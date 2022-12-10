Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor
10.12.2022 14:57
Yurt genelinde hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girilirken Batı kesimlerde ise sağanak yağışla birlikte fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde turuncu kodlu uyarı verildi. Yetkililer, meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
10.12.2022 15:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor - Son Dakika