Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti
Gülseren Erbil’den net çıkış: ’’Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin’’ Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''
Bir annenin en zor anı Teşhis sırasında adeta yıkıldı Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı
En Nesyri için İstanbul’a geldiler En Nesyri için İstanbul'a geldiler
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Gözaltına alınan Tuğyan’ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında karar verildi
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’a 3. turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
07:03
Savaş hazırlığı gibi hamle Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var
01:19
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
23:49
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı
Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:46:59. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de SDG'nin güç kaybetmesi Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.