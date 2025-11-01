Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Haberin Videosunu İzleyin
01.11.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek
Haber Videosu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Sardes Antik Kenti'nde ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Tarihte ilk madeni paranın basıldığı yer olarak bilinen antik kent nisan ayından itibaren gece de gezilebilecek.

Lidya Krallığı'na başkentlik yapan ve tarihte ilk madeni paranın basıldığı yer olarak kabul edilen Sardes Antik Kenti'nde ışıklandırma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Nisan ayı ortası itibarıyla ziyaretçiler Artemis Tapınağı, Gymnasium ve hamam kompleksini özel ışıklandırmalar eşliğinde görme fırsatı bulacak.

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE

Manisa Müzesi'ni ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, geçen temmuz ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Sardes'e ilişkin soruları yanıtladı. Projenin başından itibaren bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasında aktif rol üstlendiğini belirten Arınç, binlerce yıllık kültürel mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek

"GECE MÜZECİLİĞİ KAVRAMINI BAŞLATIYORUZ"

Manisa'nın tarihi eserler anlamında bir hazine olduğuna dikkati çeken Arınç, "Sardes Antik Kenti'nde uzun yıllardır kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyordu. Işıklandırması tamamlandı, şimdi de gece müzeciliği kavramını başlatıyoruz. Sardes, dünyada koruma altına alınan yaşayan miras listesinde Türkiye'den 22'nci eser oldu" dedi.

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek

Sardes'in, Efes gibi gece gezilebilen ve çevresiyle değer üreten bir merkez haline geleceğini dile getiren Arınç, "Sardes medeniyetin, ticaretin başladığı bir nokta. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Aigai ve Yoğurtçu Kalesi'nin restorasyonlarıyla birlikte Manisa'yı hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Arınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Manisa Müzesi'ni gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes artık gece de gezilebilecek
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Salihli, Turizm, Unesco, Manisa, Dünya, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular
İETT otobüsündeki dehşet kamerada İETT otobüsündeki dehşet kamerada
Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı Beşiktaş Denetim Kurulu, kulübün borcunu açıkladı
Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı serbest bırakıldı Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı serbest bırakıldı
Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü belli oldu Şampiyon hoca geri döndü Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü
İsrail ateşkes dinlemiyor Bir Filistinliyi daha öldürdüler İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi Yaptığı hareket gündem oldu Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi
AK Partili Gökçek ile CHP’li vekil arasında bomba diyalog AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Devrilen ağaç araçları ezdi geçti Devrilen ağaç araçları ezdi geçti!
Jose Mourinho’dan ayrılık cevabı Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı
İki kentimiz ’isim’ yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi
Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz’ın yeni takımı belli oldu Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok
DSÖ’den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
Süper Lig devinde oynamıştı Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı
İtalya’da Hakan Çalhanoğlu’na tam sayfa övgü İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü
Efsane kulübe bir şok daha: ’’Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız’’ diyen başkan acil durum ilan etti Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor Artık erken yaşta öğrenecekler İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

16:37
Faruk Fatih Özer’in ölümünde yeni detaylar Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş
16:12
“Cumhur İttifakı’nda çatlak var“ iddialarına Erdoğan’da üstü kapalı yanıt
"Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
15:59
“İstemiyorum seni defol“ diye bağırıp kızını itti Tepki çeken görüntülere inceleme
"İstemiyorum seni defol" diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi
15:15
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
14:42
4 katlı bina yıkıldı bitişikteki apartman duvarsız kaldı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı
14:37
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor Artık erken yaşta öğrenecekler
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler
14:34
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
14:23
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek’in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı
13:53
MasterChef Türkiye’de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
13:16
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek
12:49
Faruk Fatih Özer kimdir ’’Türkiye’de ilk’’ diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
Faruk Fatih Özer kimdir? ''Türkiye'de ilk'' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
12:39
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade
11:56
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
11:49
Altında işler karıştı Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
10:59
Gebze’de alarm 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
10:39
Yeni faylar tespit edildi Prof. Dr. Sözbilir’den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 16:51:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.