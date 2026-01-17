Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı. Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başladı.

Örgüt işgalindeki Fırat Nehri üzerinde, Rakka'nın güneyi ile Deyrizor'un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesinde bulunan Suriye ordu güçleri, kuzeye doğru harekete geçti. Ordunun nehir boyunca kuzeye doğru ilerleyerek Tabka kenti ile Rakka'nın güney kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini bildirildi.

PETROL SAHASININ KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi.

Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanı'nın kontrolü de bu sabah itibarıyla ele geçirildi.

Cirah Askeri Havalimanı

OPERASYONU RAKKA KENT MERKEZİNE GENİŞLETME SİNYALİ

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı. Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

Suriye ordusu kontrolü ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı.

SURİYE ORDUSU HARİTA PAYLAŞIP SİVİLLERİ UYARDI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka'da vurmayı planladığı terör örgütüne ait bölgenin haritasını paylaştı. Haritada belirtilen yerin terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejiminin unsurları tarafından Suriye halkına ve ordusuna karşı saldırılarda kullanıldığı belirtildi. Sivillerden haritada paylaşılan terör örgütü yuvalarından uzak durulması çağrısı yapıldı.

Suriyeliler, ordunun Deyr Hafir'de güvenliği sağlamasının ardından evlerine dönmeye başladı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP TABKA'DA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan; Suriye ordusuyla terör örgütü unsurları arasında stratejik öneme sahip Tabka kenti çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar kent çevresi ile Tabka Askeri Hava Üssü etrafında yoğunlaşmış durumda.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü çekildiği Dibsi Afnan bölgesine Tabka'dan çoklu roketatarlarla saldırı düzenliyor. Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların devam ettiği Tabka bölgesine tank ve ağır silahların yer aldığı sevkiyatını sürdürüyor.