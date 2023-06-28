Güldür Güldür Oyuncusu Uğur Bilgin'in Nişan Töreninden Yeni Kareler - Son Dakika
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Güldür Güldür Oyuncusu Uğur Bilgin'in Nişan Töreninden Yeni Kareler

28.06.2023 08:36

Güldür Güldür Show'da Mesut rolüyle tanınan Uğur Bilgin, sevgilisi İrem ile nişanlandı. Sapanca'da gerçekleşen nişan töreninden çiftin eğlenceli anlarına ait yeni kareler ortaya çıktı.

Show TV'nin 10 yıldır ekrandan olan komedi programı Güldür Güldür Show'daki Mesut rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Bilgin, önceki gün İrem ismindeki sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden yeni kareler de geldi.

NİŞANLISINI SIR GİBİ SAKLIYOR

Nişanlısının adını yazmayan Bilgin'in kiminle nişanlandığı sosyal medyada merak konusu olmuştu. Bilgin'in adı İrem olan nişanlısıyla Sapanca'da aile arasında yapılan nişanında Kuşkonmaz Sokağı'nın çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Sapanca Gölü'nün kenarındaki bir mekanda nişanlanan çift, hazırlık aşamasında eğlenceli anlar yaşadı. 42 yaşındaki Uğur Bilgin'in nişanlısı törende çiçek işlemeli pullu bir kıyafet giydi.

İşte nişan töreninden kareler...

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Uğur Bilgin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Oyuncusu Uğur Bilgin'in Nişan Töreninden Yeni Kareler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güldür Güldür Oyuncusu Uğur Bilgin'in Nişan Töreninden Yeni Kareler - Son Dakika
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