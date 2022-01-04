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Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı - Son Dakika

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı

04.01.2022 14:36

Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde rol alan Furkan Göksel, sosyal medya hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Kader Bozkurt'un pozları ise oldukça dikkat çekti.

2006 yılında kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran Furkan Göksel, uzun bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Genç oyuncu, dün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak doğum gününü kutladı.

"DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Sevgilisiyle fotoğraflarını bir video haline getirerek Instagram hesabından paylaşan Furkan Göksel, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda" notunu yazdı. Kader Bozkurt ise sevgilisinin paylaşımına "Seni çok seviyorum sen benim en büyük şansımsın. iyi ki varsın sevgilim" yorumunu yaptı.

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu

POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımın ardından genç oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt da merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kader Bozkurt, pozları da dikkatleri üzerine çekti.

İşte Kader Bozkurt'un bazı pozları...

Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
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Bozkurt, Göksel, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı - Son Dakika
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