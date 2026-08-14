Filistin Konvoyu'na Dayanışma

Irak ile Türkiye arasındaki Habur Köprüsü’nde geçişlerine izin verilmediği için bekleyişini sürdüren Filistin Konvoyu’ndaki aktivistlere, S.S. Habur Tahmil Tahliye İşçileri Kooperatifi tarafından 400 kişilik üç çeşit yemek ikram edildi. Yemekler, Silopi Kızılay koordinasyonunda kooperatif yönetimi ve Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtıldı.

Şırnak, Filistin’e destek amacıyla yola çıkan ve Türkiye-Irak sınırında bekletilen Filistin Konvoyu’na yönelik dayanışma çalışmalarını sürdürüyor.

Halil İbrahim Gümrük Kapısı’ndan geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye ile Irak arasındaki köprüde bekleyen konvoydaki aktivistlere, dün akşam S.S. Habur Tahmil Tahliye İşçileri Kooperatifi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Kooperatif tarafından yaklaşık 400 kişi için hazırlanan üç çeşit yemek, Silopi Kızılay koordinasyonunda konvoyda bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı. S.S. Habur Tahmil Tahliye İşçileri Kooperatifi Başkanı Harun Ökten ve kooperatif yönetimi de Kızılay ekibiyle birlikte yemek kazanlarının başına geçerek aktivistlere yemek dağıttı.

Silopi Kızılay Şube Başkanı Mehmet Adan da organizasyona destek veren kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti. Adan, Filistin Konvoyu’nda bekleyen aktivistlere yönelik dayanışma çalışmalarına katkı sunan tüm kurum ve şahıslara teşekkür ederek, bu tür desteklerin insani dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ökten “İnsanlığın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz”

Yemek dağıtımının ardından Haberler Com muhabiri Halil Azizoğlu’na açıklamalarda bulunan S.S. Habur Tahmil Tahliye İşçileri Kooperatifi Başkanı ve iş insanı Harun Ökten, Filistin Konvoyu’nda bulunanların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek dayanışma mesajı verdi.

Ökten, “Bu akşam burada, Habur Sınır Kapısı’nda, insanlık onurunun ve kardeşlik hukukunun sınavdan geçtiği tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara merhem olmak, seslerine ses katmak amacıyla yola çıkan ve Halil İbrahim Gümrüğü’nde geçişlerine izin verilmeyerek tampon bölgede bekletilen vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Kooperatif olarak alın teriyle geçimlerini sağlayan emekçiler olduklarını ifade eden Ökten, ekmeği paylaşmanın kendi kültürlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bizler, S.S. Habur Tahmil Tahliye İşçileri Kooperatifi olarak, alın teriyle rızkını kazanan, ekmeğini bölüşmeyi iyi bilen emekçileriz. Bugün de burada mağdur edilen, köprü üzerinde bekletilen 360 canımızın ekmeğini, suyunu ve aşını karşılamak üzere bir aradayız. Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda yolda kalana kucak açmak, darda olana el uzatmak asli bir görevdir” ifadelerini kullandı.

“Mağduriyet bir an önce giderilmeli”

Konvoyda bekleyenlerin sıcak hava ve belirsizlik içerisinde zor şartlarda beklediğine dikkat çeken Ökten, yetkililere çağrıda bulundu.

Ökten, “Orada, sıcak altında, belirsizlik içinde bekleyen her bir insan sadece bir seyyah değil; Filistin’de yaşanan insani dramı yüreğinde hisseden bir vicdan elçisidir. Buradan yetkililere ve kamuoyuna sesleniyoruz: Köprü üzerinde bekletilen bu insanların mağduriyeti bir an önce giderilmeli, insani geçişler ve iletişim kanalları derhal sağlanmalıdır” diye konuştu.

“Sadece yük taşımıyoruz, darda olanın yükünü de sırtlanıyoruz”

Habur’da çalışan emekçiler olarak yalnızca ticari faaliyetleriyle değil, insani dayanışmayla da sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını belirten Ökten, “Biz Habur emekçileri olarak, sadece yük taşımıyoruz; darlığa düşenin yükünü de sırtlamaya hazırız. Bugün 360 kardeşimize soframızı açtık, yarın da gerekirse tüm imkânlarımızla insanlığın ve mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Ökten, dayanışma amacıyla bölgeye gelen ve konvoydaki vatandaşlara destek veren herkese teşekkür ederek açıklamasını, “Katılımlarından dolayı basın mensuplarına ve vicdanının sesini dinleyerek buraya kadar gelen tüm kardeşlerimize kooperatifimiz ve işçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” sözleriyle tamamladı.

Şırnak ve özellikle Silopi’de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve vatandaşların Filistin Konvoyu’na yönelik gıda, su ve çeşitli insani yardım çalışmaları devam ederken, Habur Sınır Kapısı bölgesindeki dayanışma görüntüleri de sürüyor.