Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
17.01.2026 15:40  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haber Videosu

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonu Fırat Nehri boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka'nın güneyi ile Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtı. Ordu, hedef alacağı bölgenin haritasını paylaşarak sivillere bu alandan uzak durmaları çağrısı yaptı. Ordu ile SDG unsurları arasında stratejik öneme sahip Tabka kenti çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı. Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başladı.

Örgüt işgalindeki Fırat Nehri üzerinde, Rakka'nın güneyi ile Deyrizor'un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti. Ordunun nehir boyunca kuzeye doğru ilerleyerek Tabka kenti ile Rakka'nın güney kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini bildirildi.

PETROL SAHASININ KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanı'nın kontrolü de bu sabah itibarıyla ele geçirildi.

Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Cirah Askeri Havalimanı

OPERASYONU RAKKA KENT MERKEZİNE GENİŞLETME SİNYALİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı. Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu kontrolü ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı.

SURİYE ORDUSU HARİTA PAYLAŞIP SİVİLLERİ UYARDI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka'da vurmayı planladığı terör örgütüne ait bölgenin haritasını paylaştı. Haritada belirtilen yerin terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejiminin unsurları tarafından Suriye halkına ve ordusuna karşı saldırılarda kullanıldığı belirtildi. Sivillerden haritada paylaşılan terör örgütü yuvalarından uzak durulması çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriyeliler, ordunun Deyr Hafir'de güvenliği sağlamasının ardından evlerine dönmeye başladı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP TABKA'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan; Suriye ordusuyla terör örgütü unsurları arasında stratejik öneme sahip Tabka kenti çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar kent çevresi ile Tabka Askeri Hava Üssü etrafında yoğunlaşmış durumda.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü çekildiği Dibsi Afnan bölgesine Tabka'dan çoklu roketatarlarla saldırı düzenliyor. Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların devam ettiği Tabka bölgesine tank ve ağır silahların yer aldığı sevkiyatını sürdürüyor.

Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Kaynak: AA

Tabka Barajı, Fırat Nehri, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Rakka, Tabka, Terör, Ordu, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır
Karne almaya giderken kaza yaptı 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak Eski Devlet Başkanına ilginç ceza: Kitap okuyarak cezasını azaltacak
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda
Aç kalınca mahalleye indiler Aç kalınca mahalleye indiler
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Prof. Dr. Cemal Zehir: Ayder, Davos’a rakip hale doğru yavaş yavaş gidiyor Prof. Dr. Cemal Zehir: Ayder, Davos'a rakip hale doğru yavaş yavaş gidiyor
Atlas, Türkiye’nin yüreğini yaktı Tepkiler çığ gibi büyüyor Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İtalya Başbakanı Meloni’ye manga sanatçısı Hara’dan sıra dışı hediye İtalya Başbakanı Meloni'ye manga sanatçısı Hara'dan sıra dışı hediye
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi
Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar Çocuğunu ameliyat ettirmek için bozdurmaya çalıştığı altınları çaldılar
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:51
Teklif yapıldı En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:27
Hakan Çalhanoğlu ’’Aslan’’ oluyor
Hakan Çalhanoğlu ''Aslan'' oluyor
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:51
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
12:49
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi
Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:51:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.