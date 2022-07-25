Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti

Yakışıklı ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Ahmet Sezerel'in yıllar sonraki hali sevenleri tarafından merak ediliyor. Birkaç yıl önce Instagram hesabı açan Sezerel eski fotoğrafları paylaşıyor. Ancak kendisini çok az görebiliyoruz.

Ara ara röportaj veren usta oyuncunu son hali ise Yeşilçam tutkunlarının dikkatini çekti.

Hala çok yakışıklı ve karizmatik göründüğü yönünde yorumlar alan çalışkan Ahmet, aldığı iltifata tıpkı Hababam Sınıfı'ndaki efendiliğiyle karşılık vermişti.

Ahmet Sezerel"Ben kendime hiç iyi bakmadım ama yıllar biraz nezaket göstermiş olabilir" cevabıyla gönüllerdeki tahtını korumuştu.

23 Temmuz 1953 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Çalışkan, çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirdi.

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, üniversiteyi Ankara'da okudu.

İlk olarak tiyatrolarda oyunculuk yapan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Hababam Sınıfı serisinin üçüncü filmi olarak 1976'da çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, şüphesiz serinin en iyi filmlerinden birisi. Türk sinema sektörünün mihenk taşı olan Hababam Sınıfı serisi, pek çok usta oyuncunun hayatımıza girmesine de vesile oldu.

Mahmut Hoca'nın akrabası Ahmet, kendisini Hababam Sınıfı'na kabul ettirmek isterken yaşadıkları macerayı konu alan filmde sınıf Ahmet'e türlü oyunlar yapar. Asla pes etmeyen Ahmet, yaşadıklarına rağmen pes etmez.

1976 yapımı dizide canlandırdığı rolle beğeni toplayan Sezerel, birçok yapımda rol aldı.

Ünlü oyuncu Cennetin Çocukları, Aşkın Dansı, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve Gülen Adam gibi filmlerde Yeşilçam'ın usta isimleriyle başrolü paylaştı.

Şimdilerde kurduğu sanat evinde mesleğini icra eden Sezerel, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yapıyor.

Ahmet Sezerel, oyuncu Ayşen Sezerel'le mutlu bir evlilik sürdürüyor.