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Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu - Son Dakika
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Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu

Şarkıcı Alişan, X hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini görünce ''Hayırdır'' diyerek hesap sordu.

Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar\'dan hesap sordu
21.12.2023 - 08:45,  Güncelleme: 08:53
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Yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar, X hesabından ünlü türkücü Alişan'ı engelledi. Durumu fark eden Alişan ise sessiz kalamadı.

ŞAHAN'DAN HESAP SORDU

Uzun bir süredir TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün program sunan Alişan, Gökbakar'ın X hesabından kendisini engellediğini görünce ekran görüntüsünü paylaşarak "Hayırdır" ifadelerini kullandı. İkilinin arasındaki sorunun ne olduğu henüz bilinmezken Şahan Gökbakar'dan da bir cevap gelmedi. İki ünlü isim arasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ALişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
YORUMLAR (3)
  • ibrahim kalemcioglu: Yaptigi filim tam gerizekali filimi Yanıtla 23 19
  • Fatih Macit: Senin tarafından olmadı mı yalaka; senin tarafından olunca yalaka değilsin.. Yanıtla 25 12
  • Ahmet yilmaz: YALAKA OLMAYAN SANATÇILARIMIZI SEVERIM SAHAN GÖKBAKAN ADAMDIR Yanıtla 57 60

Şahan Gökbakar, Alişan, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

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