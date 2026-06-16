Türkiye Kültür Yolu Festivali\'nin 7. durağı Samsun

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20-28 Haziran tarihleri arasında üçüncü kez Samsun'da ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin yedinci durağı olan Samsun; opera, bale ve tiyatro gösterilerinden konserlere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden 40'tan fazla lezzet noktasına uzanan zengin programıyla kültür, sanat ve gastronominin önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Zengin kültürel mirası, binlerce yıllık tarihi, eşsiz doğal güzellikleri, Milli Mücadele'nin başladığı şehir olma özelliğiyle Samsun'un Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin şehrin çok katmanlı kimliğini sanatla buluşturduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunun ilk adımının atıldığı Samsun'u bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla tarihimizin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan şehir, taşıdığı güçlü milli hafıza ve geçmişten aldığı ivmeyle Karadeniz'in kültür, sanat ve tarih yaşantısına yön veren kentlerinden biri olmuştur. Festivalimiz boyunca Samsun'un tarihi hafızasını, kültür ve sanat zenginliğini, gastronomi birikimini geniş bir etkinlik yelpazesiyle vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasından Amisos'un kadim izlerine, denizle iç içe geçen şehir hayatından Karadeniz'e özgü geleneksel yaşam kültürüne kadar Samsun'un farklı renklerini sanatın evrensel diliyle görünür kılacağız. Kültür ve sanatın her dalını barındıran geniş festival programımızla 7'den 70'e bütün misafirlerimize hitap ederken; şehrimizin kültür turizmindeki marka değerini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Samsun'un yöresel mutfağını ve yerel üretim kültürünü yansıtan lezzetleri de festival kapsamında 40'tan fazla Lezzet Noktası seçkisinde toplayarak ziyaretçilerimizle buluşturacak, şehrin çok katmanlı kimliğini deneyimleme fırsatı sunacağız" dedi.

Devlet Opera Balesi'nden Kürk Mantolu Madonna Prömiyeri

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, Sabahattin Ali'nin imza eserlerinden "Kürk Mantolu Madonna" olacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyeri gerçekleştirilecek 2 perdelik müzikli büyük oyun, Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Canlı performansıyla güçlü bir dramatik yapı oluşturan, çok katmanlı sahne kurgusu ve görsel anlatımıyla müzik, dans ve dramatik aksiyon oluşturacak Kürk Mantolu Madonna oyunu, bütüncül bir estetik anlayışla izleyicilere sunulacak.

Festivalde aynı zamanda opera, bale ve tiyatro gösterileri de yer alacak. "Eyvah Nadir" isimli tek perdelik tiyatro oyunu Samsun Canik Kültür Merkezi Doğu Park Alanı'nda sahnelenecek. Dünden bugüne insanoğlunun mücadelesini perdeye taşıyan oyun, güldürürken düşündüren anlarıyla izleyiciyi sıkı bir bağ kurmaya itecek. Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek bir diğer oyun "Öteki" ise yalnızlık ve kimsesizliğin hikayesini gözler önüne seriyor. Herkesin olduğu gibi kabul edildiği, yaşam sevincinin hiç sönmediği yarınlar dileyen oyun, izleyicilerin benliklerini sorgulamasını amaçlıyor. Festival kapsamında düzenlenecek üçüncü tiyatro oyunu ise "Oyun Gecesi" olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde sahnelenecek, iki ayrı bölüm ve 22 oyundan oluşan "Oyun Gecesi" izleyicilere çocuk olmanın mutluluğunu hatırlatacak.

18. Yüzyıldan günümüze ulaşan La Serva Padrona, Şahan Gürkan'ın rejisiyle "Hanım Olan Hizmetçi" operası ile Samsun Opera Sahnesi Zehra Yıldız Salonu'nda hayat bulacak. Büyüleyici ambiyansıyla izleyicileri mest edecek opera, hiyerarşinin aşka, disiplinin ise muzip bir kaosa yenilişine tanıklık ettirecek. Festivalde bale gösterisi kapsamında ise Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda tek perdelik "Balerin" Görkem Cengiz tarafından sahneye taşınacak. Bir kız çocuğunun annesinden ilham alarak profesyonel balerinliğe uzandığı bu yolculuk izleyicileri etkileyici bir yolculuğa sürükleyecek.

Samsun'da festival coşkusu konserlerle zirveye tırmanacak

Kültür Yolu Festivali'nin yedinci ayağı Samsun, festival coşkusunu birbirinden ünlü sanatçılarla yaşayacak. Çeşitli müzik türlerinden sevilen isimler, Samsunlu müzikseverlerle sekiz akşam boyunca Batı Park'ta buluşacak. Festival kapsamında Derya Uluğ, Bayhan, Buray, Kıraç, Simge, Murat Boz, Ceza ve Bengü, Samsun'da sahne alarak festival akşamlarında müzik şöleni yaşatacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde geleneksel ezgiler ile rock müziğin enerjisini aynı sahnede buluşturan "Senfonik Türküler ve Rock Konseri", Anadolu'nun kültürel hafızasına sanatsal bir yolculuk yaşatan "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda Opera Anadolu'da", geleneksel kültürün genç kuşaklar tarafından yaşatılmasına katkı sağlayan "Ritim Grubu Konseri ve Türk Halk Oyunları Yıl Sonu Gösterisi", seçkin eserleriyle özel bir konser ambiyansı oluşturan "Samsunlu Bestekar Turhan Taşan Özel Konseri", birlik, kardeşlik ve insan sevgisini ezgiler aracılığıyla dinleyicilere ulaştıran "Türk Halk Müziği Korosu Deyişler ve Semahlar Konseri 3" sanatseverlerle bir araya gelecek.

Yeni Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve piyanonun odakta olduğu "Müze Konseri" ise müzikseverlerin, solistleri sanat ve tarihi buluşturmasına şahitlik edecek.

Festivalin senfonik türküleri barındıran "Karadeniz Rapsodisi" ise Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda dinlenebilecek. Aralarında, hafızalara kazınmış birbirinden özel Karadeniz türkülerinin yer aldığı rapsodi, solist sanatçılar tarafından sahneye taşınacak.

Samsun Opera Sahnesi Zehra Yıldız Salonu iki ayrı konsere ev sahipliği yapacak. Türk müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in şarkılarının Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından seslendirildiği "Zeki Müren Şarkıları" Şef Özge Altıntaş'ın yönetiminde gerçekleşecek. Program, sevilen şarkılardan oluşan repertuvarı müzikseverlerle buluşturacak. Klarnet çalgısının orkestrasyon tını özelliklerinin seslendirilmesiyle farklı yöre icralarını tek bir konser çatısı altında buluşturmayı hedefleyen "Musiki Hazinemizden Yurtta Klarnet Sadası" yine Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından sahneye taşınacak. Festival programı popüler müzik konserleriyle sınırlı kalmayacak. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı da özel performansıyla festival programında yerini alacak.

Samsun lezzet noktaları Kültür Yolu Festivali'nde

Karadeniz mutfağının güçlü temsilcilerinden Samsun, Kültür Yolu Festivali boyunca gastronomiyle de öne çıkacak. Festival ziyaretçileri, şehrin yerel tatlarını Lezzet Noktası seçkisine dahil edilen restoranlarda deneyimleyerek Samsun'un köklü mutfak kültürünü keşfetme imkanı bulacak.

Kıyıdan iç bölgelere uzanan geniş coğrafyasıyla Samsun; Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas mutfağı izleri taşımaktadır. Taptaze Karadeniz balıkları, Bafra ve Terme pidesi, Çarşamba kıvratması, nokul, kaz tiridi, Sırık Kebabı, menemen, manda kaymağı ve tereyağı, Nebiyan fasulyesi ve keşkek gibi yöresel lezzetleriyle zengin ve çok katmanlı bir gastronomi kimliği sunan Samsun, özgün mutfak kültürünü festival süresince Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlarda ziyaretçilere sunacak. Gastronomi alanında şefler ve uzmanlardan oluşan danışma kurulu tarafından belirlenen Lezzet Noktası seçkisinde, Samsun'un farklı ilçelerine yayılan ve yerel mutfağı temsil eden 40'tan fazla restoran yer alacak. Saathane Meydanı'ndan başlayıp Tarihi Taşhan ve Bedesten Çarşısı çevresine, Çakallı mevkiinden Bafra'ya uzanan bu gastronomi rotası; şehrin köklü yeme-içme kültürünü, yöresel lezzetlerini ve yerel üretim değerlerini bir araya getirerek Samsun'un zengin mutfak mirasını gözler önüne serecek. Samsun Kültür Yolu Festivali gastronomi programında, ev sahibi araştırmacı yazar ve TV sunucusu Adnan Şahin'in yanı sıra konukları arasında şef Deniz Şahin, akademisyen şef ve TV programcısı Asuman Kerkez ve gazeteci Zeynep Kakınç yer alacak.

Kültürel miras ve geleneksel sanatlar sergilerle hayat bulacak

Üçüncü kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, sergi programları kapsamında kültürel mirasın zenginliği ve geleneksel sanatların estetik dünyasını ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival boyunca ziyaret edilebilecek sergiler, geçmişten günümüze uzanan kültürel değerleri, geleneksel sanatları ve medeniyet birikimini sanatseverlerle buluşturacak. Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda ziyarete açılacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan 36 seçkin eseri bir araya getirerek ziyaretçilere anlamlı bir deneyim sunacak. Sergi; tarihi ve kültürel değerlere ayna tutarak günümüzle buluşturmayı amaçlıyor. Samsun Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda yer alacak "Yaşayan Miras: Samsun Sergisi" ise kentin köklü geçmişinden beslenen somut olmayan kültürel miras unsurlarını görünür kılarak geleneksel sanat ve zanaatları günümüzle buluşturacak. Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhip, Çarşamba Ayakkabısı, Susuz Bezi, Çini, Bitki Örücülüğü, Zembil, Kazaziye, Dokuma İşleri, Halı, Kilim, Kitre Bebek ve enstrüman yapımı gibi birçok kültürel değeri bir araya getiren sergi, ustaların bilgi birikimini ve estetik anlayışını ziyaretçilere aktarırken Samsun'un kültürel hafızasını da gözler önüne serecek.

İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Muhabbet" Klasik Sanatlar Sergisi ise hat, tezhip, ebru, minyatür, kaligrafi ve suluboya eserlerinden oluşan seçkisiyle geleneksel Türk-İslam sanatlarının en nadide örneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Kızılırmak Deltası'nın doğal zenginliklerini ve kültürel mirasını, tasarım ürünleri aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan disiplinlerarası bir proje sürecinin sonucunda ortaya çıkan "Deltadan Yansımalar Koleksiyonu Sergisi" Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Uzun soluklu emeklerle hazırlanan sergiler, 20-28 Haziran tarihleri arasında Samsun Kültür Yolu Festivali ziyaretçilerini renklerin, desenlerin ve estetik zarafetin buluştuğu özel bir sanat yolculuğuna çıkaracak.

İlham veren söyleşi ve konferanslar bir arada

Festival kapsamında gerçekleştirilecek söyleşi programları katılımcılara kültür, sanat, edebiyat ve geleneksel miras alanlarında zengin içerikler sunacak. Samsun'un Çarşamba ilçesiyle özdeşleşen ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel ayakkabıcılık bilgisinin önemli bir ürünü olan Çarşamba Ayakkabısı kültürü "Yaşayan Miras Söyleşisi: Çarşamba Ayakkabısı" söyleşisinde anlatılacak. Samsun Müzesi'nde gerçekleşecek söyleşide, 100 yılı aşkın geçmişe sahip bu özgün ayakkabının tarihi gelişimi, üretim teknikleri ve ustalık geleneğine odaklanılacak. Kültür Bakanlığı sanatçısı ve TRT programcısı Züleyha Ortak Dağ ise Samsun Opera Sahnesi Zehra Yıldız Salonu'nda hayata geçireceği "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" programında uzman konuklarla birlikte günlük yaşam ve iş hayatı, aile içi iletişim ve toplumsal ilişkilerden oluşan geniş bir yelpazede güncel konuları samimi bir dille ele alacak. İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi Ney Atölyesi'nde yazar Mustafa Uğur Karadeniz tarafından düzenlenecek söyleşi "İslam Sanatları Estetiği" ise sanatın kökleri, felsefesi ve medeniyetimizin estetik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulunarak katılımcıları kültürel mirasımızın derinliklerine uzanan bir yolculuğa davet edecek. Arkeolojik kazılarla tarihi araştırmaları ve eski dönem mimarilerini de inceleyen konferanslar Samsun Kültür Yolu Festivali'nde yerini alacak. Samsun Müzesi'nde Arkeolog Uğur Akyüz tarafından düzenlenecek "Samsun'un Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Sunumu" şehrin 19. yüzyılının son çeyreğinden 21. yüzyılının ilk çeyreğine kadar olan zaman dilimindeki arkeolojik kazı araştırmalarını barındıracak. Sırasıyla Paleolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını kentin arkeolojik geçmişiyle bir araya getiren sunum, katılımcıları bilgi dolu anlarla baş başa bırakacak. Festivalde Samsun'un Ahşap Camiilerinin kurulumunu oluşturan Çantı Yapı Tekniği de Arkeolog Emine Yılmaz tarafından düzenlenen "Ahşap Camiler Sunumu"nda, Samsun Müzesi'nde ele alınacak. İlgililerine eşsiz bilgiler sunacak etkinlikte kökeni Anadolu Selçuklu Dönemi'ne uzanan ve ahşap olarak yapılan camilerin detaylarına yer verilecek.

Festival sanatseverleri geçmişle buluşturan atölye ve etkinliklere yer verecek

Samsun Kültür Yolu Festivali, festival boyunca tüm sanatseverleri geçmişle buluşturmaya devam ediyor. Samsun Müzesi'nde düzenlenecek "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" ustaların atölyelerinden yaşam hikayelerine uzanan seçkileri keşfetme imkanı sağlayacak. 25 adet sanatçı ve zanaatkara yer veren kısa film seçkisi kültürel mirasın yalnızca geçmişle değil bugünle de var olduğunu vurgulayacak. İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi Acem Tekkesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek "Ney/Bendir Dinletisi" ney ve bendirin zarif uyumunu ruhani bir müzik deneyimi olarak sunacak. Rabia Gülcan ve Hatice Karadeniz'in icrasıyla geleneksel Türk musikisinin seçkin örnekleri, kültürel mirasın derinlikli sesini günümüze taşıyacak. "Kendi Seramik Karonu Tasarla: Sigrafitto ile Yüzey Çalışmaları" etkinliği ise Samsun Müzesi Atölye Alanı'nda Fidan Tonza Helvacıkara tarafından gerçekleştirilecek. Uygulamalı olarak yapılacak olan atölye sırasında katılımcılar, seramik ve cam sanatına ilişkin temel bilgi ve teknikleri deneyimleme fırsatı bulacak.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde ise üç ayrı etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Bafra Zembili Atölye Çalışması'nda katılımcılar tamamen organik ve nefes alan yapısıyla sürdürülebilir modanın en saf örneği olan Bafra Zembili ile tanışacak. Katlımcılar, Geleneksel Tahta Baskı Atölyesi'nde insanlık tarihinin en doğal renklendirme tekniklerinden biri olan tahta baskıyı öğrenerek yeni bir hobi edinme fırsatı yakalayacaklar. Karadeniz'in imza tatlarından Mısır Çorbası ve Lahana Çorbası ise Yöresel Lezzetlerin Tadılması etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Samsun Müzesi Teşhir Alanı'nda ise uzmanlar eşliğinde "Müze Gezisi" etkinliği yapılacak. Katılımcılar, müzenin arkeolojik ve etnografik koleksiyonlarını yakından tanıma fırsatı bulurken; Samsun'un köklü geçmişine uzanan kapsamlı bir kültür yolculuğuna çıkacak. Kültür Yolu Festivali, Samsun ayağında kültür ve sanatın her alanında çeşitli atölyeleri de İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi, Samsun Müzesi ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde bir araya getiriyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek atölyeler arasında Ebru Atölyesi, Ney Atölyesi, Sulu Boya Atölyesi, Hat Sınıfı Atölyesi, Hüsn-i Hat Atölyesi, Tezhip Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Susuz Bezi Atölyesi, Bitkisel Örücülük Bereket Süsü Atölyesi, Bağlama Yapımı Atölyesi, Çarşamba Ayakkabısı Yapımı Atölyesi, Çini Atölyesi, Cam Atölyesi, Kitre Bebek Yapımı Atölyesi, İğne Oyası Atölyesi, Kağıt (Bitkisel) Örücülüğü Atölyesi, Kazaziye Atölyesi, Zembil Örücülüğü Atölyesi, Halı Dokuma Atölyesi, Sepet Örme Atölyesi, Sanat Terapi Atölyesi ve Çömlek Yapımı yer alacak.

Samsun'un renkli etkinlikleri "Fotomaraton" ile özelleşecek

Saathane Meydanı'nda düzenlenecek "FotoMaraton Samsun" ve "FotoMaraton Çocuk" ile festivalin renkli etkinlikleri ölümsüzleşecek. Festival boyunca fotoğraf tutkunları tarafından objektiflere konu olacak etkinlikler eğlenceli anları beraberinde getirecek. Şehrin kültür duraklarını ve aktivitelerini kendi bakış açılarıyla ele alan FotoMaraton katılımcıları festival coşkusunu doyasıya yaşayacak.

Çocuklara özel etkinlikler

Minik katılımcılar da kendi kadrajlarından etkinliği fotoğraflama fırsatı yakalayacak. Çocuklara özel etkinlikler ve atölyeler hazırlayan Samsun Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanat, oyun, edebiyat ve kültürel mirası minikler için bir araya getiriyor. Çocuklar için sahnelenecek iki ayrı tiyatro oyunu Samsun Kültür Yolu Festivali'nde olacak. Samsun Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Sihirli Lamba" oyunu ise Karagöz ve Hacivat'ın sihirli lamba ile hikayesini anlatacak. Merak ve keşif dolu oyun, minikler tarafından keyifle izlenebilecek. Hayallerinin peşinden koşarken yaşadığı maceraları senfonik bir anlatımla sahneye taşıyan "Pinokyo" oyunu ise Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda izlenebilecek. Çocuklar, Samsun Devlet ve Opera Balesi'nin ortaya koyduğu Pinokyo oyununda, masumiyetini ve dönüşüm serüvenini anlatan oyunu müzik ve dans gösterileri ile birlikte izleme fırsatı yakalayacak. Samsun Kültür Yolu Festivali çocuk atölyeleri kapsamında "Minik Ellerle Büyük Keşifler Yapay Kazı Atölyesi" Samsun Müzesi Arkeopark Alanı'nda gerçekleştirilecek. Minik kaşifler, oluşturulan yapay zeka kazı alanında arkeologlar eşliğinde keşfetmenin ve arkeoloji ile tanışmanın heyecanını yaşayacak. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Bir Kitap Düşse Gökyüzünden" söyleşisinde ise yazar Caner Sarıoğlu, bir araya geldiği öğrencilerle uzay ve teknoloji temaları etrafında şekillenecek bir sohbete imza atacak. Söyleşi, çocukların merak duygusunu, hayal gücünü ve üreci düşünce becerilerini destekleyecek. Samsun Müzesi Atölye Alanı ise iki ayrı çocuk atölyesine ev sahipliği yapacak. Minik Ellerle Atıktan Sanata atölyesinde çocuklar, soda şişesi ve benzeri cam yüzeyler üzerine resim ve boyama çalışmaları gerçekleştirecek. Çocuklar bu atölye ile birlikte hem el becerilerini hem de üretkenliklerini geliştirme fırsatı bulacak. Müze gezisinin ardından düzenlenecek Müzeden Sanata: Seramik Figür Atölyesi ise çocukların kültürel mirasla bağ kurmalarını amaçlayarak uygulamalı çalışmalarla keyifli ve öğretici bir deneyime imza atacak. Festival programı Samsun Müzesi'nde beş ayrı çocuk atölyesini de kapsayacak. Çocuklar, "Çini Atölyesi"nde çini sanatıyla tanışıp geleneksel motifler ve renklerle özgün tasarımlar üreecek. "Kağıt (Bitkisel) Örücülüğü Atölyesi"nde ise çocuklar, doğal lifler ve bitkisel materyalleri el emeğiyle şekillendirilerek sepet, hasır, çanta ve dekoratif objeler hazırlayacak. Minikler, "Zembil Örücülüğü Atölyesi"nde el koordinasyonlarını geliştirerek geçmişin üretim kültürüyle buluşurken; "Halı Dokuma Atölyesi"nde ise geleneksel motifleri keşfedip zanaat yolculuğuna çıkacaklar. "Bitkisel Örücülük Bereket Süsü Atölyesi"nde doğal malzemelerle geleneksel bitkisel örücülük sanatının temel tekniklerini öğrenen çocuklar, doğayla uyumlu üretim kültürünü yakından tanıyacak. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek iki çocuk atölyesinden biri "Kafası Karışık Bukalemun P4C Atölyesi" olacak. Felsefe (P4C) yöntemiyle gerçekleşecek atölyede "kendin olmak" kavramı üzerine düşündüren ve sorgulatan anlar yaşayan çocuklar, eğlenceli oyunlarla zenginleştirilmiş farklılıklara saygı gibi değerleri keşfedecek. Bir diğer atölye ise "Kendini dağ zanneden bir taş" hikayesi üzerinden anlatılan "Hikayenin Rengi Bibliyoterapi Atölyesi" olacak. Minikler, hikayenin rehberliğinde özgüven, kendini doğru değerlendirme ve duyguları ifade etme becerilerini destekleyecek.

20-28 Haziran tarihleri arasında her gün Doğu Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak "Çocuk Köyü Etkinlikleri" minikler için hem eğitici hem de öğretici anlar yaşatacak. Şişme oyun parkından panayır çadırlarına, dijital oyunlardan atölye çalışmalarına, yarışmalardan balon turuna uzanan etkinlikler festival boyunca çocukları bekliyor olacak. Alanda kurulacak geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri farklı şehirlerde tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Etnospor Tırı ise Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 11 şehirde çocuklarla bir araya gelecek. Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde kütüphaneci Merve Gedik Çoban "Kütüphanede Drama" etkinliği ile çocukların empati kurma, farklı bakış açılarını anlama ve duygularını ifade etme becerilerini destekleyecek. Samsun Müzesi Kütüphane Bölümü'nde ise "Kültür Koruyucuları" projesi çocuklara kültürel mirası korumaya ve muhtemel tahribatları önlemeye yönelik farkındalık oluşturan bilgiler aşılayacak.

Samsun Kültür Yolu Festivali, 20-28 Haziran tarihleri arasında çeşitli konser, tiyatro, opera bale, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerini sanatseverlerle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. - SAMSUN