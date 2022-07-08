Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin'in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşırken, saç ve makyaj Önder Tiryaki yaptı.

Makedonya 'da kıyılan resmi nikahın ardından Alaçatı'da gerçekleştirilen temsili nikahı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin'in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman'ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Ebru Şahin ve Cedi Osman Alaçatı'da evlendi! Temsili nikahı Acun Ilıcalı kıydı - Son Dakika

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