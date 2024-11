Ankara\'da 106 Metrelik Adana Kebap Coşkusu

Kültür Sanat

'Adana Tanıtım Günleri'nde 106 metrelik Adana Kebap dağıtıldı

ANKARA - Adana'nın mutfak lezzetlerinin tanıtıldığı ve 106 metrelik Adana Kebap'ın dağıtıldığı 'Adana Tanıtım Günleri' etkinliği Ankara Millet Bahçesinde gerçekleştirildi.

Ankara'da Adana'nın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel özellikleri, düzenlenen 'Adana Tanıtım Günleri' ile tanıtıldı. Etkinlik çerçevesinde, stantlarda Adana Kebap, Şırdan ve Mumbar, cezeryemiz ve şalgam gibi Adana yemekleri ve içecekleri vatandaşlarının beğenisine sunuldu. Ayrıca vatandaşlara etkinliğe özel yapılan 106 metrelik Adana Kebap dağıtımı yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde açıklamalarda bulunan organizasyon sahibi Cem Özçelik, Adana lezzetlerini fiyat farkı olmadan Ankara'ya getirdiklerini belirterek, "Adana'dan kebapçımız, şırdancımız, halka tatlıcımız, şalgamcımız, cezeryemiz, kültür bakanlık onaylı el sanatçımız, kadın kooperatif birliğimiz yani tamamen Adana'yı buraya getirip pazar akşamına kadar buradayız. Adana'daki fiyat neyse buradaki fiyat da aynısıdır. Fiyat listemiz de vardır. Adana'da kebabımız 250 lira. Burada da 250 liradır" şeklinde konuştu.

"Meyan şerbeti her derde deva"

Etkinliğe Meyan Şerbetini tanıtmaya geldiğini söyleyen Adnan Karakurt, "Meyan şerbeti doğal bir antibiyotiktir. Her derde deva şifa kaynağıdır. Kayaları söktüren, kumları döktüren, çakalları düşüren, mideyi, böbreği, dalağı, ciğeri, bağırsağı temizleyen, ferahlatan vücut direncini arttıran her derde deva. Doğal bir antibiyotiktir. Hiçbir katkı madde yok. Olduğu gibi doğal meyan kendi kendini yetiştiren bir bitkidir. Ekilmiyor, biçilmiyor yani. Kendisine Allah'tan kendi kendine kaç çeşit ilaca giriyor bu doğaldır. Her derde deva. Ramazan aylarında öyle bir hasta iftarını bundan içseniz susuzluğu giderir. Ferahlatır, vücut direncini arttırır. Her derde deva şerbet meyan köküdür" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Adana Kebep'ın özelliklerini anlatan Fatih usta ise, "Adana 24 25 kiloluk kuzulardan yapıyoruz. Bunun içerisinde el kıyması ve kuyruk yağı. Kaburga kısmını elde çektiğimiz için kebap daha lezzetli oluyor. İçerisinde de sadece biraz kuyruk yağı, tuz, kapya biber, pul biber" diye konuştu.