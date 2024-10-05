Antalya Altın Portakal Festivali Başladı

Kültür Sanat

1964'te ilki Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başlıyor. Geçen yıl Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilen, bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festival bugün geleneksel olarak yapılan kortej ile başladı.

Kortejin ardından Cam Piramit'te düzenlenen kırmızı halı ve açılış töreni öncesinde sahneye çıkan Serhat Kılıç, sahne performansıyla geceye renk kattı. Ünlü oyuncu Sedef Avcı'nın sunduğu törende bu sene Başarı Ödülleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye, Onur Ödülleri ise Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e takdim edildi.

ALTIN PORTAKAL'DAKİ İLK 'ONURSAL NİŞAN' AKSOY'A VERİLDİ

Törende bu sene ilk defa verilen ve her sene festivalin açılışını yapacak oyuncuya verilecek 'Onursal Nişan', 2007 yılında festivalde Gelecek Vadeden Genç Yetenek Ödülü'nü alan Saadet Işıl Aksoy'a verildi. Nişanı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanı Ferzan Özpetek'ten alan Aksoy, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekti. Aksoy, "Ev sahibi sanatçı olarak karşınızdayım, bundan büyük bir onur taşıyorum. Her yıl başka bir arkadaşım ev sahibi nişanını taşıyacak, daha cesur bir sinema için emek vermeye davet edeceğiz. Buraya gelen, festivalde emeği geçen herkese, birlikteliği için teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuzda birbirimize yol arkadaşlığı yapabiliyoruz, sorunlarımızı paylaşma imkanı bulabiliyoruz. Bu nişanı başka bir arkadaşıma devredene kadar onurla taşıyacağımı bildirmek istiyorum. Bütün bu karışık duygularla birlikte festivali açıyorum" dedi.

'TALİHSİZLİKLERİ, ÜZÜNTÜLERİ, KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKTIK'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal'ı özüne döndürdüklerini söyledi. Böcek, "Geçtiğimiz yıl, Altın Portakal'ımızın yerel seçim olması nedeniyle, siyasete alet edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl Altın Portakal Film Festivali'ni sizlerden aldığımız güçle, belediyemiz ve sinema emekçileri ile birlikte yapıyoruz. Bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'TÜRK SİNEMASI YAKIN TARİHİMİZİN ÖZETİDİR'

Açılışta Antalya Valisi Hulusi Şahin de konuştu. Vali Şahin, festivalin hayırlı olmasını diledi. Ön sıralarda Türk sanatının büyük isimlerinin durduğunu ve onların karşısında bir şeyler söylemenin de kolay olmadığını belirten Vali Şahin şöyle konuştu:

"Açıkçası zorlanıyorum. Bizler gençlik yıllarımızda kendimizi tanıdığımız o ilk yıllarda kaçar kaçar sinemaya giderdik. Kendimizi bulurduk. Türk sineması yakın tarihimizin bir özetidir. Türk sineması uluslararası platformlarda da bizi çok başarılı anlatıyor. Bu büyük sanatkarların sayesinde. Bu sektör sıradan bir sektör olarak algılanamaz. Bu sektör kültürün ana kilometre taşıdır ve ayakta tutulması gerekiyor" dedi.

Vali Şahin dizi sektöründeki oyunculara da teşekkür etti. Dizi sektörü sayesinde Türkler ve Türkiye'nin dünyanın her yerinde daha çok tanındığını belirten Şahin, "Hatta Türkçe moda olmuş herkes Türkçe öğreniyor" diye konuştu.

ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından törende ilk Onur Ödülü birçok film ve dizide rol alan Erdal Özyağcılar'a verildi. Özyağcılar ödülünü Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in elinden aldı. Özyağcılar, "Bu gece benim için çok önemli. Bu gece bana 'iyi ki bu mesleği seçip oyuncu olmuşsun' denildi. 55 yıllık sanat emeğimi taçlandırıp, sevgi ve saygı gösterdiniz. Bir daha dünyaya gelsem ülkemde yine bu mesleği yapardım. Bana bu ödülü verenler, bu gece bana onur, umut ve huzur verdiniz" dedi.

Bir diğer Onur Ödülü tiyatro ve sinemada onlarca karaktere hayat veren Selçuk Yöntem'e verildi. Yöntem ödülünü, oyuncu Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Yöntem, "Altın portakal film festivaline her ne olursa katılmak çok önemli. Bu gecenin benim için önemi ve gururu çok başka. Böyle bir ödülü böyle bir gecede aldığım için çok teşekkür ederim. Yaşasın sanat" dedi.

SAHNEDE UZUN SÜRE SARILDILAR

Törende bir diğer Onur Ödülü'nü vermek için oyuncu Tuba Büyüküstün sahneye geldi. Onur Ödülü'nü alacak olan Işıl Yücesoy ve Tuba Büyüküstün, sahnede uzun süre sarıldı. Ödülünü Tuba Büyüküstün'ün elinden alan Yücesoy, Tuba Büyüküstün ile tanışmasını anlattı. Yücesoy, "Müthiş bir gece. Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif ve heyecan size anlatamam. Bana bu şerefli ve saygın ödülü veren jüri arkadaşlarıma bu işi inatla ben yaparım diyerek ortaya çıkaranlara. Ben esas bu salonda olan ve olmayan 55 yıldır yanımda duran hepinize teşekkür ediyorum. Önünüzde saygıyla eğiliyorum" dedi.

SAHNEDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ardından Emre Altuğ, "Yıllar içinde onu izlediğim her zaman hayranlığım bir kez daha artıyordu. Kalbine, insanlığına aşık oldum" diyerek Şerif Sezer'i sahneye davet etti. Sezer, şaşkınlıkla çıktığı sahnede uzun süre duygu doldu anlar yaşadı. Ödül verilmesini beklemediğini ve sürpriz olduğunu da belirten Sezer, "Onur ve gurur duydum. Çok teşekkür ederim. Bu yolculukta benim hayatıma dokunan tüm yönetmenlerime, yapımcılarıma bu güzel kadın rollerini emanet edenlere çok teşekkür ederim. Sinemanın isimsiz kahramanları emekçilere gitsin bir teşekkür de" dedi.

Müjdat Gezen bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle törene katılmadı. Gezen, bir video kaydı göndererek "Belimdeki rahatsızlık nedeniyle doktorum evde dinlenmem gerektiğini söyledi. Bu nedenle törene katılamadım. Sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

'BÜTÜN USTA İSİMLERİN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM'

Törende ilk başarı ödülünü vermek için sahneye gelen Altın Portakal ödüllü sanatçı Perihan Savaş, "Şükür kavuşturana, geçen yıl çok üzülmüştük. Bu sene emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aras'ı ilk gördüğümde gözlerinde güzel bir ışık bu çok iyi oyuncu olacak. Çünkü kendisi işine aşık" diye konuştu. Ödülü alan Aras Bulut İynemli, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Ödülünü alan İynemli, "Burada olduğum için çok mutluyum ve burada ödül almak çok gurur verici. Bu ödülü Perihan Savaş'tan alıyor olmak benim çok daha anlamlı. Mesleğimin bütün usta isimlerin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

'BUNLAR YAŞATACAK BU İŞİ'

Gecenin 2'nci başarı ödülünü Işıl Atasoy, Farah Zeynep Abdullah'a verdi. Farah Zeynep Abdullah sahneye çıkarken Atasoy, "O ne kadar saygılı ve liyakatlidir. Onun adı Farah'tır. Allah bu çocukların sırtına hep başarı rüzgarı versin. Biz geldik 4 kolluyla da gideriz yakında ama bunlar yaşatacak bu işi" dedi. Ödülü alan Abdullah, kadın cinayetlerine dikkati çeken bir konuşma yaptı. Abdullah, "Bir konuşma hazırlamıştım ama beynim almadı. Gündem dün kötüydü, bugün daha da kötü, yarın daha da kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü izninizle erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu henüz daha sektör diyemediğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından festivalde görev yapacak jüri üyeleri katılımcılara tanıtıldı.