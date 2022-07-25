Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti - Son Dakika
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Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti

25.07.2022 13:20
Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti

Hababam Sınıfı serisinin tek mezunu olan Ahmet yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Ahmet Sezerel'e yıllar nezaket göstermiş. Usta oyuncunun karizmatik görünmesi hayranlarının dikkatini çekti.

Yakışıklı ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Ahmet Sezerel'in yıllar sonraki hali sevenleri tarafından merak ediliyor. Birkaç yıl önce Instagram hesabı açan Sezerel eski fotoğrafları paylaşıyor. Ancak kendisini çok az görebiliyoruz.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Ara ara röportaj veren usta oyuncunu son hali ise Yeşilçam tutkunlarının dikkatini çekti.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Hala çok yakışıklı ve karizmatik göründüğü yönünde yorumlar alan çalışkan Ahmet, aldığı iltifata tıpkı Hababam Sınıfı'ndaki efendiliğiyle karşılık vermişti.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Ahmet Sezerel"Ben kendime hiç iyi bakmadım ama yıllar biraz nezaket göstermiş olabilir" cevabıyla gönüllerdeki tahtını korumuştu.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

23 Temmuz 1953 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Çalışkan, çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirdi.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, üniversiteyi Ankara'da okudu.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

İlk olarak tiyatrolarda oyunculuk yapan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Hababam Sınıfı serisinin üçüncü filmi olarak 1976'da çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, şüphesiz serinin en iyi filmlerinden birisi. Türk sinema sektörünün mihenk taşı olan Hababam Sınıfı serisi, pek çok usta oyuncunun hayatımıza girmesine de vesile oldu.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Mahmut Hoca'nın akrabası Ahmet, kendisini Hababam Sınıfı'na kabul ettirmek isterken yaşadıkları macerayı konu alan filmde sınıf Ahmet'e türlü oyunlar yapar. Asla pes etmeyen Ahmet, yaşadıklarına rağmen pes etmez.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

1976 yapımı dizide canlandırdığı rolle beğeni toplayan Sezerel, birçok yapımda rol aldı.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Ünlü oyuncu Cennetin Çocukları, Aşkın Dansı, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve Gülen Adam gibi filmlerde Yeşilçam'ın usta isimleriyle başrolü paylaştı.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Şimdilerde kurduğu sanat evinde mesleğini icra eden Sezerel, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yapıyor.

Hababam Sınıfı'nın ilk ve tek mezunuydu! Çalışkan Ahmet'e yıllar nazik davranmış

Ahmet Sezerel, oyuncu Ayşen Sezerel'le mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Ahmet Sezerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hababam Sınıfı'nın 'çalışkan Ahmet'i' yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti - Son Dakika
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