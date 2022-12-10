Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor

10.12.2022 14:57
Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor

Yurt genelinde hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girilirken Batı kesimlerde ise sağanak yağışla birlikte fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde turuncu kodlu uyarı verildi. Yetkililer, meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

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İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı! Çok şiddetli geliyor - Son Dakika
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