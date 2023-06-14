Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz kanser tedavisini tamamladı! Konserlerine kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika
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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz kanser tedavisini tamamladı! Konserlerine kaldığı yerden devam edecek

14.06.2023 23:14

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, 1 yıl önce lenfoma kanserine yakalanmıştı. Tedavi görmeye başlayan Özoğuz, sağlık durumuna ilişkin son durumu anlattı. Instagram hesabından video paylaşan Hakan Özoğuz, tedavi sürecinin sonuna geldiğini belirtti. Özoğuz artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle hayranlarına veda etti.

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, 1 yıl önce lenfoma kanserine yakalanmıştı. Tedavi görmeye başlayan Özoğuz, sağlık durumuna ilişkin son durumu anlattı.

Kansere yakalanan Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz son durumunu anlattı: Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor

"ARTIK KONSERLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Instagram hesabından video paylaşan Hakan Özoğuz, tedavi sürecinin sonuna geldiğini belirtti. Özoğuz şunları söyledi: "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Kansere yakalanan Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz son durumunu anlattı: Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Özoğuz, Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz hayatını kaybetti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler. Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen 'Holigan' 'ın ardından Athena dördüncü video klibini 'Tarlaya Ektim Soğan' adlı şarkıya çekti.

Kansere yakalanan Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz son durumunu anlattı: Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor

EUROVISION'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000'li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. "Palavra", "Macera", "Aşk Meşk Yok" teker teker dilden dile dolaşmaya başladı. 32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001'de tüm Türkiye "On İki Dev Adam" ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

Kansere yakalanan Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz son durumunu anlattı: Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor
Kansere yakalanan Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz son durumunu anlattı: Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor
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Son Dakika Magazin Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz kanser tedavisini tamamladı! Konserlerine kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz kanser tedavisini tamamladı! Konserlerine kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika
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