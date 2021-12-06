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Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu - Son Dakika

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu

06.12.2021 11:22
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'ın zirvesine çıkmak isterken kaza geçirip mahsur kalan 3 amatör dağcı, 71 kişilik arama kurtarma ekibinin 14 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'ın zirvesine çıkmak isterken kaza geçirip mahsur kalan 3 amatör dağcı, 71 kişilik arama kurtarma ekibinin 14 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Eksi 10 derece soğukta önce kar mağarası yapan daha sonra donmak üzereyken zirvedeki kulübeye sığınan kişiler çorap ve elbiselerini yakarak ısındılar. Sabaha kadar whatsapp üzerinden jandarma ve AFAD ile irtibata geçen gençler, sabahın ilk ışıklarıyla getirildikleri Uludağ Oteller Bölgesi'nde ekiplere teşekkür ettiler. Ardından hastaneye sevk edildiler.

Bursa'dan gezmek için çıkan 3 amatör dağcıdan 1'inin ayağı burkulunca Uludağ'ın zirvesinde mahsur kaldılar. Havanın eksi 10 dereceye inmesi ve şiddetli fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 genç ilk olarak kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalıştılar. Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) daha sonra Zirvetepede'ki kulübeye sığındı. Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı.

Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA'ya bağlı 71 kişilik ekip 3 kişinin kurtarılması için gece boyunca çalışma yaptı. Ekipler gece şahıslara ulaştı. Dondurucu soğuğa; fırtına, tipi ve sis de eklenince ekipler kurtarma operasyonunu riske etmemek için günün aydınlanmasını bekledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi'ne getirdi. Sağlık durumları iyi olan amatör dağcılar kurtarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Mahsur kalan amatör dağcılardan Ömür Büyüköztürk, " 6-7 seneden beri yapıyorum zaten. Hava çok kötü olunca yanımda kazma vardı güzel bir yer buldum. Kardan mağara yaparak hayatta kaldık.14 saat boyunca bu havada kurtulma şansımız yoktu" dedi.

Mahsur kalan dağcılardan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, "Dün 3'de biranda siddetli fırtına ve sis bastırmasından dolayı bulundukları yerde mahsur kalmışlar. Aslında bildikleri bir yer, devamlı çıkıyorlar. Allah devletimzden ve kurtarma ekiplerimizden razı olsun" dedi. - BURSA

Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu
Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu

Arama Kurtarma, Fırtına, Uludağ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da mahsur kalan dağcılar konuştu - Son Dakika


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