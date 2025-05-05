Vagon Sahne ile Tiyatro Yola Çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Devlet Tiyatroları Vagon Sahne' projesiyle trenin içine yerleştirilen tiyatro sahnesi 4 bin 796 kilometrelik bir güzergahta sanatseverlerle buluşmak üzere yola çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde sahneye taşınan 'Vagon Sahne Projesi', Ankara'da sergilenen 'Misafir' adlı oyundan sonra sanatseverleri tiyatro ile buluşturma için yola çıktı. Vagon Sahne önce Kütahya ardından sırasıyla Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas'ı ziyaret ederek hem yetişkin hem de çocuklar için oyunlar sahneleyecek. Ankara Garı'nda 'Vagon sahneyi' uğurlamak için bir program gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın katıldı.

'VAGON SAHNE, 22 TEMSİL İLE TİYATRONUN SESİNİ YURDUN DÖRT BİR KÖŞESİNE TAŞIYACAK'

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bu projenin sahnesi olmayan şehirlere perde açan, sanatı ve sanatçıyı halkıyla buluşturan, tiyatroyu Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara ulaştırma iradesinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirtti. 'Tiyatro her yerde' diyerek başlatılan bu yolculukta sahnelerin değiştiğini, oyunların çeşitlendiğini ancak tek sanatın birleştirici gücüne duyulan inancın değişmediğini vurgulayan Mumcu, "Bugün bir kez daha Anadolu'nun kalbinden, Ankara Garı'ndan uğurlayacağımız vagon sahne 5-18 Mayıs tarihleri arasında 11 il ve ilçeye uğrayacak. 22 temsil ile tiyatronun sesini yurdun dört bir köşesine taşıyacak. Bu yolculukta Kütahya'dan Kars'a, Akkaya'dan Manisa'dan, Erzincan'a kadar uzanan bu güzergahta yerleşik sahnesi olmayan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızla buluşturacağız. Antalya Devlet Tiyatrosunun sahneleyeceği Masal Treni adlı çocuk oyunu, Misafir adlı yetişkin oyunu sanatın erişilebilirliğinin en güçlü kanıtı olacak" dedi.

'TİYATROYU RAYLARA YÜKLEYİP SAHNEYİ DE İSTASYONLARA KURMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise bu trenin sadece raylar üzerinde ilerlemeyeceğini gönüllerimize, hayallerimize, umutlarımıza ve kültürel değerlerimize de bir yolculuk başlatacağını söyledi. Sayan, "Vizyonumuz kültür ve sanatın erişilebilirliğini artırmak, ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımızın da aynı heyecanı, aynı coşkuyu yaşamasına katkı sunmaktır. Trenimiz yaklaşık 4 bin 800 kilometrelik güzergahta 11 il ve ilçede sahnelenecek 22 gösteriyle çocuklarımız masalların büyüsüne, yetişkinlerimiz ise derinlikli hikayelere ortak olacak. Bu projeyle sadece tiyatronun büyük şehirlerde değil, Anadolu'nun en ücra köşesinin bir parçası olmasını hedefliyoruz. Tiyatroyu raylara yükleyip sahneyi de istasyonlara kurmaya başlayacağız" diye konuştu.

'SANAT VARILACAK BİR DURAK DEĞİL, YOLCULUĞUN BİZZAT KENDİSİDİR'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, burada sadece bir trenin değil aynı zamanda umudun, sanatın, hayalin ve insan kalbine dokunan bir yolculuğun başlangıcına tanık ettiklerini vurgulayarak, "Bugün burada bir sahnenin raylara kurulmasının, bir perdenin istasyonlarda aralanmasının, alkışların Anadolu'nun sesiyle buluşmasının coşkusunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık A.Ş.'nin iş birliğinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün sanatla bezediği bu hayal bugün bir kez daha ete kemiğe bürünüyor. Bu proje 2008 yılında tiyatro her yerde anlayışıyla kurulmuş. 2009'da Şark Ekspresi ile sınırları aşmış, şimdi ise geçmişin izinden aldığı ilhamla 4 bin 796 kilometrelik ray hattında, 12 il ve ilçede yepyeni bir seyir defteri açmaya hazırlanıyor. Bu sadece bir tren değil, bu sanatın, yola çıkan tiyatronun Anadolu'yla yeniden kucaklaşmasıdır. ve unutmayalım ki Devlet Tiyatroları için sanat varılacak bir durak değil, yolculuğun bizzat kendisidir" ifadelerini kullandı.

'ORADAKİ İNSANLARA DOKUNABİLMEK BİZİM İÇİN EŞİ BULUNMAZ BİR DURUM'

Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Remzi Kürşat Süren, toplamda 8 arkadaşı ile beraber Misafir adlı yetişkin oyununu sahneleyeceklerini belirterek, "Bizim için çok büyük bir heyecan, her şeyden önemlisi o. Çünkü hiç yolculuk yapmadık diyebiliriz. Tren yolculuğu başta bize güzel bir heyecan verecek. Ardından orada oyun oynamak, oradaki insanlara dokunabilmek bizim için eşi bulunmaz bir durum olacak. Bu yüzden çok mutluyuz. İyi ki böyle günleri yaşıyoruz diyebilirim yani" diye konuştu.