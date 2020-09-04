Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu arada Kaplan'ın kullandığı otomobildekilerin gece ekmek fırınında çalıştıkları, iş bitimi evlerine döndükleri öğrenildi.

Kazada sürücüler ile Kaplan'ın kullandığı otomobildeki Murat Karataş , Sefa Karataş ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok