Üye Girişi
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor? - Son Dakika
BBC

Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?

16.06.2021 07:05
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pandemisi ile mücadelede yürütülen aşı programına 3. dozu da dahil etmeyi değerlendiriyor.

Türkiye'de Covid-19 pandemisi ile mücadelede yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun da uygulanması gündemde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz uygulanan Covid aşılarına ek olarak üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Koca, farklı aşıların çapraz kullanılması ya da çalışmaları devam eden yerli aşının 3. doz olarak kullanımının da seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Peki dünyada Covid-19'a karşı üçüncü doz uygulayan ülkeler var mı? Bilim insanlarının bu konudaki görüşü ne?

Üçüncü doz tartışması nasıl ortaya çıktı?

Covid aşıları, genelde iki doz uygulanacak şekilde geliştirildi.

Öte yandan Moderna ve Pfizer başta olmak üzere aşı geliştiren başlıca şirketler, iki doz aşının koruyucu etkisinin zamanla azalacağı kaygısıyla takviye aşı geliştirmek için bir süredir çalışmalar yürütüyor.

Pfizer'in CEO'su ve BioNTech şirketinin ABD'li ortağı Albert Bourla'nın Nisan ayında yaptığı açıklamada ilk aşıdan sonraki altı ila on iki aylık dönemde "üçüncü bir doza ve ardından yıllık yeniden aşılamaya" ihtiyaç olabileceğini vurgulaması, bu tartışmayı derinleştirdi.

Türkiye'de nasıl tartışılıyor?

Üçüncü doz aşı tartışması Türkiye'ye de uzandı.

Koronavirüs aşısını bulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz ay Bilim Kurulu'nun bir toplantısında ikinci dozu takiben altı aydan erken olmamak kaydıyla üçüncü doz aşının yapılabileceğini söyledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlamalar yürütüyor. Haberde Bakanlık'ın hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine karar vermek BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçeneklerini değerlendireceği, farklı aşılarla denemeler yapacağı belirtiliyor.

Son olarak Cumartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşının gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Koca, daha önce Sabah gazetesine yaptığı açıklamada ilk etapta 3. doz aşılamanın gönüllü grupların katıldığı bir hibrid model üzerinden deneneceğini de açıklamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın başında bir televizyon programında 3 doz aşı olduğunu açıklaması, tartışmayı başka bir boyuta taşımıştı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu Türkiye'de çok sayıda insan aşı olmayı beklerken Erdoğan'ın bu açıklamayı yapmasının "yönetici sorumluluğuyla bağdaşan bir durum olmadığını" söyledi.

Türkiye'de uzmanlar üçüncü doz tartışmasına ilişkin farklı görüşler paylaştı.

Bazı Bilim Kurulu üyeleri geçtiğimiz haftalarda 'hatırlatma dozu' olarak da bilinen üçüncü doz aşının gerekli olduğu çağrısında bulunmuştu.

DHA'ya konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hem virüsü geçirenler hem de aşı olanlarda bir süre sonra bağışıklığın azaldığını vurgulamış, "Hem CoronaVac'ta, hem BioNTech'te hatırlatma dozları gerekecek. Belki biri altıncı ayda, diğeri bir yıl sonra olacak, ama gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, "Genel topluma 'Üçüncü doz aşı yaptırın' şeklinde öneride bulunmak için henüz yeterli veri elimizde yok" demişti.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Ceyhan, virüsle çok sık temas eden sağlık personelinin, "iki doz Sinovac aşısı oldukları için üçüncü dozu Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılanmaları" yönündeki önerilerini ise Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran itibariyla 12 milyon 300 binden fazla kişiye 1. doz, 13 milyon 800 binden fazla kişiye 2. doz aşı uygulandı. Aşı programında sıra 40 yaş üzerinde.

Üçüncü doz aşıya sıcak bakan ülkeler hangileri?

İngiltere

Avrupa'da Covid'e karşı üçüncü doz aşı ya da "takviye aşı" uygulanması bir süredir tartışılıyor.

Delta başta olmak üzere bazı Covid varyantlarının yarattığı kaygılar, bu konudaki araştırmaları hızlandırdı.

İngiltere'de hükümetin desteklediği ve Haziran ayında başlayacak bir araştırma için farklı yaş gruplarından 3 bine yakın gönüllüye üçüncü doz aşı uygulanacağı belirtildi.

Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, Haziran ayından itibaren farklı şehirlerde çalışma çağındakiler ile 75 yaş üzerindeki katılımcılara AstraZeneca, Pfizer ve Moderna dahil 7 farklı aşının üçüncü dozunu uygulayacak. Hem üçüncü dozun bağışıklık sistemlerine olan etkisi hem de olası yan etkiler incelenecek.

Hükümetin 50 yaşın üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasını değerlendirdiği de gündeme geldi ancak yetkililer bunu teyit etmedi.

Resmi verilere göre İngiltere'de 13 Haziran itibariyla bir doz aşı olanların sayısı 41 milyonu aştı, neredeyse 30 milyon kişi de ikinci doz aşısını oldu. Ülkede 21 Haziran için planlanan "normalleşmeye geçiş" sürecinin son aşaması ise, daha bulaşıcı olduğu düşünülen Delta varyantı ile ilgili endişeler sonucu ertelendi.

Fransa ve Almanya

Fransa'da ise, "ciddi şekilde bağışıklık yetmezliği" yaşayan gruplara üçüncü dozun uygulanması yönündeki karar Nisan ayında duyuruldu.

Organ nakli olmuş, diyalize bağlı ya da otoimmün rahatsızlıkları olan bazı gruplara, Pfizer, BioNTech ya da Moderna aşılarının üçüncü dozunun, ikinci dozdan en az 4 hafta sonra uygulanacağı belirtildi.

Fransa, hükümetin Haziran ortası için belirlediği hedefe ulaşarak ilk doz aşıları 10 milyondan fazla kişiye uygulamayı başardı. Ülkede 18 yaşından büyük herkes Covid aşısı olabiliyor. 15 Haziran'dan itibaren 12-18 yaş grubunun aşılanmasına başlanacak.

Almanya'da aşıları inceleme ve onaylamaktan sorumlu Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, Funke gazetesine yaptığı açıklamada iki doz aşının etkisi azalacağı gerekçesiyle gelecek yıl üçüncü doz ile aşı tazelemenin gerekebileceğini ifade etti.

Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, Avrupa Komisyonu'na 2022/2023 döneminde en az 4 şirketten takviye aşı ısmarlanması çağrısında bulunan bir mektup yazdı.

BAE ve Bahreyn

Öte yandan, takviye aşı konusunda en ciddi adım atan ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geldi.

BAE, geçen ay Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının iki doz uygulandığı kişilere üçüncü doz aşı yapılabilmesinin önünü açtı. Bundan önce de aşıya karşı bağışıklık kazanmamış bazı gruplara üçüncü doz aşı olanağı sunuluyordu.

BAE yetkilileri, aşı grubundaki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 85'inin en az bir doz aşı olduğunu açıklamıştı. Çin'in geliştirdiği Sinopharm ile aşı programına başlayıp, BioNTech, AztraZeneca ve ardından Rus Sputnik V aşısını programına ekleyen BAE, ilk altı ayında dünyada Covid'e karşı en hızlı aşı programını yürüten ülke olmakla övünmüştü.

Bahreynli yetkililer de, ülkelerindeki sağlık ekipleri, yaşlılar ve başka sağlık sorunları olan risk grubundaki kişilere üçüncü doz uygulanacağını duyurdu.

Bilim insanları ne diyor?

Covid aşılarında üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda bilim insanları ortak bir görüşe varmış değil.

Ancak iki doz aşının bir yıl ya da uzun süre bizi Covid'in çeşitli varyantlarından koruyabileceğine şüpheyle bakıldığı açık.

New York Times gazetesinin haberine göre Pfizer soru işaretlerini gidermek amacıyla bazı deneyler yaparak, iki doz aşı olan gönüllülere aynı aşıdan üçüncü doz uyguladı. Haberde Pfizer'in uluslararası medya sorumlusu Jerica Pitts'in şu sözlerine yer verildi:

"Şu ana dek öğrendiklerimize dayanarak, SARS-CoV-2'in yayılmasında ve Covid'e bağlı hastalıklarda bir azalma görene kadar, aşımıza bir takviye olarak aşının uygulanmasından 12 ay sonra üçüncü bir dozun uygulanmasının, Covid-19'a karşı koruma sağlamak için gerekli olacağı görüşündeyiz."

Moderna ise yürüttüğü klinik deneylerin üçüncü doz konusunda cesaret veren ilk verilerini Mayıs ayında açıkladı, üçüncü doz mRNA aşısının, virüsün bugüne dek keşfedilmiş olan tüm özelliklerine karşı etkili koruma sağladığını belirtti. Üçüncü aşıdan iki hafta sonra deneylere katılan kişilerde Brezilya ve Güney Afrika varyantları ile standart virüse karşı koruma sağlayan antikorların arttığı görüldü.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Aşı Dairesi Başkanı Marco Cavaleri, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ülkeleri, üçüncü ya da takviye dozlar konusunda "prematüre" adımlar atmamaları konusunda uyarmıştı.

Cavaleri, "Üçüncü doz uygulamak için en doğru zamanın ne olacağına" ilişkin veriler sunan tıbbi deneyler ya da "gerçek dünyadan kanıtların" beklenmesi gerektiğini söylemişti.

Bilim insanları, üçüncü doz aşı konusunda henüz kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını yayımlamadı.

ABD'de yapılan küçük çaplı bir araştırma ise, üçüncü dozun bağışıklık zaafiyeti taşıyan hastaların virüsten korunmasını sağladığını ortaya koydu.

Tıp dergisi Annals of Internal Medicine 'da yayımlanan ve ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma için, organ nakli geçirmiş hastalar incelendi. İki doz aşıdan sonra antikor geliştiremeyen 24 kişi arasından, üçüncü doz aşı uygulanan 8'inde koruyucu antikor geliştiği gözlemlendi.

Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?
Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor?

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Pfizer, doz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor? - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu 00:41 Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı 23:48 Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti 22:09 Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı 22:03 Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 21:33 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi 19:29 Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek 19:01 Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti

Son Dakika Haberleri
07:18 Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz         
07:18
Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi Fransa-Almanya maçına damga vuran olay! Akıllara hemen Suarez geldi         
00:15
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi         
22:05
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı         
21:41
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti         
12:36
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti         
10:44
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 07:25:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üçüncü doz Covid aşısına hangi ülkeler sıcak bakıyor? Bilim insanları ne diyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement