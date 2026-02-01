Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu

01.02.2026 15:05
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek için cenaze töreni düzenleniyor. Sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim törene gelmeye başladı. Ürek'in naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilirken kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu.

Uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçı Fatih Ürek'ten 30 Ocak Cuma günü acı haber geldi. 59 yaşındaki Ürek, 107 gündür devam eden tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçı, geçen sürede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Fatih Ürek için bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim camiye gelmeye başladı. Ürek'in naaşı camiye getirilirken, kardeşleri tabutuna yaslanarak gözyaşı döktü.

"EN SON SIMSIKI SARILIP ÖPMÜŞTÜM, İYİ Kİ ÖPMÜŞÜM"

Cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlüler kendilerine uzatılan mikrofona şunları söyledi:

Petek Dinçöz: Dualarla, ışıklarla uyusun. Çok iyi bir dosttu. Hak yemeyen çok iyi biriydi. Mekanı cennet olsun.

Yonca Evcimik: Başımız sağ olsun. Bu kadar zaman sonra kurtuldu diye düşünüyorum. Çok eski dostumdu, toprağı bol olsun. En son yanlış hatırlamıyorsam Tanyeli'nin 40'ında bir aradaydık. Bir cenazeden başka bir cenazeye oldu. Hayat bu kadar kısa.

Yeliz: Çok üzgünüm. İçim çok acıdı, çok yandı. Ama başka türlü de yaşayamazdı. Onun hayatı sahne. Sahneler öksüz kaldı resmen. Fatih demek sahne, eğlence, neşe, pozitiflik demek.

Özlem Yıldız: Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm. İyi ki öpmüşüm.

Hakan Akkaya: Fatih'in gidişi hepimiz için kötü. Hem yakın bir arkadaşımı hem de iyi bir askımı kaybettim. Çok üzgünüz. Fatih enerjisiyle hep karşısındakini yükseltir ve mutlu ederdi.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Ünlü sanatçı için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Fatih Ürek, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ: KENDİ ADIMA BİR OKUL OLSUN

Ünlü sanatçı kendi adına bir vakıf kurulmasını ve okullar yapılmasını istediğini belirtmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba…" sözleriyle gönüllere dokunmuştu.

İZZET ÇAPA: İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR

Fatih Ürek'in hayatını kaybetmesinin ardından işletmeci İzzet Çapa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çapa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o 'koca yüreği' şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da size yakışırdı." ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN: ONU ÜZENLERİ UNUTMAYACAĞIM

Ürek'in ölüm haberini alır almaz hastaneye koşanlar arasında yer alan Gülben Ergen paylaşımında, "Onu üzenleri, kıranları, yıldırırcasına bezdirenleri unutmayacağım" ifadelerini kullanarak Fatih Ürek'in yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

SELİN CİĞERCİ'DEN MANİDAR "AİLE" AÇIKLAMASI

Fatih Ürek'in ölüm haberini aldıktan sonra hastane önünde basın mensuplarına konuşan Selin Ciğerci, "Çok erken oldu. Konuşamıyorum böyle şeylerde. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Fatih Ürek'in katıldığı bir programda kendisine dair kullandığı ifadeler vefatının ardından yeniden gündem oldu. Programda adeta içini döken Fatih Ürek, her şeyden çok sıkıldığını belirterek çok yalnız bir adam olduğunu söyledi.

"İNSANLAR ÇOK KÖTÜ"

Ürek, röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Her şeyden çok sıkıldım. İnanın sıkıldım, çok sıkıldım. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum, kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben diyorum şimdi çok mutluyum. Hepsi sahte geliyor bana gerçekten kusura bakmayın.

"SAHNEYE DEVAM EDEMEZSEM BİTERİM"

Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Gerçekten eğer ben sahneye devam edemezsem, bir şekilde bu hayatta olamazsam herhalde derin ömrümün son tükenişleri olur. Biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor.

"ÇOK YALNIZ BİR ADAMIM"

Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım"

