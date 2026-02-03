Türkiye ve Suudi Arabistan Güneş Enerjisi Projeleri İçin Tarihi Anlaşma İmzaladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ile Mısır'ı kapsayan ve iki gün sürecek olan resmi ziyaretlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine eşlik eden heyette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman arasındaki ikili görüşmenin ardından, Bakan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMA

Görüşmelerin arından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud, Sıuudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nda 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma'ya imza attı.

YENİ YÖNTEM

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmanın detaylarını açıkladı. Türkiye'nin 2035 yılında güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefine ulaşmayı hedeflediğini anımsatan Bayraktar, bu güce ulaşırken her yıl 8-9 bin megavat yeni kapasiteyi sisteme katmaları gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda YEKA ihalelerinin, öztüketim amaçlı kurulan santral yatırımlarının ve depolamalı enerji projelerinin devam ettiğine belirten Bayraktar, "Bunlara bir ilave, yeni bir yöntem; hükümetler arası anlaşma yoluyla, ikili anlaşma yoluyla yaptığımız büyük ölçekli ve çok daha ucuz fiyatlı elektriği uzun süre boyunca ülkemize alabileceğimiz projelerdi" dedi.

PROJENİN KAPSAMI 5 BİN MEGAVAT

Anlaşma üzerinde uzun müzakerelerin yaşandığını kaydeden Bayraktar, "Bugün nihai olarak imzalarımızı attık. Esas itibariyle projenin kapsamı, yaklaşık 5 bin megavat. Bugün imza attığımız ilk kısım, 2 bin megavatlık güneş projelerini içeriyor. Bunun bin megavatı Sivas'ta, bin megavatı da Karaman Taşeli'nde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK FİYAT

Anlaşmanın Türkiye açısından tarihi bir önemde olduğuna vurgulayan Bayraktar, "Biz burada üretilen elektriği, özellikle Taşeli'ndeki proje için söylüyorum, kilovat başına 1,995 euro/cent bir bedelle alıyoruz. Türkiye, yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan elektrik alacak. Yani, Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız ve bunu Türkiye'deki tüketicilere, vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.

Bayraktar, Sivas'ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro/cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacağını söyledi.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bakan Bayraktar, "Bu 2 bin megavatlık ilk fazdaki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu da aynı zamanda doğrudan dış finansmanın ülkemize gelmesi demek. Bunun bir kısmı buradaki kaynaklardan, bir kısmı da uluslararası finansal kuruluşlardan sağlanmış olacak" açıklamasında bulundu.

2,1 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Projede yüzde 50 mertebesinde bir yerlileştirme istediklerini anlatan Bayraktar, "Bu atılan imzalar sonrasında yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

PROJENİN TEMELİ 2027'DE

Projenin temelini 2027'de atacaklarının altını çizen Bakan Bayraktar, 2027'nin sonuna doğru ilk fazı tamamlamayı, 2028 ve 2029'da da projenin tümüyle tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.