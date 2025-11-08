Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek - Son Dakika
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

08.11.2025 09:48
Mimar Sinan'ın 1545'te inşa ettiği tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası eğlence mekanına dönüştürülerek göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, yemeklerin hamam taslarında servis edildiği bir gazino haline geldi.

Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası eğlence mekanına dönüştürüldü. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi yapı, bugün göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, hamam taslarında yemeklerin servis edildiği bir restoran-gazino olarak kullanılıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, kültürel mirasın korunması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TARİHİ ESERİN KULLANIMI TEPKİ TOPLADI

1545 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve bir dönem Vakıflar'a ait olan yapı, 1938'de özel mülkiyete geçmişti. Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri olan hamamın bugünkü hâli, birçok kesim tarafından "vakıf ruhuna aykırı kullanım" olarak eleştirildi. Bazı tarihçiler, benzer eserlerin devlet eliyle kamulaştırılarak yeniden vakıf mülkiyetine kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

"YAKUP AĞA'NIN KEMİKLERİ SIZLAR"

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel, duruma tepki göstererek "Yakup Ağa bu hamamı halkın yararına bir hayır eseri olarak yaptırdı. Bu yapının bugün eğlence mekânına dönüştürülmesi, sadece tarihimize değil, vakıf kültürüne de büyük bir saygısızlıktır. Vakıf malı halka aittir, kimse 'satıyorum, özel mülk yapıyorum' diyemez" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

"MEZARINDAN KALKIP BU MANZARAYI GÖRSE..."

Uğurluel, vakıf eserlerinde alkol satışı ya da uygunsuz faaliyetlerin vakıf amacına tamamen ters olduğunu belirterek, "Yakup Ağa mezarından kalksa bu manzarayı görse çok üzülürdü" dedi.

Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

"VAKIF MALLARI HALKA GERİ DÖNMELİ"

Uğurluel ayrıca, devletin ve imkânı olan kişilerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Devlet bu işte öncü olmalı. Özel mülke dönüşmüş vakıf eserleri, sahipleriyle uzlaşarak yeniden halka kazandırılmalıdır" çağrısında bulundu.

Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

KAPI AĞASI YAKUP AĞA KİMDİR?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sarayda "Kapıağası" unvanıyla görev yapan Yakup Ağa, 16. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir devlet görevlisiydi. 1545 yılında Mimar Sinan'a İstanbul Samatya'da Kapıağası Yakup Ağa Hamamı'nı inşa ettiren Yakup Ağa, Osmanlı klasik dönem mimarisinin öncü isimlerinden biri olarak anılıyor.

Kaynak: İHA

