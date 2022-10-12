Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızına 450 bin TL değerinde altın kemer taktı - Son Dakika
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızına 450 bin TL değerinde altın kemer taktı

12.10.2022 12:15

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e 450 bin değerinde olduğu iddia edilen altın kemer taktı. Tatlıses, geçtiğimiz sene gelini Yasemin Şefkatli'ye de altın kemer takmıştı.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Düğününde 3 farklı gelinlik giyen Tatlıses'e babasından çok konuşulacak bir hediye geldi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Geçtiğimiz aylarda nişan töreni yapan çift, dün akşam İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturdu. Çiftin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydığı nikahına Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı şahitlik yaptı. Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli de katıldı. Aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de çifti yalnız bırakmadı. Bazı ünlü isimler sıra sıra sahne alarak da şarkılarını okudu.

İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı

KIZINA ALTIN KEMER TAKTI

Kızının düğününde şarkı söyleyerek destek olan İbrahim Tatlıses, hediyesiyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sene oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'ye düğünde altın kemer takan Tatlıses, kızına da altın kemer taktı. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.

İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
Yasemin Şefkatli
İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
İbrahim Tatlıses, gelininden sonra kızına da altın kemer taktı
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İbrahim Tatlıses kızının nikahına damga vurdu! Araya girip 'hayır' diye bağırdı İbrahim Tatlıses kızının nikahına damga vurdu! Araya girip 'hayır' diye bağırdı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi

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Son Dakika Magazin Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızına 450 bin TL değerinde altın kemer taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızına 450 bin TL değerinde altın kemer taktı - Son Dakika
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