Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de

22.11.2025 19:33
22.11.2025 19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye gelen bazı isimlerin Savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Kubilay Aka'dan Dilan-Engin Polat çiftine, Talu kardeşlerden Metin Akdülger'e uzanan dosyada kimi rapora itiraz etti, kimi kullandığını kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 ünlü isim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeye çağrılmış, saç ve kan örnekleri alınmıştı. Yapılan analizlerde 8 ünlünün saçında ya da kanında uyuşturucu madde izine rastlanırken, 4 kişide ise antidepresan etken maddeleri tespit edildi. Soruşturma sürerken, ünlü isimlerin savcılıkta verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı.

KUBİLAY AKA: TATİLDE RAHATSIZLANDI, İLAÇ VERDİLER

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland'ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

DERİN VE DEREN TALU'NUN İFADELERİ

İfade verenler arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek rapordaki sonuçları reddetti.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

METİN AKDÜLGER KABUL ETTİ

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

DİLAN-ENGİN POLAT ÇİFTİ

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

KAAN YILDIRIM: RAPOR HATALI

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre; kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu savunan Yıldırım, uyuşturucu kullanmadığını belirterek çıkan sonuca itiraz etti.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

FEYZA ALTUN İTİRAZ ETMEDİ

Avukat Feyza Altun'un test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanılmadığından, ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadeleri ortaya çıktı: Her biri farklı gerekçe sundu!

7 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Uyuşturucu operasyonunun ardından Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı. Raporları temiz çıkan isimlerin dosyası takipsizlikle sonuçlandı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA
